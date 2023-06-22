https://sputnikarabic.ae/20230622/بوتين-يتسلم-رسالة-من-أمير-قطر-نقلها-رئيس-الوزراء--1078394630.html
بوتين يتسلم رسالة من أمير قطر نقلها رئيس الوزراء
بوتين يتسلم رسالة من أمير قطر نقلها رئيس الوزراء
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استلم رسالة من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، نقلها رئيس الوزراء القطري. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T14:21+0000
2023-06-22T14:21+0000
2023-06-22T14:38+0000
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أجرى الرئيس الروسي، اليوم الخميس، محادثات في الكرملين مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.وقال الرئيس الروسي إن الإمكانات الكاملة للتعاون بين روسيا وقطر لم تنطلق، وأشار إلى أنه يعول على وضع مقترحات فعالة لتوسيع هذا التعاون.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أنه من المقرر خلال اجتماعات موسكو مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية، على وجه الخصوص، آخر التطورات في أفغانستان، والملف النووي الإيراني، وكذلك سبل الحل السلمي للأزمة الروسية الأوكرانية والقضاء على تداعياتها الإنسانية.وصل محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، إلى موسكو لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-وزير-الخارجية-القطري-1078383620.html
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روسيا, العالم العربي, قطر
روسيا, العالم العربي, قطر
بوتين يتسلم رسالة من أمير قطر نقلها رئيس الوزراء
14:21 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 14:38 GMT 22.06.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استلم رسالة من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، نقلها رئيس الوزراء القطري.
أجرى الرئيس الروسي، اليوم الخميس، محادثات في الكرملين مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وقال الرئيس الروسي إن الإمكانات الكاملة للتعاون بين روسيا وقطر لم تنطلق، وأشار إلى أنه يعول على وضع مقترحات فعالة لتوسيع هذا التعاون.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أنه من المقرر خلال اجتماعات موسكو مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية، على وجه الخصوص، آخر التطورات في أفغانستان، والملف النووي الإيراني، وكذلك سبل الحل السلمي للأزمة الروسية الأوكرانية والقضاء على تداعياتها الإنسانية.
وصل محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، إلى موسكو لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.