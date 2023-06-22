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بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي: الاحتياطي العسكري الأوكراني لم يستنفد بعد
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/بوتين-في-اجتماع-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-الاحتياطي-العسكري-الأوكراني-لم-يستنفد-بعد-1078379322.html
بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي: الاحتياطي العسكري الأوكراني لم يستنفد بعد
بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي: الاحتياطي العسكري الأوكراني لم يستنفد بعد
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال اجتماع عملياتي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، أن الاحتياطي لدى القوات المسلحة الأوكرانية لم يستنفد بعد. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T09:33+0000
2023-06-22T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين: "يجب أن ننطلق من حقيقة أن الإمكانات الهجومية للعدو لم تستنفد، وأن عددا من الاحتياطيات الاستراتيجية لم يتم تفعيلها بعد".وتابع، موجهًا حديثه إلى المسؤولين الروس: "أطلب منكم أن تضعوا ذلك في الاعتبار عند بناء الاستعداد القتالي. عليكم أن تنطلقوا من هذه الحقائق".
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روسيا

بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي: الاحتياطي العسكري الأوكراني لم يستنفد بعد

09:33 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 09:52 GMT 22.06.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022
كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال اجتماع عملياتي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، أن الاحتياطي لدى القوات المسلحة الأوكرانية لم يستنفد بعد.
وقال بوتين: "يجب أن ننطلق من حقيقة أن الإمكانات الهجومية للعدو لم تستنفد، وأن عددا من الاحتياطيات الاستراتيجية لم يتم تفعيلها بعد".
وتابع، موجهًا حديثه إلى المسؤولين الروس: "أطلب منكم أن تضعوا ذلك في الاعتبار عند بناء الاستعداد القتالي. عليكم أن تنطلقوا من هذه الحقائق".
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