عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/رئيس-الوزراء-الهندي-مستعدون-للمساهمة-في-جهود-استعادة-السلام-بأوكرانيا-1078402427.html
رئيس الوزراء الهندي: مستعدون للمساهمة في جهود استعادة السلام بأوكرانيا
رئيس الوزراء الهندي: مستعدون للمساهمة في جهود استعادة السلام بأوكرانيا
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، استعداد بلاده للمساهمة بأي شكل من الأشكال لتحقيق خطة سلام في أوكرانيا. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T18:47+0000
2023-06-22T18:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار الهند اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067826512_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_4a098a2a1819623e745eb067a9d8a1f2.jpg
وقال مودي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "منذ بداية الأحداث في أوكرانيا، شددت الهند على ضرورة حل النزاع من خلال الحوار والدبلوماسية".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد في وقت سابق، بأن موسكو منفتحة على الحوار لتسوية الصراع في أوكرانيا.وشدد بوتين على أن موسكو لم ترفض أبدًا المشاركة في محادثات مع أوكرانيا، لافتا إلى أن "كييف هي من تخلت عن المفاوضات".من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات. وأشارت زاخاروفا إلى أنه في إطار مبادرات السلام يمكن للدول إقناع الدول الغربية بوقف إمداد الجيش الأوكراني بالأسلحة.وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230621/محلل-سياسي-الهند-لن-تكون-الشريك-الأصغر-لأمريكا-ومودي-لن-يركب-حصانا-ميتا-1078333065.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067826512_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_79d818ce70e05de27c8df79629f20a01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس الوزراء الهندي: مستعدون للمساهمة في جهود استعادة السلام بأوكرانيا

18:47 GMT 22.06.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، استعداد بلاده للمساهمة بأي شكل من الأشكال لتحقيق خطة سلام في أوكرانيا.
وقال مودي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "منذ بداية الأحداث في أوكرانيا، شددت الهند على ضرورة حل النزاع من خلال الحوار والدبلوماسية".
وأضاف "نحن على استعداد تام للمساهمة بأي طريقة ممكنة لاستعادة السلام".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد في وقت سابق، بأن موسكو منفتحة على الحوار لتسوية الصراع في أوكرانيا.
وشدد بوتين على أن موسكو لم ترفض أبدًا المشاركة في محادثات مع أوكرانيا، لافتا إلى أن "كييف هي من تخلت عن المفاوضات".
الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الهندي ناريندرا مودي، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
محلل سياسي: الهند لن تكون "الشريك الأصغر" لأمريكا ومودي لن يركب "حصانا ميتا"
أمس, 10:04 GMT
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات.
وأشارت زاخاروفا إلى أنه في إطار مبادرات السلام يمكن للدول إقناع الدول الغربية بوقف إمداد الجيش الأوكراني بالأسلحة.
وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:56 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала