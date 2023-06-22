https://sputnikarabic.ae/20230622/غوتيريش-أوروبا-حصلت-على-قروض-من-صندوق-النقد-أكثر-بـ13-ضعفا-مما-حصلت-عليه-أفريقيا-1078392781.html
غوتيريش: أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ13 ضعفا مما حصلت عليه أفريقيا
غوتيريش: أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ13 ضعفا مما حصلت عليه أفريقيا
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إن النظام المالي العالمي يواجه أزمة حاليا، لافتا إلى أنه فشل في حماية الدول الأكثر فقرا. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T13:54+0000
2023-06-22T13:54+0000
2023-06-22T13:54+0000
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وأضاف غوتيريش، خلال قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس، أن "النظام المالي العالمي غير قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة".وأوضح أن المؤسسات المالية الدولية "محدودة القدرة ولا تستطيع القيام بدورها".وأشار إلى أنه اقترح "توفير 50 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية العمل على توفير قروض بفوائد قليلة للدول الفقيرة والنامية، وأهمية الإصلاحات واعتماد هندسات مالية لمواجهة التحديات.يشار إلى أن القمة الفرنسية تهدف لإجراء محادثات يومي الخميس والجمعة، بهدف جعل النظام المالي العالمي مناسباً لاحترار الكوكب.كما تهدف القمة إلى إيجاد توافق في الآراء بشأن إصلاح النظام المالي الدولي لخدمة احتياجات البلدان النامية بشكل أفضل، لا سيما في مجال مكافحة تغير المناخ. وتتطلب أي إصلاحات موافقة الدول الغنية، التي لا تهيمن فقط على المؤسسات المالية العالمية، ولكنها مسؤولة أيضاً عن غالبية الانبعاثات التاريخية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم, اقتصاد, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم, اقتصاد, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
غوتيريش: أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ13 ضعفا مما حصلت عليه أفريقيا
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إن النظام المالي العالمي يواجه أزمة حاليا، لافتا إلى أنه فشل في حماية الدول الأكثر فقرا.
وأضاف غوتيريش
، خلال قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس، أن "النظام المالي العالمي غير قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة".
وأوضح أن المؤسسات المالية الدولية "محدودة القدرة ولا تستطيع القيام بدورها".
واعتبر غوتيريش أن النظام المالي العالمي أصبح "غير عادل"، لافتاً إلى أن "أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ13 ضعفا مما حصلت عليه أفريقيا".
وأشار إلى أنه اقترح "توفير 50 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية العمل على توفير قروض بفوائد قليلة للدول الفقيرة والنامية، وأهمية الإصلاحات واعتماد هندسات مالية لمواجهة التحديات.
يشار إلى أن القمة الفرنسية تهدف لإجراء محادثات يومي الخميس والجمعة، بهدف جعل النظام المالي العالمي مناسباً لاحترار الكوكب.
كما تهدف القمة إلى إيجاد توافق في الآراء بشأن إصلاح النظام المالي الدولي لخدمة احتياجات البلدان النامية بشكل أفضل، لا سيما في مجال مكافحة تغير المناخ
. وتتطلب أي إصلاحات موافقة الدول الغنية، التي لا تهيمن فقط على المؤسسات المالية العالمية، ولكنها مسؤولة أيضاً عن غالبية الانبعاثات التاريخية.