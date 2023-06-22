https://sputnikarabic.ae/20230622/بدايات-الصحافة-العربية-معرض-توثيقي-في-متحف-نابو-شمالي-لبنان-صور-1078369273.html

"بدايات الصحافة العربية"… معرض توثيقي في متحف "نابو" شمالي لبنان… صور

"بدايات الصحافة العربية"… معرض توثيقي في متحف "نابو" شمالي لبنان… صور

يستضيف متحف "نابو" في شمالي لبنان، معرض "بدايات الصحافة العربية"، الذي يوثق تاريخ نشأة الصحف والدوريات، التي صدرت في البلاد العربية والمهجر خلال القرن الـ 19... 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T07:38+0000

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ويضم المعرض نحو 400 صحيفة من مجموعة الباحث اللبناني بدر الحاج، صاحب فكرة المعرض، ومن مجموعة متحف "نابو".ومن النماذج الموجودة في المعرض أول صحيفة صدرت باللغة العربية في بيروت اسمها "حديقة الأخبار"، التي أسسها خليل الخوري، في يناير/ كانون الثاني 1858، وأول مجلة عربية لبنانية حملت اسم "الفتاة" وأسستها اللبنانية هند نوفل، عام 1892 في مصر.وأوضحت أمية درغام، الباحثة في الشؤون الثقافية في متحف "نابو" إن "معرض بدايات الصحف العربية يضم كل الصحف، التي صدرت باللغة العربية حتى عام 1955.وتابعت: "يضم المعرض 400 صحيفة ودورية عربية صدرت في تلك الفترة، كما توجد النسخ الأصلية لهذه الجرائد والدوريات ضمن صناديق شفافة".ولفتت درغام إلى أن "الباحث بدر الحاج يجمع هذه الصحف منذ 50 عاما، وهذا المعرض نافذة ليس فقط على تاريخ الصحافة العربية الذي ينقصه الكثير من التوثيق، بل إنه هذه الفجوة في تاريخ الصحافة العربية وانطلاقا من هذه الجرائد فتحت نافذة على دراسات متعددة إن كان في تاريخ الصحافة أو دراسات اجتماعية أو اقتصادية".وذكرت الباحثة اللبنانية أن المعرض يمتد لنحو 4 أشهر، وهو متاح ومجاني للجميع لأن الهدف من مؤسسي المتحف والقيمين على تنظيم هذه النوعية من المعارض هو نشر العلم والمعرفة.وبالإضافة إلى المعرض، تم كشف الستار عن تماثيل نصفية لوجوه رواد الصحافة العربية مثل بطرس البستاني وخليل سعادة، وأحمد فارس الشدياق، وعبد الرحمن الكواكبي، الذين كانوا أيضا من مؤسسي النهضة العربية في تلك الفترة.وأشارت درغام إلى أن بدر الحاج، اختتم، في وقت سابق، معرض بيروت للصور الشمسية منذ بداية التصوير الشمسي في العالم.وأوضحت أن ذلك كان يتزامن مع صدور كتاب بيروت بمجلدين بشق تاريخي عن التصوير الشمسي وعن تاريخ المنطقة، إضافة إلى كتيب مفصل بالصور الشمسية التي جمعها بدر الحاج.

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