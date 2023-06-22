سرب مسيرات روسية يحول رتلا عسكريا أوكرانيا "هباء منثورا"... فيديو
14:02 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 14:23 GMT 22.06.2023)
© Sputnik . Сергей Аверин/
استهدف سرب من المسيرات الروسية قافلة عسكرية تابعة للجيش الأوكراني، حيث تم تدمير بعض الدبابات والآليات التي انتشرت على أحد الطرق الترابية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات للمسيرات الروسية وهي تحول رتلا عسكريا أوكرانيا إلى "هباء منثورا" كان متواجدا جنوبي دونيتسك.
ويظهر في الفيديو كيف تدمر المسيرات التابعة للقوات الجوية الروسية الدبابات والآليات الأوكرانية التي انتشرت على أحد الطرق الترابية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على مستودع أسلحة أجنبية الصنع ومعدات عسكرية تم تسليمها إلى أوكرانيا.