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بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي: الاحتياطي العسكري الأوكراني لم يستنفد بعد
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/شويغو-يكشف-عن-تطوع-عدد-ضخم-من-المقاتلين-الروس-في-صفوف-الجيش--1078379519.html
شويغو يكشف عن تطوع عدد ضخم من المقاتلين الروس في صفوف الجيش
شويغو يكشف عن تطوع عدد ضخم من المقاتلين الروس في صفوف الجيش
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن القوات الروسية جندت 114 ألف شخص بموجب عقد مباشر، و52 ألف متطوع. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T09:56+0000
2023-06-22T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف شويغو: "في المتوسط يوميًا يلتحق 1336 شخصا بموجب العقد، أي نحصل على فوج كل يوم. تم تجنيد 114 ألف شخص في القوات المسلحة الروسية بموجب عقد مباشر، يوجد أكثر من 50 ألف متطوع".وقال شويغو، في اجتماع عقده الرئيس فلاديمير بوتين، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في روسيا الاتحادية: "إنهم، كمتطوعين يندفعون للمعركة، لكن لا يمكننا القيام بذلك، ليست هناك حاجة ملحة لهذا الأمر ، يجب أن يخضعوا لتدريب جاد، وهو ما يفعلونه".
https://sputnikarabic.ae/20230622/بوتين-في-اجتماع-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-الاحتياطي-العسكري-الأوكراني-لم-يستنفد-بعد-1078379322.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

شويغو يكشف عن تطوع عدد ضخم من المقاتلين الروس في صفوف الجيش

09:56 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 09:58 GMT 22.06.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن القوات الروسية جندت 114 ألف شخص بموجب عقد مباشر، و52 ألف متطوع.
وأضاف شويغو: "في المتوسط يوميًا يلتحق 1336 شخصا بموجب العقد، أي نحصل على فوج كل يوم. تم تجنيد 114 ألف شخص في القوات المسلحة الروسية بموجب عقد مباشر، يوجد أكثر من 50 ألف متطوع".

وتابع وزير الدفاع الروسي: "المتطوعون يتدربون في ثمانية ميادين تدريبية، من قبل أكثر من 600 مدرب".

كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي: الاحتياطي العسكري الأوكراني لم يستنفد بعد
09:33 GMT
وقال شويغو، في اجتماع عقده الرئيس فلاديمير بوتين، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في روسيا الاتحادية: "إنهم، كمتطوعين يندفعون للمعركة، لكن لا يمكننا القيام بذلك، ليست هناك حاجة ملحة لهذا الأمر ، يجب أن يخضعوا لتدريب جاد، وهو ما يفعلونه".
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