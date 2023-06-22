https://sputnikarabic.ae/20230622/بحضور-عربي-معرض-الدفاع-البحري-الدولي-لعام-2023-في-كرنشتات-الروسية-1078376269.html

بحضور عربي... معرض الدفاع البحري الدولي لعام 2023 في كرنشتات الروسية

بحضور عربي... معرض الدفاع البحري الدولي لعام 2023 في كرنشتات الروسية

انطلق أمس الأربعاء، 21 يونيو/ حزيران، معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبورغ، برعاية وزارة الصناعة والتجارة... 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T11:36+0000

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ولأول مرة، شملت مساحة معرض الدفاع البحري الدولي أراضي المتحف البحري، ومركز المؤتمرات والمعارض على أراضي المجموعة السياحية والترفيهية "جزيرة الحصون".من المقرر أن يضم معرض صناعة بناء السفن أكثر من 250 مشاركًا روسيًا وأجنبيًا رائدًا سيتم استيعابهم في مساحة عرض جديدة، والتي تشمل أجنحة حديثة، وغرف مؤتمرات مريحة، بالإضافة إلى أرصفة في منطقة مياه ميناء "سريدني" لعرض السفن الحربية، والقوارب والسفن.يتضمن موضوع المعرض تقليديًا بناء السفن وبناء السفن، والأسلحة والتسليح، وأنظمة التحكم في القتال، وأنظمة الملاحة والاتصالات، ومحطات طاقة السفن، والطيران البحري، والبنية التحتية الداعمة، والتقنيات الجديدة والمواد المتقدمة. وكذلك، في إطار معرض الدفاع البحري الدولي 2023، تم التخطيط لبرنامج علمي وتجاري وتوضيحي وثقافي شامل واسع النطاق.وتستضيف كرنشتات معرض الدفاع البحري الدولي لعام 2023 من 21 إلى 25 يونيو 2023.

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