عربي
https://sputnikarabic.ae/20230622/قائد-عسكري-أمريكي-يتحدث-عن-دور-مقاتلات-إف--22-في-الشرق-الأوسط-1078366342.html
قائد عسكري أمريكي يتحدث عن دور مقاتلات "إف- 22" في الشرق الأوسط
قائد عسكري أمريكي يتحدث عن دور مقاتلات "إف- 22" في الشرق الأوسط
صرح الجنرال الفريق ألكسوس غرينكويتش، قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، بأن إرسال طائرات "إف-22" إلى منطقة الشرق الأوسط هدفه التصدي لسلوك المقاتلات... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T05:45+0000
2023-06-22T05:45+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إيران
أخبار إيران
روسيا
أخبار الشرق الأوسط
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102329/42/1023294213_0:256:4742:2923_1920x0_80_0_0_7a4a11593e48db76711f6f9e94cf0521.jpg
جاءت تصريحات غرينكويتش خلال إيجاز صحفي في دبي، رحب فيه بالعلاقات مع الجيش السعودي واصفا إياها بالمتينة جدا، كما رحب بالتقارب السعودي-الإيراني.وقال غرينكويتش: "إن الهدف من جلب طائرات F-22 إلى المنطقة هو التصدي للمقاتلات الروسية وعملياتها العدوانية، ونحن بحاجة إلى تغيير إجراءاتنا الدفاعية بسبب سلوكهم العدواني"، وانتقد الجنرال تصرفات الطيارين الروس، ووصفها بأنها "غير مسؤولة"، وأكد أنهم "يفتقدون للاحترافية"، على حد زعمه.في سياق آخر، أعرب القائد العسكري الأمريكي عن ترحيبه بأي مبادرة تساهم في تخفيف التوتر في الشرق الأوسط، مؤكدا أن "هذه المبادرة التصالحية السعودية-الإيرانية إيجابية، ولكنه ليس متأكدا من تأثيرها على الوضع في سوريا".وبشأن العلاقات مع السعودية، أشاد الجنرال بالعلاقات بين الجيشين والقوات الجوية السعودية، مؤكدا أن السعودية "شريكة للولايات المتحدة إلى جانب شركائها الآخرين في المنطقة".وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الولايات المتحدة نشرت الجيل الخامس من طائرات "إف - 22" المقاتلة في الشرق الأوسط بسبب "زيادة نشاط القوات الجوية الروسية في المنطقة".وجاء في البيان الصحفي: "تم نشر طائرة "إف - 22 رابتور" التابعة للقوات الجوية الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، نتيجة للسلوك غير الآمن وغير المهني بشكل متزايد للطائرات الروسية في المنطقة".وكشف المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن طيارين من القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات فض الاشتباك في سوريا.وقال العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، في إفادة صحفية، في 31 أيار/ مايو، إن "طياري القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات عدم الصدام في سوريا، فهم يقومون بتنشيط أنظمة الأسلحة عند اقترابهم من طائرات القوات الجوية الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20230403/صحيفة-السعودية-تتبنى-استراتيجية-مستقلة-عن-الولايات-المتحدة-1075465737.html
https://sputnikarabic.ae/20220816/موسكو-الولايات-المتحدة-ترعى-سلسلة-من-الثورات-الملونة-في-الشرق-الأوسط-وأفريقيا--1066485129.html
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102329/42/1023294213_253:0:4490:3178_1920x0_80_0_0_350b7c106b3bbb8d2ceae350cc810e5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار

قائد عسكري أمريكي يتحدث عن دور مقاتلات "إف- 22" في الشرق الأوسط

05:45 GMT 22.06.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB / مقاتلة "إف-22"
مقاتلة إف-22 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB /
تابعنا عبرTelegram
صرح الجنرال الفريق ألكسوس غرينكويتش، قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، بأن إرسال طائرات "إف-22" إلى منطقة الشرق الأوسط هدفه التصدي لسلوك المقاتلات الروسية "العدواني"، على حد زعمه.
جاءت تصريحات غرينكويتش خلال إيجاز صحفي في دبي، رحب فيه بالعلاقات مع الجيش السعودي واصفا إياها بالمتينة جدا، كما رحب بالتقارب السعودي-الإيراني.
وقال غرينكويتش: "إن الهدف من جلب طائرات F-22 إلى المنطقة هو التصدي للمقاتلات الروسية وعملياتها العدوانية، ونحن بحاجة إلى تغيير إجراءاتنا الدفاعية بسبب سلوكهم العدواني"، وانتقد الجنرال تصرفات الطيارين الروس، ووصفها بأنها "غير مسؤولة"، وأكد أنهم "يفتقدون للاحترافية"، على حد زعمه.
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة الجمعة 15 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2023
وكالات: السعودية تتبنى استراتيجية مستقلة عن الولايات المتحدة
3 أبريل, 09:51 GMT
في سياق آخر، أعرب القائد العسكري الأمريكي عن ترحيبه بأي مبادرة تساهم في تخفيف التوتر في الشرق الأوسط، مؤكدا أن "هذه المبادرة التصالحية السعودية-الإيرانية إيجابية، ولكنه ليس متأكدا من تأثيرها على الوضع في سوريا".

وأضاف الجنرال غرينكويتش: "نعلم أن إيران ترسل طائرات من دون طيار إلى روسيا، وتتطور العلاقات بين الطرفين، ويريد الإيرانيون خروج قوات التحالف من سوريا ليصبح المجال خاليًا لهم".

وبشأن العلاقات مع السعودية، أشاد الجنرال بالعلاقات بين الجيشين والقوات الجوية السعودية، مؤكدا أن السعودية "شريكة للولايات المتحدة إلى جانب شركائها الآخرين في المنطقة".
مبنى الاستخبارات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
موسكو: الولايات المتحدة ترعى سلسلة من الثورات الملونة في الشرق الأوسط وأفريقيا
16 أغسطس 2022, 15:10 GMT
وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الولايات المتحدة نشرت الجيل الخامس من طائرات "إف - 22" المقاتلة في الشرق الأوسط بسبب "زيادة نشاط القوات الجوية الروسية في المنطقة".
وجاء في البيان الصحفي: "تم نشر طائرة "إف - 22 رابتور" التابعة للقوات الجوية الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، نتيجة للسلوك غير الآمن وغير المهني بشكل متزايد للطائرات الروسية في المنطقة".
وكشف المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن طيارين من القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات فض الاشتباك في سوريا.
وقال العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، في إفادة صحفية، في 31 أيار/ مايو، إن "طياري القوات الجوية الأمريكية ينتهكون بروتوكولات عدم الصدام في سوريا، فهم يقومون بتنشيط أنظمة الأسلحة عند اقترابهم من طائرات القوات الجوية الروسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала