https://sputnikarabic.ae/20230622/تونس-نقابة-الصيدليات-الخاصة-تكشف-سبب-نقص-الأدوية-1078388338.html
تونس... نقابة الصيدليات الخاصة تكشف سبب نقص الأدوية
تونس... نقابة الصيدليات الخاصة تكشف سبب نقص الأدوية
صرح نوفل عميرة، رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الخميس، بأن انخفاض قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية له تأثير مباشر على سوق... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T13:00+0000
2023-06-22T13:00+0000
2023-06-22T13:06+0000
العالم العربي
اقتصاد
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069142946_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_737a7792e670bc4f9db7335b16d1b2a3.jpg
ويرى عميرة أن انخفاض قيمة الدينار أدت إلى ندرة الأدوية، ما أثّر سلبا على صحة المواطن، مشيرًا إلى أن الصيدلية المركزية عاجزة عن استيراد الأدوية في الوقت الراهن، بسبب مشاكل مالية.وبحسب المسؤول التونسي، فإن "المختبرات العالمية ترفض تزويد تونس ببعض الأدوية المزمنة والمرتفعة الأسعار"، مؤكدا أن صناعة الأدوية المحلية لا تستطيع تقديم أدوية ذات قيمة تكنولوجية عالية، وتقتصر على تصنيع الأدوية الكيميائية فقط، حسبما نقل موقع "موزاييك إف إم".وأوضح عميرة أن الصيدلية المركزية تتعامل مع مزودين أجانب ويكون الدفع بالعملة الصعبة، مما يؤدي إلى اختلالات في التوازنات المالية للصيدلية المركزية، حيث يتحمل سعر الأدوية الفرق بين الأسعار تكلفتها إما الصيدلية المركزية أو المصنع التونسي.وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي التونسي تحسن مستوى احتياطي العملة الأجنبية ليبلغ 22.8 مليار دينار تونسي بحلول 14 يونيو/ حزيران الجاري 2023.جاء ذلك بعد تراجع مستوى احتياطي العملة الأجنبية إلى مستوى 93 يوما في أواخر شهر أبريل/ نيسان الماضي، وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي.وأوضح البنك المركزي أن هذا التحسن يرجع إلى تعبئة القسط الأول للقرض الممنوح من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، حسبما نقلت قناة "نسمة" التونسية.
https://sputnikarabic.ae/20230616/البنك-الدولي-يعلن-ضخ-نصف-مليار-دولار-سنويا-في-تونس-حتى-عام-2027-1078164472.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/11/1069142946_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_65fa25401e6e0c1c66430def334d32a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, اقتصاد, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
تونس... نقابة الصيدليات الخاصة تكشف سبب نقص الأدوية
13:00 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 13:06 GMT 22.06.2023) تابعنا عبر
صرح نوفل عميرة، رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الخميس، بأن انخفاض قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية له تأثير مباشر على سوق الأدوية التونسية.
ويرى عميرة أن انخفاض قيمة الدينار أدت إلى ندرة الأدوية، ما أثّر سلبا على صحة المواطن، مشيرًا إلى أن الصيدلية المركزية عاجزة عن استيراد الأدوية في الوقت الراهن، بسبب مشاكل مالية.
وبحسب المسؤول التونسي، فإن "المختبرات العالمية ترفض تزويد تونس ببعض الأدوية المزمنة والمرتفعة الأسعار"، مؤكدا أن صناعة الأدوية المحلية لا تستطيع تقديم أدوية ذات قيمة تكنولوجية عالية، وتقتصر على تصنيع الأدوية الكيميائية فقط، حسبما نقل موقع
"موزاييك إف إم".
وأوضح عميرة أن الصيدلية المركزية تتعامل مع مزودين أجانب ويكون الدفع بالعملة الصعبة، مما يؤدي إلى اختلالات في التوازنات المالية للصيدلية المركزية، حيث يتحمل سعر الأدوية الفرق بين الأسعار تكلفتها إما الصيدلية المركزية أو المصنع التونسي.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي التونسي تحسن مستوى احتياطي العملة الأجنبية
ليبلغ 22.8 مليار دينار تونسي بحلول 14 يونيو/ حزيران الجاري 2023.
جاء ذلك بعد تراجع مستوى احتياطي العملة الأجنبية إلى مستوى 93 يوما في أواخر شهر أبريل/ نيسان الماضي، وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التحسن يرجع إلى تعبئة القسط الأول للقرض الممنوح من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، حسبما نقلت قناة
"نسمة" التونسية.