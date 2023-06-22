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https://sputnikarabic.ae/20230622/بحضور-عربي-معرض-الدفاع-البحري-الدولي-لعام-2023-في-كرنشتات-الروسية-1078376269.html
بحضور عربي... معرض الدفاع البحري الدولي لعام 2023 في كرنشتات الروسية
بحضور عربي... معرض الدفاع البحري الدولي لعام 2023 في كرنشتات الروسية
انطلق أمس الأربعاء، 21 يونيو/ حزيران، معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبورغ، برعاية وزارة الصناعة والتجارة... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
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ولأول مرة، شملت مساحة معرض الدفاع البحري الدولي أراضي المتحف البحري، ومركز المؤتمرات والمعارض على أراضي المجموعة السياحية والترفيهية "جزيرة الحصون".من المقرر أن يضم معرض صناعة بناء السفن أكثر من 250 مشاركًا روسيًا وأجنبيًا رائدًا سيتم استيعابهم في مساحة عرض جديدة، والتي تشمل أجنحة حديثة، وغرف مؤتمرات مريحة، بالإضافة إلى أرصفة في منطقة مياه ميناء "سريدني" لعرض السفن الحربية، والقوارب والسفن.يتضمن موضوع المعرض تقليديًا بناء السفن وبناء السفن، والأسلحة والتسليح، وأنظمة التحكم في القتال، وأنظمة الملاحة والاتصالات، ومحطات طاقة السفن، والطيران البحري، والبنية التحتية الداعمة، والتقنيات الجديدة والمواد المتقدمة. وكذلك، في إطار معرض الدفاع البحري الدولي 2023، تم التخطيط لبرنامج علمي وتجاري وتوضيحي وثقافي شامل واسع النطاق.وتستضيف كرنشتات معرض الدفاع البحري الدولي لعام 2023 من 21 إلى 25 يونيو 2023.
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фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

بحضور عربي... معرض الدفاع البحري الدولي لعام 2023 في كرنشتات الروسية

11:36 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 11:42 GMT 22.06.2023)
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انطلق أمس الأربعاء، 21 يونيو/ حزيران، معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبورغ، برعاية وزارة الصناعة والتجارة لروسيا الاتحادية.
ولأول مرة، شملت مساحة معرض الدفاع البحري الدولي أراضي المتحف البحري، ومركز المؤتمرات والمعارض على أراضي المجموعة السياحية والترفيهية "جزيرة الحصون".
من المقرر أن يضم معرض صناعة بناء السفن أكثر من 250 مشاركًا روسيًا وأجنبيًا رائدًا سيتم استيعابهم في مساحة عرض جديدة، والتي تشمل أجنحة حديثة، وغرف مؤتمرات مريحة، بالإضافة إلى أرصفة في منطقة مياه ميناء "سريدني" لعرض السفن الحربية، والقوارب والسفن.
يتضمن موضوع المعرض تقليديًا بناء السفن وبناء السفن، والأسلحة والتسليح، وأنظمة التحكم في القتال، وأنظمة الملاحة والاتصالات، ومحطات طاقة السفن، والطيران البحري، والبنية التحتية الداعمة، والتقنيات الجديدة والمواد المتقدمة.
وكذلك، في إطار معرض الدفاع البحري الدولي 2023، تم التخطيط لبرنامج علمي وتجاري وتوضيحي وثقافي شامل واسع النطاق.
وتستضيف كرنشتات معرض الدفاع البحري الدولي لعام 2023 من 21 إلى 25 يونيو 2023.
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البحارة الروس في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

البحارة الروس في معرض &quot;الدفاع البحري الدولي 2023&quot; في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Alexander Galperin
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البحارة الروس في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

سفينة على وسادة "موردوفيا" في في منطقة معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

سفينة على وسادة &quot;موردوفيا&quot; في في منطقة معرض &quot;الدفاع البحري الدولي 2023&quot; في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
2/15
© Sputnik . Alexander Galperin
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سفينة على وسادة "موردوفيا" في في منطقة معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

البحارة الروس في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

البحارة الروس في معرض &quot;الدفاع البحري الدولي 2023&quot; في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Alexander Galperin
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البحارة الروس في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

زوار معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

 زوار معرض &quot;الدفاع البحري الدولي 2023&quot; في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
4/15
© Sputnik . Alexander Galperin
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زوار معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

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مجمع الروبوتات البحرية "كابليا" (قطرة) الذي تصنعه شركة "أورورا" للأبحاث العلمية والإنتاجية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

