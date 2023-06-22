https://sputnikarabic.ae/20230622/قطر-بدء-تصويت-الناخبين-لاختيار-ممثليهم-في-المجلس-البلدي-المركزي-1078367798.html
قطر... بدء تصويت الناخبين لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي المركزي
قطر... بدء تصويت الناخبين لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي المركزي
فتحت مراكز الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية في قطر أبوابها، عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، لاستقبال الناخبين والناخبات لاختيار ممثليهم في المجلس... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T07:08+0000
2023-06-22T07:08+0000
2023-06-22T07:08+0000
العالم العربي
قطر
أخبار قطر اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103675/95/1036759516_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_615fc70766dd1c28a58b4aee5319faf6.jpg
وتعتبر هذه المرحلة هي الأخيرة من العملية الانتخابية، إذ ستستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساء، وبعدها سيتم فرز الأصوات والإعلان عن الفائزين في الانتخابات.وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا" فإن 102 مرشحا يتنافسون في تلك الانتخابات بينهم أربع سيدات، في 27 دائرة انتخابية من بين 29 دائرة، بعد أن حسمت دائرتان بالتزكية وهما الدائرة 27 والدائرة 28 وفقًا للقوائم النهائية للمترشحين.وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية القطرية أمس، دُعي المواطنون لممارسة حقهم في التصويت لأعضاء المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، بعد استكمال كافة الاستعدادات الفنية لاستقبال الناخبين والناخبات وضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية. يجدر الإشارة إلى أن أول انتخابات بلدية في دولة قطر جرت في العام 1999، وجرت على مدى ست دورات سابقة.
https://sputnikarabic.ae/20230621/قطر-تأمل-بتسوية-سريعة-للوضع-في-أوكرانيا--1078352105.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103675/95/1036759516_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d80054e345542f21a54625406b5d01e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار
قطر... بدء تصويت الناخبين لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي المركزي
تابعنا عبر
فتحت مراكز الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية في قطر أبوابها، عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، لاستقبال الناخبين والناخبات لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة.
وتعتبر هذه المرحلة هي الأخيرة من العملية الانتخابية، إذ ستستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساء، وبعدها سيتم فرز الأصوات والإعلان عن الفائزين في الانتخابات.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية
"قنا" فإن 102 مرشحا يتنافسون في تلك الانتخابات بينهم أربع سيدات، في 27 دائرة انتخابية من بين 29 دائرة، بعد أن حسمت دائرتان بالتزكية وهما الدائرة 27 والدائرة 28 وفقًا للقوائم النهائية للمترشحين.
وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية القطرية أمس، دُعي المواطنون لممارسة حقهم في التصويت لأعضاء المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، بعد استكمال كافة الاستعدادات الفنية لاستقبال الناخبين والناخبات وضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية. يجدر الإشارة إلى أن أول انتخابات بلدية في دولة قطر جرت في العام 1999، وجرت على مدى ست دورات سابقة.