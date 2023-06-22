https://sputnikarabic.ae/20230622/شريحة-ذكية-في-الدماغ-البشري-هل-نحن-أمام-تهديد-جديد-للوجود-الإنساني-1078389234.html
شريحة ذكية في الدماغ البشري... هل نحن أمام تهديد جديد للوجود الإنساني
شريحة ذكية في الدماغ البشري... هل نحن أمام تهديد جديد للوجود الإنساني
في حلقة اليوم: الذكاء الاصطناعي وتداعياته على الوجود البشري، أغنية "اختياراتي" تتصدر التريند، حكم رادع ضد شخص ابتز ممثلة مصرية، افتتاح مسابقة "تشايكوفسكي"... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T13:38+0000
2023-06-22T13:38+0000
2023-06-22T13:38+0000
راديو
صدى الحياة
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شريحة ذكية في الدماغ البشري... هل نحن أمام تهديد جديد للوجود الإنساني
شريحة ذكية في الدماغ البشري... هل نحن أمام تهديد جديد للوجود الإنساني
قفزة كبيرة في العالم الرقمي والتكنولوجي أحدثها الذكاء الاصطناعي، والذي نقل الإنسان إلى عالم جديد أكثر سرعة وتطورا وأكثر اعتمادا على تطبيقات تقنية غيرت حياتنا كليا، فهل بات ظهور الذكاء الاصطناعي يهدد البشرية بكارثة حتمية؟سباق بين دول عملاقة لقيادة العالم عن طريق الذكاء الاصطناعيحول هذا الموضوع، قال الباحث في فيزياء وتكنولوجيا النانو، الدكتور وسيم جابر، لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
شريحة ذكية في الدماغ البشري... هل نحن أمام تهديد جديد للوجود الإنساني
تابعنا عبر
في حلقة اليوم: الذكاء الاصطناعي وتداعياته على الوجود البشري، أغنية "اختياراتي" تتصدر التريند، حكم رادع ضد شخص ابتز ممثلة مصرية، افتتاح مسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية الـ 17 في موسكو، إيرلندا تدفع أكثر من 90 ألف دولار لتشجيع السكن في جزرها النائية، وفاة مغني راب أمريكي أمام الجمهور، أخطاء تؤدي إلى الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.
قفزة كبيرة في العالم الرقمي والتكنولوجي أحدثها الذكاء الاصطناعي، والذي نقل الإنسان إلى عالم جديد أكثر سرعة وتطورا وأكثر اعتمادا على تطبيقات تقنية غيرت حياتنا كليا، فهل بات ظهور الذكاء الاصطناعي يهدد البشرية بكارثة حتمية؟
سباق بين دول عملاقة لقيادة العالم عن طريق الذكاء الاصطناعي
حول هذا الموضوع، قال الباحث في فيزياء وتكنولوجيا النانو، الدكتور وسيم جابر، لبرنامج "صدى الحياة":
إنّ هذه الشريحة عبارة عن مستقبل للرسائل العصبية التي تخرج من العصب الدماغي، وهي قيد التجربة والتعاطي مع دماغ الإنسان مثل التعاطي مع الكون، يمكننا فهم طبيعة الكون ولكن لا يمكننا التحكم فيه وبهذا التحكم بشكل دقيق في دماغ الإنسان أمر بعيد عن المنطق، هم يزعمون أنه من خلال هذه الشريحة يمكن التحكم في مرض الرعاش والشلل وغيرها.
وأضاف: "بالطبع إن التكنولوجيا مساعدة للبشرية، ولكن أنا أؤكد أنها لن تكون متحكّمة في عقل الإنسان، بل ستكون محدودة، هي عبارة عن ناقل ما بين السيالات العصبية".
التفاصيل في الملف الصوتي...