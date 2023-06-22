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قطر... بدء تصويت الناخبين لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي المركزي
قطر... بدء تصويت الناخبين لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي المركزي
فتحت مراكز الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية في قطر أبوابها، عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، لاستقبال الناخبين والناخبات لاختيار ممثليهم في المجلس... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T07:08+0000
2023-06-22T07:08+0000
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وتعتبر هذه المرحلة هي الأخيرة من العملية الانتخابية، إذ ستستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساء، وبعدها سيتم فرز الأصوات والإعلان عن الفائزين في الانتخابات.وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا" فإن 102 مرشحا يتنافسون في تلك الانتخابات بينهم أربع سيدات، في 27 دائرة انتخابية من بين 29 دائرة، بعد أن حسمت دائرتان بالتزكية وهما الدائرة 27 والدائرة 28 وفقًا للقوائم النهائية للمترشحين.وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية القطرية أمس، دُعي المواطنون لممارسة حقهم في التصويت لأعضاء المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، بعد استكمال كافة الاستعدادات الفنية لاستقبال الناخبين والناخبات وضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية. يجدر الإشارة إلى أن أول انتخابات بلدية في دولة قطر جرت في العام 1999، وجرت على مدى ست دورات سابقة.
https://sputnikarabic.ae/20230621/قطر-تأمل-بتسوية-سريعة-للوضع-في-أوكرانيا--1078352105.html
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار

قطر... بدء تصويت الناخبين لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي المركزي

07:08 GMT 22.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov /  / الانتقال إلى بنك الصورأحد شوارع مدينة الدوحة
أحد شوارع مدينة الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov /
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فتحت مراكز الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية في قطر أبوابها، عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس، لاستقبال الناخبين والناخبات لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة.
وتعتبر هذه المرحلة هي الأخيرة من العملية الانتخابية، إذ ستستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساء، وبعدها سيتم فرز الأصوات والإعلان عن الفائزين في الانتخابات.
وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
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أمس, 15:54 GMT
وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا" فإن 102 مرشحا يتنافسون في تلك الانتخابات بينهم أربع سيدات، في 27 دائرة انتخابية من بين 29 دائرة، بعد أن حسمت دائرتان بالتزكية وهما الدائرة 27 والدائرة 28 وفقًا للقوائم النهائية للمترشحين.
وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية القطرية أمس، دُعي المواطنون لممارسة حقهم في التصويت لأعضاء المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، بعد استكمال كافة الاستعدادات الفنية لاستقبال الناخبين والناخبات وضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية. يجدر الإشارة إلى أن أول انتخابات بلدية في دولة قطر جرت في العام 1999، وجرت على مدى ست دورات سابقة.
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