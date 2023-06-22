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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/سرب-مسيرات-روسية-يحول-رتلا-عسكريا-أوكرانيا-إلى-هباء-منثورا-فيديو-1078393999.html
سرب مسيرات روسية يحول رتلا عسكريا أوكرانيا "هباء منثورا"... فيديو
سرب مسيرات روسية يحول رتلا عسكريا أوكرانيا "هباء منثورا"... فيديو
استهدف سرب من المسيرات الروسية قافلة عسكرية تابعة للجيش الأوكراني، حيث تم تدمير بعض الدبابات والآليات التي انتشرت على أحد الطرق الترابية. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T14:02+0000
2023-06-22T14:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات للمسيرات الروسية وهي تحول رتلا عسكريا أوكرانيا إلى "هباء منثورا" كان متواجدا جنوبي دونيتسك.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على مستودع أسلحة أجنبية الصنع ومعدات عسكرية تم تسليمها إلى أوكرانيا.اقرأ أيضا: شويغو: الجيش الروسي يحصل على فوج جديد كل يوماقرأ أيضا: ما هو "خط سوروفيكين" الذي وضع دبابات "الهجوم المضاد" الأوكراني في "أنياب التنين"؟اقرأ أيضا: "مي - 26" لا مثيل لها… معلومات عن المروحية الروسية الخارقةاقرأ أيضا: دبابات روسية تتسلل عبر غابات كراسني ليمان وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

سرب مسيرات روسية يحول رتلا عسكريا أوكرانيا "هباء منثورا"... فيديو

14:02 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 14:23 GMT 22.06.2023)
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دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Sputnik . Сергей Аверин
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استهدف سرب من المسيرات الروسية قافلة عسكرية تابعة للجيش الأوكراني، حيث تم تدمير بعض الدبابات والآليات التي انتشرت على أحد الطرق الترابية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات للمسيرات الروسية وهي تحول رتلا عسكريا أوكرانيا إلى "هباء منثورا" كان متواجدا جنوبي دونيتسك.

ويظهر في الفيديو كيف تدمر المسيرات التابعة للقوات الجوية الروسية الدبابات والآليات الأوكرانية التي انتشرت على أحد الطرق الترابية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على مستودع أسلحة أجنبية الصنع ومعدات عسكرية تم تسليمها إلى أوكرانيا.
اقرأ أيضا: شويغو: الجيش الروسي يحصل على فوج جديد كل يوم
اقرأ أيضا: ما هو "خط سوروفيكين" الذي وضع دبابات "الهجوم المضاد" الأوكراني في "أنياب التنين"؟
اقرأ أيضا: "مي - 26" لا مثيل لها… معلومات عن المروحية الروسية الخارقة
اقرأ أيضا: دبابات روسية تتسلل عبر غابات كراسني ليمان وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
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