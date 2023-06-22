https://sputnikarabic.ae/20230622/شويغو-يكشف-عن-فيلق-روسي-جديد-1078381026.html
شويغو يكشف عن فيلق روسي جديد
شويغو يكشف عن فيلق روسي جديد
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أنه بحلول نهاية يونيو/ حزيران الجاري سيتم تشكيل فيلق عسكري روسي جديد. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T10:55+0000
2023-06-22T10:55+0000
2023-06-22T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال شويغو خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "نشكل قوات احتياطية كجزء من فيلق الجيش بالإضافة إلى 5 أفواج من جيش الدبابات الـ20، والوحدات الجديدة ستكون مجهزة بأكثر من 3700 قطعة عسكرية".وأضاف: "هذه الأفواج الخمسة، سواء من حيث الأفراد أو المعدات، متشكلة بنسبة 60%".أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن القوات الروسية جندت 114 ألف شخص بموجب عقد مباشر، و52 ألف متطوع.وأضاف شويغو: "في المتوسط يوميا يلتحق 1336 شخصا بموجب عقود، أي نحصل (الجيش الروسي)على فوج كل يوم".
https://sputnikarabic.ae/20230622/مجلس-الأمن-الروسي-نظام-كييف-خسر-13-ألف-جندي-246-دبابة-خلال-الهجوم-المضاد--1078376129.html
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روسيا, العالم
شويغو يكشف عن فيلق روسي جديد
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أنه بحلول نهاية يونيو/ حزيران الجاري سيتم تشكيل فيلق عسكري روسي جديد.
وقال شويغو خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "نشكل قوات احتياطية كجزء من فيلق الجيش بالإضافة إلى 5 أفواج من جيش الدبابات الـ20، والوحدات الجديدة ستكون مجهزة بأكثر من 3700 قطعة عسكرية".
وتابع وزير الدفاع الروسية: "كل شيء يسير حسب الخطة. في الواقع، بحلول نهاية يونيو سنكمل تشكيل جيش الاحتياط، سننتهي قريبًا في المتسقبل من تشكيل فيلق الجيش".
وأضاف: "هذه الأفواج الخمسة، سواء من حيث الأفراد أو المعدات، متشكلة بنسبة 60%".
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن القوات الروسية جندت 114 ألف شخص بموجب عقد مباشر، و52 ألف متطوع.
وأضاف شويغو: "في المتوسط يوميا يلتحق 1336 شخصا بموجب عقود، أي نحصل (الجيش الروسي)على فوج كل يوم".