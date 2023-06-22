https://sputnikarabic.ae/20230622/صحيفة-فرنسا-بصدد-تغيير-موقفها-الرافض-لانضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1078380419.html

صحيفة: فرنسا بصدد تغيير موقفها الرافض لانضمام أوكرانيا إلى الناتو

صحيفة: فرنسا بصدد تغيير موقفها الرافض لانضمام أوكرانيا إلى الناتو

بدأ الموقف الفرنسي الرافض لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو يشهد تغييرا في الآونة الأخيرة، حيث ترى باريس أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف من شأنه التأثير على... 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T10:55+0000

2023-06-22T10:55+0000

2023-06-22T10:55+0000

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وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن "المسؤولين الفرنسيين فضلوا إعادة النظر في رفض انضمام أوكرانيا للحلف خلال المناقشات الحساسة بين حلفاء أوكرانيا قبل قمة الناتو السنوية، المقررعقدها في فيلنوس، عاصمة ليتوانيا، يومي 11 و12 يوليو/ تموز المقبل".وأفادت الصحيفة بأن مجلس الدفاع الفرنسي، الذي اجتمع في 12 يونيو/ حزيران الجاري، في قصر الإليزيه، درس عضوية أوكرانيا المحتملة في الناتو، وهو خيار يُنظر إليه الآن في باريس كضمان أمني، لأنه ربما يثني روسيا عن الاستمرار في عمليتها العسكرية، وحتى إذا توقف النزاع، فإن انضمام أوكرانيا قد يمنع أي نزاعات مستقبلية.من ناحية أخرى، فإن انضمام أوكرانيا إلى الناتو قد يقنع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بالدخول في مفاوضات، عندما يرى الوقت مناسبا وفقا لنتائج الهجوم المضاد.وتابعت الصحيفة الفرنسية: "بغض النظر عما إذا كان هذا التحول تكتيكيا أم لا، فإنه يمثل تقرب باريس من المواقف التي تدافع عنها دول أوروبا الوسطى، والتي تنادي معظمها، وفي مقدمتها بولندا ودول البلطيق، بلا كلل بانضمام أوكرانيا إلى الناتو".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، بأن بريطانيا وفرنسا تسمحان لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو بسرعة دون الالتزام بخطة العمل المطلوبة للعضوية. ووفقًا لتقارير قناة "سكاي نيوز" البريطانية، ذكر وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفيرلي، إلى أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أشار أخيرا إلى أن العديد من متطلبات خطة العمل للانضمام للناتو من قبل أوكرانيا قد تم تحقيقها بالفعل.وقال كليفرلي: "أعتقد أن موقف المملكة المتحدة سيكون داعمًا للغاية إذا ابتعدنا عن خطة العمل للعضوية، معترفين بأن اقتراح فنلندا والسويد لم يتطلب ذلك وأن الأوكرانيين أظهروا التزامهم بالإصلاح".من جانبها، تعتقد وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أيضًا أن خطة العمل للعضوية قد لا تكون ضرورية لانضمام أوكرانيا إلى الحلف.وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن أنه لن يتم قبول عضوية أوكرانيا في الناتو حتى انتهاء الصراع، لكنه يرغب في الحصول على دعم الشركاء من خلال دعوة للانضمام إلى الحلف. وفي سبتمبر/ أيلول 2022، قدمت أوكرانيا طلبًا للانضمام إلى الناتو بآلية سريعة.

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