https://sputnikarabic.ae/20230622/شويغو-يكشف-عن-تطوع-عدد-ضخم-من-المقاتلين-الروس-في-صفوف-الجيش--1078379519.html

شويغو يكشف عن تطوع عدد ضخم من المقاتلين الروس في صفوف الجيش

شويغو يكشف عن تطوع عدد ضخم من المقاتلين الروس في صفوف الجيش

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن القوات الروسية جندت 114 ألف شخص بموجب عقد مباشر، و52 ألف متطوع. 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T09:56+0000

2023-06-22T09:56+0000

2023-06-22T09:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف شويغو: "في المتوسط يوميًا يلتحق 1336 شخصا بموجب العقد، أي نحصل على فوج كل يوم. تم تجنيد 114 ألف شخص في القوات المسلحة الروسية بموجب عقد مباشر، يوجد أكثر من 50 ألف متطوع".وقال شويغو، في اجتماع عقده الرئيس فلاديمير بوتين، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في روسيا الاتحادية: "إنهم، كمتطوعين يندفعون للمعركة، لكن لا يمكننا القيام بذلك، ليست هناك حاجة ملحة لهذا الأمر ، يجب أن يخضعوا لتدريب جاد، وهو ما يفعلونه".

https://sputnikarabic.ae/20230622/بوتين-في-اجتماع-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-الاحتياطي-العسكري-الأوكراني-لم-يستنفد-بعد-1078379322.html

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