https://sputnikarabic.ae/20230622/خبير-قطر-لا-يمكن-أن-تكون-وسيطا-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1078389984.html

خبير: قطر لا يمكن أن تكون وسيطا لحل الأزمة الأوكرانية

خبير: قطر لا يمكن أن تكون وسيطا لحل الأزمة الأوكرانية

نناقش في هذه الحلقة: القوات الأوكرانية تستهدف الجسور الواصلة بين خيرسون وشبه جزيرة القرم، لقاء رئيس الوزراء القطري مع بوتين ولافروف، قطر والإمارات تعلنان إعادة... 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T13:56+0000

2023-06-22T13:56+0000

2023-06-22T13:56+0000

راديو

حصاد الأسبوع

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خبير: قطر لا يمكن أن تكون وسيطا لحل الأزمة الأوكرانية خبير: قطر لا يمكن أن تكون وسيطا لحل الأزمة الأوكرانية

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال لقائه في موسكو مع نظيره القطري، إن قطر هي شريك رئيسي لروسيا في الشرق الأوسط، وأن التعاون بين روسيا وقطر يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الغاز العالمية.بدوره صرح رئيس مجلس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر تأمل في تسوية الوضع في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وأن الدوحة تدعم أي جهود دبلوماسية في هذا السياق، موضحًا أنه ناقش هذه القضايا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.حول هذا الموضوع تحدث لـ "حصاد الأسبوع" مدير مركز "جي إس إم للدراسات"، الدكتور آصف ملحم:بدوره، قال المحلل السياسي القطري صالح غريب:خبير: قصف الجسور لن يؤثر على إمداد القوات الروسيةصرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بضرب الجسور على الحدود الإدارية بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم الروسية بالقرب من تشونغار، وتعرض الطريق الرئيسي لأضرار، وأنه تم استخدام الصواريخ البريطانية "ستورم شادو" في الهجوم"، لافتًا إلى أنه تم تنظيم الاتصال بين القرم ومقاطعة خيرسون عبر طريق بديل.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي سمير أيوب:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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