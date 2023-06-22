https://sputnikarabic.ae/20230622/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-وزير-الخارجية-القطري-1078383620.html
بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية القطري
بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية القطري
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T11:50+0000
2023-06-22T11:50+0000
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بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية القطري
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو، اليوم الخميس 22/06/2023
2023-06-22T11:50+0000
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سبوتنيك عربي
روسيا
روسيا
بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية القطري
يتبع
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو.