https://sputnikarabic.ae/20230622/ضبط-كمية-ضخمة-من-القطع-الأثرية-قبل-تهريبها-من-إيران-إلى-دولة-عربية-1078366520.html
ضبط كمية ضخمة من القطع الأثرية قبل تهريبها من إيران إلى دولة عربية
ضبط كمية ضخمة من القطع الأثرية قبل تهريبها من إيران إلى دولة عربية
تمكنت السلطات الإيرانية من ضبط كمية ضخمة من القطع الأثرية في مطار طهران، بينما تم القبض على راكبين كانا يعتزمان نقلها إلى إحدى الدول العربية. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T05:51+0000
2023-06-22T05:51+0000
2023-06-22T05:51+0000
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وقال مرتضى أديب زاده، مدير عام المتاحف الإيرانية إن أكثر من 90 في المئة من القطع التي تم ضبطها أصلية، حسبما ذكرت وكالة "إيلنا" الإيرانية، يوم الأربعاء.وذكرت الوكالة أن عدد القطع الأثرية التي تم ضبطها وصل لـ 3 آلاف و680 قطعة ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة، مشيرة إلى أن المهربين حاولا إخفائها داخل صناديق خاصة بهما قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم من قبل الشرطة بمطار الإمام الخميني الدولي في طهران.وبحسب ما ذكره مرتضى أديب، فإن القطع الأثرية التي تم ضبطها تشمل عملات معدنية تاريخية يرجع معظمها إلى العصور الإسلامية من عهد الأمويين والعباسيين، إضافة إلى أساور ذهبية وخواتم وعملات ذهبية من العصر الساساني وعصور أخرى، إضافة إلى أساور فضية فريدة من نوعها تعود إلى الألفية الأولى.
https://sputnikarabic.ae/20220527/المدير-السابق-لمتحف-اللوفر-متهم-بالضلوع-في-تهريب-قطع-آثار-مصرية-لا-تقدر-بثمن-1062761310.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج
أخبار العالم الآن, منوعات, إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج
ضبط كمية ضخمة من القطع الأثرية قبل تهريبها من إيران إلى دولة عربية
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تمكنت السلطات الإيرانية من ضبط كمية ضخمة من القطع الأثرية في مطار طهران، بينما تم القبض على راكبين كانا يعتزمان نقلها إلى إحدى الدول العربية.