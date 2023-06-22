https://sputnikarabic.ae/20230622/ريابكوف-على-الولايات-المتحدة-عدم-ارتكاب-خطأ-بنشر-قوات-الناتو-في-أوكرانيا-1078386516.html
ريابكوف: على الولايات المتحدة عدم ارتكاب خطأ بنشر قوات للناتو في أوكرانيا
ريابكوف: على الولايات المتحدة عدم ارتكاب خطأ بنشر قوات للناتو في أوكرانيا
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تدعو واشنطن إلى عدم ارتكاب أخطاء وعدم نشر قوات "للناتو" في أوكرانيا، ما سيكون له عواقب... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T12:39+0000
2023-06-22T12:39+0000
2023-06-22T12:39+0000
روسيا
العالم
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وقال ريابكوف، لقناة "آر تي- إنترناشيونال": "إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك خطأ تاريخيا كبيرا... لذلك نحذر بشدة الولايات المتحدة التي تسيطر على الناتو، بغض النظر عمن يتحدث باسم هذه الدول، المسؤولون السابقون أو الحاليون، يتم اتخاذ كل شيء في واشنطن".وأضاف: "لذلك نحذر واشنطن بشدة من المزيد من الإخفاقات، مزيد من أخطاء أخرى قد يكون لها عواقب وخيمة. لا قوات للناتو في أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال الأمين العام السابق لحلف الناتو، إن بعض دول الحلف قد ترغب بشكل فردي في إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لم تحصل كييف على ضمانات حقيقية في قمة فيلنيوس.
https://sputnikarabic.ae/20230622/صحيفة-فرنسا-بصدد-تغيير-موقفها-الرافض-لانضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1078380419.html
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روسيا, العالم
ريابكوف: على الولايات المتحدة عدم ارتكاب خطأ بنشر قوات للناتو في أوكرانيا
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا تدعو واشنطن إلى عدم ارتكاب أخطاء وعدم نشر قوات "للناتو" في أوكرانيا، ما سيكون له عواقب وخيمة.
وقال ريابكوف، لقناة "آر تي- إنترناشيونال": "إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك خطأ تاريخيا كبيرا... لذلك نحذر بشدة الولايات المتحدة التي تسيطر على الناتو، بغض النظر عمن يتحدث باسم هذه الدول، المسؤولون السابقون أو الحاليون، يتم اتخاذ كل شيء في واشنطن".
وأضاف: "لذلك نحذر واشنطن بشدة من المزيد من الإخفاقات، مزيد من أخطاء أخرى قد يكون لها عواقب وخيمة. لا قوات للناتو في أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قال الأمين العام السابق لحلف الناتو، إن بعض دول الحلف قد ترغب بشكل فردي في إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لم تحصل كييف على ضمانات حقيقية في قمة فيلنيوس.