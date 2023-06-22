https://sputnikarabic.ae/20230622/تيتانيك-تنتقم-صدمة-بعد-معرفة-قرابة-تربط-أحد-ركاب-الغواصة-المفقودة-بالأخرى-التي-في-القاع-صور-1078389352.html
"تيتانيك تنتقم"... صدمة بعد معرفة قرابة تربط أحد ركاب الغواصة المفقودة بالأخرى التي في القاع... صور
"تيتانيك تنتقم"... صدمة بعد معرفة قرابة تربط أحد ركاب الغواصة المفقودة بالأخرى التي في القاع... صور
تبين أن ويندي راش، زوجة ستوكتون راش، المفقود على متن الغواصة التي اختفت في طريقها إلى حطام تايتنك، ويندي راش، هي حفيدة راكبين اثنين على متن السفينة توفيا في... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T13:27+0000
2023-06-22T13:27+0000
2023-06-22T14:21+0000
العالم
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ذكرت صحيفة، أن السيدة راش هي حفيدة حفيدة رجل الأعمال الألماني الأمريكي، المالك المشارك لأكبر سلسلة أمريكية من متاجر ميسي، إيزيدور شتراوس وزوجته إيدا. ويعتقد أن الزوجين كانا من بين أغنى ركاب تيتانيك.وبحسب المصادر، تم توثيق قصة الزوجين في فيلم "جيمس كاميرون" "تيتانيك" عام 1997، في المشهد الذي تم تصويره على أنه لزوجين مسنين بقيا في السرير معًا حيث كانت غرفتهما مليئة بالمياه.وأفادت الصحيفة بأنه لم يكن من الممكن الاتصال بالسيدة راش لتأكيد المعلومات حول أسلافها.تجدر الإشارة إلى أن سفينة "تيتانيك"غرقت في أول رحلة لها في عام 1912، بعد اصطدامها بجبل جليدي، وقضى في الحادث نحو 1500 شخص. وتم العثور على حطام السفينة في عام 1985، على بعد 650 كيلومترًا من السواحل الكندية، ويزور الحطام منذ ذلك الحين صائدو الكنوز والسياح.
https://sputnikarabic.ae/20230622/فرنسا-تدخل-على-خط-الغواصة-المفقودة-قرب-حطام-تيتانيك-بروبوت-يغوص-إلى-6-آلاف-متر-1078375967.html
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العالم, منوعات
"تيتانيك تنتقم"... صدمة بعد معرفة قرابة تربط أحد ركاب الغواصة المفقودة بالأخرى التي في القاع... صور
13:27 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 14:21 GMT 22.06.2023) تابعنا عبر
تبين أن ويندي راش، زوجة ستوكتون راش، المفقود على متن الغواصة التي اختفت في طريقها إلى حطام تايتنك، ويندي راش، هي حفيدة راكبين اثنين على متن السفينة توفيا في حادث تحطمها عام 1912.
ذكرت صحيفة، أن السيدة راش هي حفيدة حفيدة رجل الأعمال الألماني الأمريكي، المالك المشارك لأكبر سلسلة أمريكية من متاجر ميسي، إيزيدور شتراوس وزوجته إيدا. ويعتقد أن الزوجين كانا من بين أغنى ركاب تيتانيك.
في أبريل 1912، قرر إيزيدور شتراوس وزوجته الذهاب إلى الولايات المتحدة على متن سفينة تيتانيك. بعد اصطدامها بجبل جليدي، بدأت في الغرق. وعُرض على الزوجين ركوب قارب نجاة، لكن السيد شتراوس رفض، لأنه لا يزال هناك نساء وأطفال على متن السفينة الغارقة. أصر الرجل على مغادرة زوجته تيتانيك، لكنها قررت البقاء معه. بدلاً من أنفسهم، وضع شتراوس خادمتهم في القارب. نتيجة لتحطم تيتانيك، مات إيزيدور وإيدا شتراوس.
وبحسب المصادر، تم توثيق قصة الزوجين في فيلم "جيمس كاميرون" "تيتانيك" عام 1997، في المشهد الذي تم تصويره على أنه لزوجين مسنين بقيا في السرير معًا حيث كانت غرفتهما مليئة بالمياه.
وتقول ويندي راش على صفحتها في التواصل الاجتماعي أنه "على مدى العامين الماضيين شاركت في ثلاث بعثات إلى حطام تيتانيك". والتي نظمتها أوشيانجيت، التي أسسها زوجها ستوكتون راش.
وأفادت الصحيفة بأنه لم يكن من الممكن الاتصال بالسيدة راش لتأكيد المعلومات حول أسلافها.
تواصل فرق خفر السواحل الأمريكية والكندية، البحث عن غواصة سياحية صغيرة مفقودة وعلى متنها خمسة أشخاص، في رحلة لزيارة حطام سفينة "تيتانيك"، في منطقة بعيدة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل أمريكا الشمالية.
وتمتلك الغواصة حوالي 96 ساعة من احتياطي الأكسجين على متنها بدأت رحلتها يوم الأحد 19 يونيو / حزيران، ثم فقد الاتصال بها خلال ما كان ينبغي أن يكون عملية غوص لمدة ساعتين إلى حطام تيتانيك.
تجدر الإشارة إلى أن سفينة "تيتانيك"غرقت في أول رحلة لها في عام 1912، بعد اصطدامها بجبل جليدي، وقضى في الحادث نحو 1500 شخص. وتم العثور على حطام السفينة في عام 1985، على بعد 650 كيلومترًا من السواحل الكندية، ويزور الحطام منذ ذلك الحين صائدو الكنوز والسياح.