مجمع الروبوتات البحرية &quot;كابليا&quot; (قطرة) الذي تصنعه شركة &quot;أورورا&quot; للأبحاث العلمية والإنتاجية في معرض &quot;الدفاع البحري الدولي 2023&quot; في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
5/15
© Sputnik . Alexander Galperin
/
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مجمع الروبوتات البحرية "كابليا" (قطرة) الذي تصنعه شركة "أورورا" للأبحاث العلمية والإنتاجية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

معرض &quot;الدفاع البحري الدولي 2023&quot; في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Alexander Galperin
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معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

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ممثل عن القوات المسلحة الأجنبية في جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

ممثل عن القوات المسلحة الأجنبية في جناح شركة &quot;روس أوبورون إكسبورت&quot; الروسية في معرض &quot;الدفاع البحري الدولي 2023&quot; في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Alexander Galperin
/
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ممثل عن القوات المسلحة الأجنبية في جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

جناح شركة "أورورا" للأبحاث العلمية والإنتاجية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

جناح شركة &quot;أورورا&quot; للأبحاث العلمية والإنتاجية في معرض &quot;الدفاع البحري الدولي 2023&quot; في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
8/15
© Sputnik . Alexander Galperin
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جناح شركة "أورورا" للأبحاث العلمية والإنتاجية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

غواصة "أوفا" بجوار سفينة على وسادة "موردوفيا" في منطقة معرض "الدفاع البحري الدولي 2023"في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

غواصة &quot;أوفا&quot; بجوار سفينة على وسادة &quot;موردوفيا&quot; في منطقة معرض &quot;الدفاع البحري الدولي 2023&quot;في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Alexander Galperin
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غواصة "أوفا" بجوار سفينة على وسادة "موردوفيا" في منطقة معرض "الدفاع البحري الدولي 2023"في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

ممثل عن القوات المسلحة التركية يتفقد نموذج لمنظومة "بانتسر-ام ي"، من إنتاج شركة "فيسوكوتوتشنيه كومبليكسي" (أمظمة عالية الدقة) في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

ممثل عن القوات المسلحة التركية يتفقد نموذج لمنظومة &quot;بانتسر-ام ي&quot;، من إنتاج شركة &quot;فيسوكوتوتشنيه كومبليكسي&quot; (أمظمة عالية الدقة) في معرض &quot;الدفاع البحري الدولي 2023&quot; في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Alexander Galperin
/
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ممثل عن القوات المسلحة التركية يتفقد نموذج لمنظومة "بانتسر-ام ي"، من إنتاج شركة "فيسوكوتوتشنيه كومبليكسي" (أمظمة عالية الدقة) في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

زائر يخبر خوذة الغوص في جناح خدمات الغوص في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

زائر يخبر خوذة الغوص في جناح خدمات الغوص في معرض &quot;الدفاع البحري الدولي 2023&quot; في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Alexander Galperin
/
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زائر يخبر خوذة الغوص في جناح خدمات الغوص في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

ممثل القوات المسلحة الزامبية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

ممثل القوات المسلحة الزامبية في معرض &quot;الدفاع البحري الدولي 2023&quot; في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Alexander Galperin
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ممثل القوات المسلحة الزامبية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

ممثلو القوات المسلحة الجزائرية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ الروسية.

ممثلو القوات المسلحة الجزائرية في معرض &quot;الدفاع البحري الدولي 2023&quot; في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ الروسية. - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Alexander Galperin
/
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ممثلو القوات المسلحة الجزائرية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ الروسية.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

مركبة غير مأهولة ذاتية القيادة تحت الماء "كلافيسين-1إر إي" في جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

مركبة غير مأهولة ذاتية القيادة تحت الماء &quot;كلافيسين-1إر إي&quot; في جناح شركة &quot;روس أوبورون إكسبورت&quot; الروسية في معرض &quot;الدفاع البحري الدولي 2023&quot; في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Alexander Galperin
/
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مركبة غير مأهولة ذاتية القيادة تحت الماء "كلافيسين-1إر إي" في جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

يؤدي فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" البهلوانية في معرض "الدفاع البرحي الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

يؤدي فريق الاستعراض الجوي &quot;ستريجي&quot; البهلوانية في معرض &quot;الدفاع البرحي الدولي 2023&quot; في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Alexander Galperin
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يؤدي فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" البهلوانية في معرض "الدفاع البرحي الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.

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