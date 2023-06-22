https://sputnikarabic.ae/20230622/بوتين-في-اجتماع-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-الاحتياطي-العسكري-الأوكراني-لم-يستنفد-بعد-1078379322.html
بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي: الاحتياطي العسكري الأوكراني لم يستنفد بعد
بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي: الاحتياطي العسكري الأوكراني لم يستنفد بعد
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال اجتماع عملياتي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، أن الاحتياطي لدى القوات المسلحة الأوكرانية لم يستنفد بعد. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T09:33+0000
2023-06-22T09:33+0000
2023-06-22T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين: "يجب أن ننطلق من حقيقة أن الإمكانات الهجومية للعدو لم تستنفد، وأن عددا من الاحتياطيات الاستراتيجية لم يتم تفعيلها بعد".وتابع، موجهًا حديثه إلى المسؤولين الروس: "أطلب منكم أن تضعوا ذلك في الاعتبار عند بناء الاستعداد القتالي. عليكم أن تنطلقوا من هذه الحقائق".
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روسيا
بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي: الاحتياطي العسكري الأوكراني لم يستنفد بعد
09:33 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 09:52 GMT 22.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال اجتماع عملياتي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، أن الاحتياطي لدى القوات المسلحة الأوكرانية لم يستنفد بعد.
وقال بوتين: "يجب أن ننطلق من حقيقة أن الإمكانات الهجومية للعدو لم تستنفد، وأن عددا من الاحتياطيات الاستراتيجية لم يتم تفعيلها بعد".
وتابع، موجهًا حديثه إلى المسؤولين الروس: "أطلب منكم أن تضعوا ذلك في الاعتبار عند بناء الاستعداد القتالي. عليكم أن تنطلقوا من هذه الحقائق".