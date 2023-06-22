https://sputnikarabic.ae/20230622/تيتانيك-تنتقم-صدمة-بعد-معرفة-قرابة-تربط-أحد-ركاب-الغواصة-المفقودة-بالأخرى-التي-في-القاع-صور-1078389352.html

"تيتانيك تنتقم"... صدمة بعد معرفة قرابة تربط أحد ركاب الغواصة المفقودة بالأخرى التي في القاع... صور

"تيتانيك تنتقم"... صدمة بعد معرفة قرابة تربط أحد ركاب الغواصة المفقودة بالأخرى التي في القاع... صور

تبين أن ويندي راش، زوجة ستوكتون راش، المفقود على متن الغواصة التي اختفت في طريقها إلى حطام تايتنك، ويندي راش، هي حفيدة راكبين اثنين على متن السفينة توفيا في... 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T13:27+0000

2023-06-22T13:27+0000

2023-06-22T14:21+0000

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ذكرت صحيفة، أن السيدة راش هي حفيدة حفيدة رجل الأعمال الألماني الأمريكي، المالك المشارك لأكبر سلسلة أمريكية من متاجر ميسي، إيزيدور شتراوس وزوجته إيدا. ويعتقد أن الزوجين كانا من بين أغنى ركاب تيتانيك.وبحسب المصادر، تم توثيق قصة الزوجين في فيلم "جيمس كاميرون" "تيتانيك" عام 1997، في المشهد الذي تم تصويره على أنه لزوجين مسنين بقيا في السرير معًا حيث كانت غرفتهما مليئة بالمياه.وأفادت الصحيفة بأنه لم يكن من الممكن الاتصال بالسيدة راش لتأكيد المعلومات حول أسلافها.تجدر الإشارة إلى أن سفينة "تيتانيك"غرقت في أول رحلة لها في عام 1912، بعد اصطدامها بجبل جليدي، وقضى في الحادث نحو 1500 شخص. وتم العثور على حطام السفينة في عام 1985، على بعد 650 كيلومترًا من السواحل الكندية، ويزور الحطام منذ ذلك الحين صائدو الكنوز والسياح.

https://sputnikarabic.ae/20230622/فرنسا-تدخل-على-خط-الغواصة-المفقودة-قرب-حطام-تيتانيك-بروبوت-يغوص-إلى-6-آلاف-متر-1078375967.html

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