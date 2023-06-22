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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/سولنتسيبيك-تحول-مقرا-أوكرانيا-إلى-كتلة-لهب-1078384758.html
"سولنتسيبيك" تحول مقرا أوكرانيا إلى "كتلة لهب"
"سولنتسيبيك" تحول مقرا أوكرانيا إلى "كتلة لهب"
حصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، على مقطع فيديو لتدمير معاقل القوات الأوكرانية. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T12:21+0000
2023-06-22T12:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتظهر لقطات الفيديو تدمير معاقل أوكرانية في اتجاه دونيتسك باستخدام قاذفات اللهب "سولنتسيبيك".وقالت الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الخميس: "في اتجاه جنوب دونيتسك في منطقة فريموفسكي، تم صد هجومين من وحدات اللواء 37 في مناطق نوفودونتسكوي وماكاروفكا، وتمكنت القوات الجوية والمدفعية من تدمير معاقل للعدو في مناطق عدة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: الدفاع الروسية: قاذفات اللهب "سولنتسيبيك" تدمر نقطة تمركز للقوات الأوكرانية قرب غوليايبولشاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"سولنتسيبيك" تحول مقرا أوكرانيا إلى "كتلة لهب"

12:21 GMT 22.06.2023
© Sputnikقاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Sputnik
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حصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، على مقطع فيديو لتدمير معاقل القوات الأوكرانية.
وتظهر لقطات الفيديو تدمير معاقل أوكرانية في اتجاه دونيتسك باستخدام قاذفات اللهب "سولنتسيبيك".
وقالت الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الخميس: "في اتجاه جنوب دونيتسك في منطقة فريموفسكي، تم صد هجومين من وحدات اللواء 37 في مناطق نوفودونتسكوي وماكاروفكا، وتمكنت القوات الجوية والمدفعية من تدمير معاقل للعدو في مناطق عدة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
شاهد أيضا: الدفاع الروسية: قاذفات اللهب "سولنتسيبيك" تدمر نقطة تمركز للقوات الأوكرانية قرب غوليايبول
شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
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