عربي
https://sputnikarabic.ae/20230622/ريابكوف-على-الولايات-المتحدة-عدم-ارتكاب-خطأ-بنشر-قوات-الناتو-في-أوكرانيا-1078386516.html
ريابكوف: على الولايات المتحدة عدم ارتكاب خطأ بنشر قوات للناتو في أوكرانيا
ريابكوف: على الولايات المتحدة عدم ارتكاب خطأ بنشر قوات للناتو في أوكرانيا
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تدعو واشنطن إلى عدم ارتكاب أخطاء وعدم نشر قوات "للناتو" في أوكرانيا، ما سيكون له عواقب... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T12:39+0000
2023-06-22T12:39+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103641/38/1036413872_0:193:2957:1856_1920x0_80_0_0_74a0e7866c97c39bb044e9fc5d0a84d1.jpg
وقال ريابكوف، لقناة "آر تي- إنترناشيونال": "إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك خطأ تاريخيا كبيرا... لذلك نحذر بشدة الولايات المتحدة التي تسيطر على الناتو، بغض النظر عمن يتحدث باسم هذه الدول، المسؤولون السابقون أو الحاليون، يتم اتخاذ كل شيء في واشنطن".وأضاف: "لذلك نحذر واشنطن بشدة من المزيد من الإخفاقات، مزيد من أخطاء أخرى قد يكون لها عواقب وخيمة. لا قوات للناتو في أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال الأمين العام السابق لحلف الناتو، إن بعض دول الحلف قد ترغب بشكل فردي في إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لم تحصل كييف على ضمانات حقيقية في قمة فيلنيوس.
https://sputnikarabic.ae/20230622/صحيفة-فرنسا-بصدد-تغيير-موقفها-الرافض-لانضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1078380419.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103641/38/1036413872_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_595b7da84531bbee334a048ff6059f94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ريابكوف: على الولايات المتحدة عدم ارتكاب خطأ بنشر قوات للناتو في أوكرانيا

12:39 GMT 22.06.2023
© Sputnik . Valdimi Fedorenko /  / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Sputnik . Valdimi Fedorenko /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تدعو واشنطن إلى عدم ارتكاب أخطاء وعدم نشر قوات "للناتو" في أوكرانيا، ما سيكون له عواقب وخيمة.
وقال ريابكوف، لقناة "آر تي- إنترناشيونال": "إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك خطأ تاريخيا كبيرا... لذلك نحذر بشدة الولايات المتحدة التي تسيطر على الناتو، بغض النظر عمن يتحدث باسم هذه الدول، المسؤولون السابقون أو الحاليون، يتم اتخاذ كل شيء في واشنطن".
وأضاف: "لذلك نحذر واشنطن بشدة من المزيد من الإخفاقات، مزيد من أخطاء أخرى قد يكون لها عواقب وخيمة. لا قوات للناتو في أوكرانيا".
اشتباكات بين المحتجين الصرب وشرطة الإقليم في كوسوفو، زفيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: فرنسا بصدد تغيير موقفها الرافض لانضمام أوكرانيا إلى الناتو
10:55 GMT
وفي وقت سابق، قال الأمين العام السابق لحلف الناتو، إن بعض دول الحلف قد ترغب بشكل فردي في إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لم تحصل كييف على ضمانات حقيقية في قمة فيلنيوس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала