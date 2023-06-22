https://sputnikarabic.ae/20230622/سولنتسيبيك-تحول-مقرا-أوكرانيا-إلى-كتلة-لهب-1078384758.html
"سولنتسيبيك" تحول مقرا أوكرانيا إلى "كتلة لهب"
"سولنتسيبيك" تحول مقرا أوكرانيا إلى "كتلة لهب"
حصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، على مقطع فيديو لتدمير معاقل القوات الأوكرانية. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T12:21+0000
2023-06-22T12:21+0000
2023-06-22T12:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتظهر لقطات الفيديو تدمير معاقل أوكرانية في اتجاه دونيتسك باستخدام قاذفات اللهب "سولنتسيبيك".وقالت الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الخميس: "في اتجاه جنوب دونيتسك في منطقة فريموفسكي، تم صد هجومين من وحدات اللواء 37 في مناطق نوفودونتسكوي وماكاروفكا، وتمكنت القوات الجوية والمدفعية من تدمير معاقل للعدو في مناطق عدة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: الدفاع الروسية: قاذفات اللهب "سولنتسيبيك" تدمر نقطة تمركز للقوات الأوكرانية قرب غوليايبولشاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية وعربات "برادلي" الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
"سولنتسيبيك" تحول مقرا أوكرانيا إلى "كتلة لهب"
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حصلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، على مقطع فيديو لتدمير معاقل القوات الأوكرانية.
وتظهر لقطات الفيديو تدمير معاقل أوكرانية في اتجاه دونيتسك باستخدام قاذفات اللهب "سولنتسيبيك".
وقالت الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الخميس: "في اتجاه جنوب دونيتسك في منطقة فريموفسكي، تم صد هجومين من وحدات اللواء 37 في مناطق نوفودونتسكوي وماكاروفكا، وتمكنت القوات الجوية والمدفعية من تدمير معاقل للعدو في مناطق عدة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.