https://sputnikarabic.ae/20230622/رجل-يدفع-نفقة-طليقته-7-أكياس-ضخمة-من-الفراطة-فيديو--1078383513.html
رجل يدفع نفقة طليقته 7 أكياس ضخمة من "الفراطة"... فيديو
رجل يدفع نفقة طليقته 7 أكياس ضخمة من "الفراطة"... فيديو
تم نشر مقطع فيديو يوثق رجلا هنديا من ولاية راجستان في الهند، حكم القاضي عليه بدفع نفقة تعويض لطليقته وتسليمها مبلغ 55,000 روبية (670 دولارا). 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T12:00+0000
2023-06-22T12:00+0000
2023-06-22T12:00+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078382564_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_976d94f41acda9b3ea21cd56c9d7caf3.jpg
وبحسب الفيديو المتداول، عند يوم التسليم جاء ومعه 7 أكياس فيها عملات معدنية يصل وزنها أكثر من ربع طن.وبحسب المسؤولين في الهند، فإن هذا الكم من النقود ستحتاج طليقته قرابة أسبوعين لعدها.وتزوج دشراث كوماوات، وسيما كوماوات، قبل 12 عاما. وكان هناك خلافات بين الاثنين في السنوات الخمس الماضية، وانتهى بهما الأمر إلى الطلاق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078382564_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_ea682bd7a622e98483f026a773b9bf46.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رجل يدفع نفقة طليقته 7 أكياس ضخمة من "الفراطة"... فيديو
تابعنا عبر
تم نشر مقطع فيديو يوثق رجلا هنديا من ولاية راجستان في الهند، حكم القاضي عليه بدفع نفقة تعويض لطليقته وتسليمها مبلغ 55,000 روبية (670 دولارا).
وبحسب الفيديو المتداول، عند يوم التسليم جاء ومعه 7 أكياس فيها عملات معدنية يصل وزنها أكثر من ربع طن.
وبحسب المسؤولين في الهند، فإن هذا الكم من النقود ستحتاج طليقته قرابة أسبوعين لعدها.
وتزوج دشراث كوماوات، وسيما كوماوات، قبل 12 عاما. وكان هناك خلافات بين الاثنين في السنوات الخمس الماضية، وانتهى بهما الأمر إلى الطلاق.