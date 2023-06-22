https://sputnikarabic.ae/20230622/خفر-السواحل-الأمريكي-يعثر-على-حطام-في-منطقة-البحث-عن-غواصة-مفقودة-1078400542.html
خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام في منطقة البحث عن غواصة مفقودة
خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام في منطقة البحث عن غواصة مفقودة
أعلن خفر السواحل الأمريكي أنه تم العثور على موقع الحطام في منطقة البحث عن غواصة الأعماق المفقودة في مياه المحيط الأطلسي، ويقوم الخبراء بتقييم المعلومات. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T16:45+0000
2023-06-22T16:45+0000
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العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت الخدمة على "تويتر": "تم اكتشاف موقع الحطام بواسطة مركبة تعمل تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد في منطقة البحث بالقرب من تيتانيك".وأوضحت أن الخبراء يقومون حاليا بتقييم المعلومات الواردة.وأكدت شركة OceanGate Expeditions، يوم الإثنين، اختفاء غواصتها "تيتان"، المصممة لإيصال السائحين إلى موقع غرق سفينة تيتانيك.وأشارت إلى أنه هناك خمسة أشخاص في غواصة الأعماق، اختفى الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد، وكان يجب أن يكون إمداد الهواء هناك كافيا لمدة أربعة أيام (96 ساعة)، وفي الوقت الحالي وفقًا للحسابات يجب أن يكون الهواء قد نفد.ذكرت وسائل الإعلام أن الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، والمخضرم الفرنسي في أعماق البحار، بول هنري نارجيول، مؤسس شركة أمريكية تنظم رحلات إلى حطام تيتانيك، ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داود وابنه قد يكونون على متن الغواصة.
https://sputnikarabic.ae/20230622/فرنسا-تدخل-على-خط-الغواصة-المفقودة-قرب-حطام-تيتانيك-بروبوت-يغوص-إلى-6-آلاف-متر-1078375967.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام في منطقة البحث عن غواصة مفقودة
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أعلن خفر السواحل الأمريكي أنه تم العثور على موقع الحطام في منطقة البحث عن غواصة الأعماق المفقودة في مياه المحيط الأطلسي، ويقوم الخبراء بتقييم المعلومات.
وكتبت الخدمة على "تويتر": "تم اكتشاف موقع الحطام بواسطة مركبة تعمل تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد في منطقة البحث بالقرب من تيتانيك".
وأوضحت أن الخبراء يقومون حاليا بتقييم المعلومات الواردة.
وأكدت شركة OceanGate Expeditions، يوم الإثنين، اختفاء غواصتها "تيتان"، المصممة لإيصال السائحين إلى موقع غرق سفينة تيتانيك.
وأشارت إلى أنه هناك خمسة أشخاص في غواصة الأعماق، اختفى الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد، وكان يجب أن يكون إمداد الهواء هناك كافيا لمدة أربعة أيام (96 ساعة)، وفي الوقت الحالي وفقًا للحسابات يجب أن يكون الهواء قد نفد.
ذكرت وسائل الإعلام أن الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، والمخضرم الفرنسي في أعماق البحار، بول هنري نارجيول، مؤسس شركة أمريكية تنظم رحلات إلى حطام تيتانيك، ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داود وابنه قد يكونون على متن الغواصة.