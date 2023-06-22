https://sputnikarabic.ae/20230622/رئيس-الوزراء-الهندي-مستعدون-للمساهمة-في-جهود-استعادة-السلام-بأوكرانيا-1078402427.html
رئيس الوزراء الهندي: مستعدون للمساهمة في جهود استعادة السلام بأوكرانيا
رئيس الوزراء الهندي: مستعدون للمساهمة في جهود استعادة السلام بأوكرانيا
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، استعداد بلاده للمساهمة بأي شكل من الأشكال لتحقيق خطة سلام في أوكرانيا. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T18:47+0000
2023-06-22T18:47+0000
2023-06-22T18:47+0000
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وقال مودي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "منذ بداية الأحداث في أوكرانيا، شددت الهند على ضرورة حل النزاع من خلال الحوار والدبلوماسية".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد في وقت سابق، بأن موسكو منفتحة على الحوار لتسوية الصراع في أوكرانيا.وشدد بوتين على أن موسكو لم ترفض أبدًا المشاركة في محادثات مع أوكرانيا، لافتا إلى أن "كييف هي من تخلت عن المفاوضات".من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات. وأشارت زاخاروفا إلى أنه في إطار مبادرات السلام يمكن للدول إقناع الدول الغربية بوقف إمداد الجيش الأوكراني بالأسلحة.وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230621/محلل-سياسي-الهند-لن-تكون-الشريك-الأصغر-لأمريكا-ومودي-لن-يركب-حصانا-ميتا-1078333065.html
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رئيس الوزراء الهندي: مستعدون للمساهمة في جهود استعادة السلام بأوكرانيا
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أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، استعداد بلاده للمساهمة بأي شكل من الأشكال لتحقيق خطة سلام في أوكرانيا.
وقال
مودي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "منذ بداية الأحداث في أوكرانيا، شددت الهند على ضرورة حل النزاع من خلال الحوار والدبلوماسية".
وأضاف "نحن على استعداد تام للمساهمة بأي طريقة ممكنة لاستعادة السلام".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد في وقت سابق، بأن موسكو منفتحة على الحوار لتسوية الصراع في أوكرانيا.
وشدد بوتين على أن موسكو لم ترفض أبدًا المشاركة في محادثات مع أوكرانيا، لافتا إلى أن "كييف هي من تخلت عن المفاوضات".
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات.
وأشارت زاخاروفا إلى أنه في إطار مبادرات السلام يمكن للدول إقناع الدول الغربية بوقف إمداد الجيش الأوكراني بالأسلحة.
وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.