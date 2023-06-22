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https://sputnikarabic.ae/20230622/رجل-يدفع-نفقة-طليقته-7-أكياس-ضخمة-من-الفراطة-فيديو--1078383513.html
رجل يدفع نفقة طليقته 7 أكياس ضخمة من "الفراطة"... فيديو
رجل يدفع نفقة طليقته 7 أكياس ضخمة من "الفراطة"... فيديو
تم نشر مقطع فيديو يوثق رجلا هنديا من ولاية راجستان في الهند، حكم القاضي عليه بدفع نفقة تعويض لطليقته وتسليمها مبلغ 55,000 روبية (670 دولارا). 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T12:00+0000
2023-06-22T12:00+0000
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وبحسب الفيديو المتداول، عند يوم التسليم جاء ومعه 7 أكياس فيها عملات معدنية يصل وزنها أكثر من ربع طن.وبحسب المسؤولين في الهند، فإن هذا الكم من النقود ستحتاج طليقته قرابة أسبوعين لعدها.وتزوج دشراث كوماوات، وسيما كوماوات، قبل 12 عاما. وكان هناك خلافات بين الاثنين في السنوات الخمس الماضية، وانتهى بهما الأمر إلى الطلاق.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

رجل يدفع نفقة طليقته 7 أكياس ضخمة من "الفراطة"... فيديو

12:00 GMT 22.06.2023
© Photo / unsplash/shraga kopsteinنقود معدينة مختلفة
نقود معدينة مختلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Photo / unsplash/shraga kopstein
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تم نشر مقطع فيديو يوثق رجلا هنديا من ولاية راجستان في الهند، حكم القاضي عليه بدفع نفقة تعويض لطليقته وتسليمها مبلغ 55,000 روبية (670 دولارا).
وبحسب الفيديو المتداول، عند يوم التسليم جاء ومعه 7 أكياس فيها عملات معدنية يصل وزنها أكثر من ربع طن.
وبحسب المسؤولين في الهند، فإن هذا الكم من النقود ستحتاج طليقته قرابة أسبوعين لعدها.
وتزوج دشراث كوماوات، وسيما كوماوات، قبل 12 عاما. وكان هناك خلافات بين الاثنين في السنوات الخمس الماضية، وانتهى بهما الأمر إلى الطلاق.
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