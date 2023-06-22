https://sputnikarabic.ae/20230622/ريابكوف-على-الولايات-المتحدة-عدم-ارتكاب-خطأ-بنشر-قوات-الناتو-في-أوكرانيا-1078386516.html

ريابكوف: على الولايات المتحدة عدم ارتكاب خطأ بنشر قوات للناتو في أوكرانيا

ريابكوف: على الولايات المتحدة عدم ارتكاب خطأ بنشر قوات للناتو في أوكرانيا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تدعو واشنطن إلى عدم ارتكاب أخطاء وعدم نشر قوات "للناتو" في أوكرانيا، ما سيكون له عواقب... 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T12:39+0000

2023-06-22T12:39+0000

2023-06-22T12:39+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103641/38/1036413872_0:193:2957:1856_1920x0_80_0_0_74a0e7866c97c39bb044e9fc5d0a84d1.jpg

وقال ريابكوف، لقناة "آر تي- إنترناشيونال": "إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك خطأ تاريخيا كبيرا... لذلك نحذر بشدة الولايات المتحدة التي تسيطر على الناتو، بغض النظر عمن يتحدث باسم هذه الدول، المسؤولون السابقون أو الحاليون، يتم اتخاذ كل شيء في واشنطن".وأضاف: "لذلك نحذر واشنطن بشدة من المزيد من الإخفاقات، مزيد من أخطاء أخرى قد يكون لها عواقب وخيمة. لا قوات للناتو في أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال الأمين العام السابق لحلف الناتو، إن بعض دول الحلف قد ترغب بشكل فردي في إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لم تحصل كييف على ضمانات حقيقية في قمة فيلنيوس.

https://sputnikarabic.ae/20230622/صحيفة-فرنسا-بصدد-تغيير-موقفها-الرافض-لانضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1078380419.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم