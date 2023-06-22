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https://sputnikarabic.ae/20230622/غازبروم-تعتمد-برنامج-تطوير-جديد-في-السنوات-الـ10-المقبلة-مستثنية-حصة-سوق-الغاز-الأوروبية--1078402137.html
"غازبروم" تعتمد برنامج تطوير جديد في السنوات الـ10 المقبلة مستثنية حصة سوق الغاز الأوروبية
"غازبروم" تعتمد برنامج تطوير جديد في السنوات الـ10 المقبلة مستثنية حصة سوق الغاز الأوروبية
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الخميس، أن مجلس إدارتها وافق على برنامج تطوير جديد طويل الأمد للفترة 2024-2033، مستبعدا حصة سوق الغاز الأوروبية من المخطط... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T18:21+0000
2023-06-22T18:21+0000
روسيا
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وجاء في بيان الشركة: "قرر مجلس إدارة شركة "غاز بروم" اعتماد مخطط التطوير بعيد المدى للفترة 2024-2033".وبحسب قرار مجلس الإدارة، تم استثناء حصة سوق الغاز الأوروبية من المخطط الاستراتيجي.بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، انخفض تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "التيار الشمالي" في البداية بشكل كبير، وفي نهاية آب/أغسطس 2022 توقف تماما.وتسببت العقوبات الغربية والاعتداء الإرهابي على خطي التيار الشمالي الأمر التي أحدثت تقطعا بطرق الإمداد وبتوقف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، الأمر الذي أثّر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي قي القارة العجوز.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى كييف؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا والغرب، والتأثير بدوره على معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في القارة إلى مستويات قياسية.
https://sputnikarabic.ae/20230616/يضم-روساتوم-وغازبروم-نفت-الروسيتين-إنشاء-تحالف-دولي-للمنظمات-المتمحورة-حول-الإنسان-1078189119.html
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روسيا

"غازبروم" تعتمد برنامج تطوير جديد في السنوات الـ10 المقبلة مستثنية حصة سوق الغاز الأوروبية

18:21 GMT 22.06.2023
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Sputnik . Максим Блинов
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الخميس، أن مجلس إدارتها وافق على برنامج تطوير جديد طويل الأمد للفترة 2024-2033، مستبعدا حصة سوق الغاز الأوروبية من المخطط الاستراتيجي.
وجاء في بيان الشركة: "قرر مجلس إدارة شركة "غاز بروم" اعتماد مخطط التطوير بعيد المدى للفترة 2024-2033".
وبحسب قرار مجلس الإدارة، تم استثناء حصة سوق الغاز الأوروبية من المخطط الاستراتيجي.
بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، انخفض تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر "التيار الشمالي" في البداية بشكل كبير، وفي نهاية آب/أغسطس 2022 توقف تماما.
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وتسببت العقوبات الغربية والاعتداء الإرهابي على خطي التيار الشمالي الأمر التي أحدثت تقطعا بطرق الإمداد وبتوقف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا، الأمر الذي أثّر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي قي القارة العجوز.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى كييف؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا والغرب، والتأثير بدوره على معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في القارة إلى مستويات قياسية.
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