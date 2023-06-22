https://sputnikarabic.ae/20230622/خبير-قطر-لا-يمكن-أن-تكون-وسيطا-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1078389984.html
خبير: قطر لا يمكن أن تكون وسيطا لحل الأزمة الأوكرانية
خبير: قطر لا يمكن أن تكون وسيطا لحل الأزمة الأوكرانية
نناقش في هذه الحلقة: القوات الأوكرانية تستهدف الجسور الواصلة بين خيرسون وشبه جزيرة القرم، لقاء رئيس الوزراء القطري مع بوتين ولافروف، قطر والإمارات تعلنان إعادة... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T13:56+0000
2023-06-22T13:56+0000
2023-06-22T13:56+0000
راديو
حصاد الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078389654_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_8e1016984ea546fd3068289b4aab0dcd.png
خبير: قطر لا يمكن أن تكون وسيطا لحل الأزمة الأوكرانية
خبير: قطر لا يمكن أن تكون وسيطا لحل الأزمة الأوكرانية
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال لقائه في موسكو مع نظيره القطري، إن قطر هي شريك رئيسي لروسيا في الشرق الأوسط، وأن التعاون بين روسيا وقطر يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الغاز العالمية.بدوره صرح رئيس مجلس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر تأمل في تسوية الوضع في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وأن الدوحة تدعم أي جهود دبلوماسية في هذا السياق، موضحًا أنه ناقش هذه القضايا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.حول هذا الموضوع تحدث لـ "حصاد الأسبوع" مدير مركز "جي إس إم للدراسات"، الدكتور آصف ملحم:بدوره، قال المحلل السياسي القطري صالح غريب:خبير: قصف الجسور لن يؤثر على إمداد القوات الروسيةصرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بضرب الجسور على الحدود الإدارية بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم الروسية بالقرب من تشونغار، وتعرض الطريق الرئيسي لأضرار، وأنه تم استخدام الصواريخ البريطانية "ستورم شادو" في الهجوم"، لافتًا إلى أنه تم تنظيم الاتصال بين القرم ومقاطعة خيرسون عبر طريق بديل.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي سمير أيوب:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078389654_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_079c72e1d5e2efb43f57915b1bdd7382.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: قطر لا يمكن أن تكون وسيطا لحل الأزمة الأوكرانية
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: القوات الأوكرانية تستهدف الجسور الواصلة بين خيرسون وشبه جزيرة القرم، لقاء رئيس الوزراء القطري مع بوتين ولافروف، قطر والإمارات تعلنان إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، حوار حصري مع رئيسة غرفة التجارة والصناعة التونسية الروسية كريستينا رومانينكو.
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال لقائه في موسكو مع نظيره القطري، إن قطر هي شريك رئيسي لروسيا في الشرق الأوسط، وأن التعاون بين روسيا وقطر يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الغاز العالمية.
بدوره صرح رئيس مجلس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر تأمل في تسوية الوضع في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وأن الدوحة تدعم أي جهود دبلوماسية في هذا السياق، موضحًا أنه ناقش هذه القضايا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
حول هذا الموضوع تحدث لـ "حصاد الأسبوع" مدير مركز "جي إس إم للدراسات"، الدكتور آصف ملحم:
تحاول قطر أن تلعب دورا ما في السياسة العالمية، ولا سيما أن روسيا وقطر هما أكبر منتجي الغاز في العالم، لذلك في هذه الزيارة لرئيس الوزراء القطري توجد بعض الرسائل، أما بالنسبة لرغبة قطر في أن تكون وسيطا لحل الأزمة الأوكرانية فأي دولة يمكنها أن تبدي رأيها وتعبر عن استعدادها كي تكون وسيطة، وقطر ليس لها تأثير كبير في السياسة العالمية، لذلك لا أعتقد أنها قادرة على الضغط على أوكرانيا التي هي رهينة للإملاءات الغربية وستنحصر وساطة قطر فقط بحمل الرسائل من أحد الطرفين إلى الآخر وبالعكس.
بدوره، قال المحلل السياسي القطري صالح غريب:
بقيت قطر على موقفها من روسيا في زيادة الاستثمارات وتوقيع الاتفاقيات وغيرها ما يؤكد عمق العلاقة التي تربط الدولتين مع بعضهما كما وتسعى قطر لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية التي أثرت على المجتمع الدولي عبر إقامة الحوار بين الأطراف.
خبير: قصف الجسور لن يؤثر على إمداد القوات الروسية
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بضرب الجسور على الحدود الإدارية بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم الروسية بالقرب من تشونغار، وتعرض الطريق الرئيسي لأضرار، وأنه تم استخدام الصواريخ البريطانية "ستورم شادو" في الهجوم"، لافتًا إلى أنه تم تنظيم الاتصال بين القرم ومقاطعة خيرسون عبر طريق بديل.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي سمير أيوب:
هذا القصف لن يؤثر على القوات الروسية في المنطقة، لأنها تستطيع تأمين الإمدادات من إقليم الدونباس ودونيتسك ولوغانسك، لكنه ضغط على المدنيين وترهيب لمن يعيش في شبه جزيرة القرم واستفزاز للمسؤولين الروس الذين صرحوا أن استهداف القرم خط أحمر وإن هذه الأفعال لن تمر دون محاسبة، وحتى لو زود الغرب نظام كييف بمقاتلات إف 16، فهذا لن يؤدي إلا لتوسيع رقعة الصراع الجغرافية، أيضا لأنها تحتاج لمطارات للإقلاع غير موجودة في أوكرانيا كما أنها بحاجة لأجهزة تواصل من طائرات ومراكز أخرى".
التفاصيل في الملف الصوتي...