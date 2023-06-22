بحضور عربي... معرض الدفاع البحري الدولي لعام 2023 في كرنشتات الروسية
البحارة الروس في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
البحارة الروس في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
سفينة على وسادة "موردوفيا" في في منطقة معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
سفينة على وسادة "موردوفيا" في في منطقة معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
البحارة الروس في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
البحارة الروس في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
زوار معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
زوار معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
مجمع الروبوتات البحرية "كابليا" (قطرة) الذي تصنعه شركة "أورورا" للأبحاث العلمية والإنتاجية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
مجمع الروبوتات البحرية "كابليا" (قطرة) الذي تصنعه شركة "أورورا" للأبحاث العلمية والإنتاجية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
ممثل عن القوات المسلحة الأجنبية في جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
ممثل عن القوات المسلحة الأجنبية في جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
جناح شركة "أورورا" للأبحاث العلمية والإنتاجية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
جناح شركة "أورورا" للأبحاث العلمية والإنتاجية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
غواصة "أوفا" بجوار سفينة على وسادة "موردوفيا" في منطقة معرض "الدفاع البحري الدولي 2023"في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
غواصة "أوفا" بجوار سفينة على وسادة "موردوفيا" في منطقة معرض "الدفاع البحري الدولي 2023"في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
ممثل عن القوات المسلحة التركية يتفقد نموذج لمنظومة "بانتسر-ام ي"، من إنتاج شركة "فيسوكوتوتشنيه كومبليكسي" (أمظمة عالية الدقة) في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
ممثل عن القوات المسلحة التركية يتفقد نموذج لمنظومة "بانتسر-ام ي"، من إنتاج شركة "فيسوكوتوتشنيه كومبليكسي" (أمظمة عالية الدقة) في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
زائر يخبر خوذة الغوص في جناح خدمات الغوص في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
زائر يخبر خوذة الغوص في جناح خدمات الغوص في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
ممثل القوات المسلحة الزامبية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
ممثل القوات المسلحة الزامبية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
ممثلو القوات المسلحة الجزائرية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ الروسية.
ممثلو القوات المسلحة الجزائرية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ الروسية.
مركبة غير مأهولة ذاتية القيادة تحت الماء "كلافيسين-1إر إي" في جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
مركبة غير مأهولة ذاتية القيادة تحت الماء "كلافيسين-1إر إي" في جناح شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية في معرض "الدفاع البحري الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
يؤدي فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" البهلوانية في معرض "الدفاع البرحي الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.
يؤدي فريق الاستعراض الجوي "ستريجي" البهلوانية في معرض "الدفاع البرحي الدولي 2023" في مدينة كرنشتات في الكيان الفيدرالي الروسي سانت بطرسبرغ.