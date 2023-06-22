عربي
بقايا صاروخ "ستورم شادو" الذي قصف به نظام كييف جسر القرم تظهر عليه الدولة المصنعة... فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/بقايا-صاروخ-ستورم-شادو-الذي-قصف-به-نظام-كييف-جسرالقرم-تظهر-عليه-الدولة-المصنعة-فيديو--1078370330.html
بقايا صاروخ "ستورم شادو" الذي قصف به نظام كييف جسر القرم تظهر عليه الدولة المصنعة... فيديو
بقايا صاروخ "ستورم شادو" الذي قصف به نظام كييف جسر القرم تظهر عليه الدولة المصنعة... فيديو
نشرت وكالة "سبوتنيك" المشاهد الأولى لبقايا صاروخ "ستورم شادو" الذي استخدمه نظام كييف لضرب الجسر على الحدود الإدارية بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم الروسية... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T08:15+0000
2023-06-22T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078370563_0:0:1132:637_1920x0_80_0_0_e1c69685f9ce0f2f6583f9a5fe5b7625.jpg
وتظهر المشاهد أجزاء من الصاروخ التي كتب عليها رمزه ورقمه والدولة المصنعة (فرنسا)، بالإضافة إلى التاريخ.وكان القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، قد أفاد اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بضرب الجسورعلى الحدود الإدارية بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم الروسية بالقرب من تشونغار، وتعرض الطريق الرئيسي لأضرار.وأضاف سالدو: "وفقًا للمعلومات الأولية، تم استخدام الصواريخ البريطانية "ستورم شادو" في الهجوم"، مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا".ولفت سالدو إلى أنه تم تنظيم الاتصال بين القرم ومقاطعة خيرسون عبر طريق بديل.من جانبه، أفاد رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، بأن فنيي تفكيك القنابل يقومون بإجراء التحقيقات بعد قصف جسر تشونغار.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.اقرأ أيضا: ما هو "خط سوروفيكين" الذي وضع دبابات "الهجوم المضاد" الأوكراني في "أنياب التنين"؟اقرأ أيضا: "مي - 26" لا مثيل لها… معلومات عن المروحية الروسية الخارقةاقرأ أيضا: دبابات روسية تتسلل عبر غابات كراسني ليمان وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230622/آر-بي-جي-7-قاذف-صاروخي-روسي-يدمر-الدبابات-والمدرعات-بأقل-ثمن-1078367317.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078370563_109:0:1028:689_1920x0_80_0_0_a987fbd9be4331db9097ab17563ad770.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

بقايا صاروخ "ستورم شادو" الذي قصف به نظام كييف جسر القرم تظهر عليه الدولة المصنعة... فيديو

08:15 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 08:20 GMT 22.06.2023)
© Sputnikمشاهد لبقايا "ستورم شادو" الذي قصف به نظام كييف جسور القرم تظهر فيها الدولة المصنعة
مشاهد لبقايا ستورم شادو الذي قصف به نظام كييف جسور القرم تظهر فيها الدولة المصنعة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وكالة "سبوتنيك" المشاهد الأولى لبقايا صاروخ "ستورم شادو" الذي استخدمه نظام كييف لضرب الجسر على الحدود الإدارية بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم الروسية بالقرب من تشونغار، الأمر الذي تسبب بوقوع أضرار مادية.
وتظهر المشاهد أجزاء من الصاروخ التي كتب عليها رمزه ورقمه والدولة المصنعة (فرنسا)، بالإضافة إلى التاريخ.

وتسبب الصاروخ بإحداث ثقب في الجسر وتدمير أجزاء من سوره الجانبي من دون أن ينهار.

وكان القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، قد أفاد اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بضرب الجسورعلى الحدود الإدارية بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم الروسية بالقرب من تشونغار، وتعرض الطريق الرئيسي لأضرار.
قاذف صاروخي روسي مضاد للدروع آر بي جي - 7 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
"آر بي جي-7"... قاذف صاروخي روسي يدمر الدبابات والمدرعات بأقل ثمن
07:13 GMT
وأضاف سالدو: "وفقًا للمعلومات الأولية، تم استخدام الصواريخ البريطانية "ستورم شادو" في الهجوم"، مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا".
ولفت سالدو إلى أنه تم تنظيم الاتصال بين القرم ومقاطعة خيرسون عبر طريق بديل.
من جانبه، أفاد رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، بأن فنيي تفكيك القنابل يقومون بإجراء التحقيقات بعد قصف جسر تشونغار.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
اقرأ أيضا: ما هو "خط سوروفيكين" الذي وضع دبابات "الهجوم المضاد" الأوكراني في "أنياب التنين"؟
اقرأ أيضا: "مي - 26" لا مثيل لها… معلومات عن المروحية الروسية الخارقة
اقرأ أيضا: دبابات روسية تتسلل عبر غابات كراسني ليمان وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала