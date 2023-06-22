https://sputnikarabic.ae/20230622/شويغو-يكشف-عن-تطوع-عدد-ضخم-من-المقاتلين-الروس-في-صفوف-الجيش--1078379519.html
شويغو يكشف عن تطوع عدد ضخم من المقاتلين الروس في صفوف الجيش
شويغو يكشف عن تطوع عدد ضخم من المقاتلين الروس في صفوف الجيش
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن القوات الروسية جندت 114 ألف شخص بموجب عقد مباشر، و52 ألف متطوع. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T09:56+0000
2023-06-22T09:56+0000
2023-06-22T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/15/1054408350_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5093f261ef5d56341ef23411f58cf58.jpg
وأضاف شويغو: "في المتوسط يوميًا يلتحق 1336 شخصا بموجب العقد، أي نحصل على فوج كل يوم. تم تجنيد 114 ألف شخص في القوات المسلحة الروسية بموجب عقد مباشر، يوجد أكثر من 50 ألف متطوع".وقال شويغو، في اجتماع عقده الرئيس فلاديمير بوتين، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في روسيا الاتحادية: "إنهم، كمتطوعين يندفعون للمعركة، لكن لا يمكننا القيام بذلك، ليست هناك حاجة ملحة لهذا الأمر ، يجب أن يخضعوا لتدريب جاد، وهو ما يفعلونه".
https://sputnikarabic.ae/20230622/بوتين-في-اجتماع-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-الاحتياطي-العسكري-الأوكراني-لم-يستنفد-بعد-1078379322.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/15/1054408350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a06aa424007c9f0a84d8cc51b9b3f395.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
شويغو يكشف عن تطوع عدد ضخم من المقاتلين الروس في صفوف الجيش
09:56 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 09:58 GMT 22.06.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن القوات الروسية جندت 114 ألف شخص بموجب عقد مباشر، و52 ألف متطوع.
وأضاف شويغو: "في المتوسط يوميًا يلتحق 1336 شخصا بموجب العقد، أي نحصل على فوج كل يوم. تم تجنيد 114 ألف شخص في القوات المسلحة الروسية بموجب عقد مباشر، يوجد أكثر من 50 ألف متطوع".
وتابع وزير الدفاع الروسي: "المتطوعون يتدربون في ثمانية ميادين تدريبية، من قبل أكثر من 600 مدرب".
وقال شويغو، في اجتماع عقده الرئيس فلاديمير بوتين، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في روسيا الاتحادية: "إنهم، كمتطوعين يندفعون للمعركة، لكن لا يمكننا القيام بذلك، ليست هناك حاجة ملحة لهذا الأمر ، يجب أن يخضعوا لتدريب جاد، وهو ما يفعلونه".