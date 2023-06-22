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بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية القطري
https://sputnikarabic.ae/20230622/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-وزير-الخارجية-القطري-1078383620.html
بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية القطري
بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية القطري
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
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بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية القطري
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو، اليوم الخميس 22/06/2023
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روسيا
روسيا

بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الخارجية القطري

11:50 GMT 22.06.2023
© Ruptly
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يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو.
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