عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230622/قواقع-عملاقة-أفريقية-خطيرة-تتسبب-بإدخال-مقاطعة-أمريكية-في-الحجر-فيديو-1078388815.html
قواقع عملاقة أفريقية خطيرة تتسبب بإدخال مقاطعة أمريكية في الحجر... فيديو
قواقع عملاقة أفريقية خطيرة تتسبب بإدخال مقاطعة أمريكية في الحجر... فيديو
أجبر غزو عدد كبير من القواقع (أصناف الحلزون التي تمتلك قواقع على ظهرها ) البرية الأفريقية العملاقة، مقاطعة جنوبي ولاية فلوريدا الأمريكية على فرض منطقة حجر صحي،... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T13:26+0000
2023-06-22T13:26+0000
مجتمع
البيئة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078387615_0:891:2048:2043_1920x0_80_0_0_bd480d3bddab8d3a9fde60879d10c9bf.jpg
وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أن الحلزونات البالغة من هذا النوع يمكن أن تنمو حتى 8 بوصات (20.3 سم)، وتضع آلاف البيضات في المرة الواحدة.وبيّنت المجلة أن قذائف القواقع لها حواف مدببة حادة بدرجة كافية لثقب إطارات المركبات التي تمر فوقها، كما أنها تشكل خطرًا كبيرًا على البشر لأنها تحمل طفيليًا يمكن أن يسبب التهاب السحايا.ونوّهت المجلة أن الحلزون العملاق يعتبر من أكثر الأنواع الغازية في العالم، إذ أنه يأكل الطلاء والجص، ويشكل تهديدا كبيرا للنباتات.وقالت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا: "القواقع يمكن أن تكون مدمرة للزراعة في فلوريدا والمناطق الطبيعية، لأنها تسبب أضرارًا جسيمة للبيئات الاستوائية وشبه الاستوائية".ووضعت منطقة مساحتها 3.5 ميل مربع في مقاطعة بروارد، تحت المراقبة والحجر لمحاولة وقف تقدم الحلزونات، حسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وذكرت المجلة أنه سيبدأ العلاج للقضاء على هذه الآفة باستخدام مبيد حشري يسمى "ميتالديهيد"، المعروف بمكافحة القواقع والرخويات.
https://sputnikarabic.ae/20230622/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-جديدة-لمعالجة-الوقود-النووي-المستهلك--1078384073.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078387615_0:699:2048:2235_1920x0_80_0_0_ba1bc07508a6cdaed311fe4d89c70927.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البيئة
البيئة

قواقع عملاقة أفريقية خطيرة تتسبب بإدخال مقاطعة أمريكية في الحجر... فيديو

13:26 GMT 22.06.2023
© Photo / unsplash/Marina Grynykhaحلزون ضخم مع قوقعة كبيرة على ظهره
حلزون ضخم مع قوقعة كبيرة على ظهره - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Photo / unsplash/Marina Grynykha
تابعنا عبرTelegramNabd
أجبر غزو عدد كبير من القواقع (أصناف الحلزون التي تمتلك قواقع على ظهرها ) البرية الأفريقية العملاقة، مقاطعة جنوبي ولاية فلوريدا الأمريكية على فرض منطقة حجر صحي، على أمل إيقاف هذه الظاهرة قبل أن تتسبب في أضرار للبيئة المحلية.
وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أن الحلزونات البالغة من هذا النوع يمكن أن تنمو حتى 8 بوصات (20.3 سم)، وتضع آلاف البيضات في المرة الواحدة.
وبيّنت المجلة أن قذائف القواقع لها حواف مدببة حادة بدرجة كافية لثقب إطارات المركبات التي تمر فوقها، كما أنها تشكل خطرًا كبيرًا على البشر لأنها تحمل طفيليًا يمكن أن يسبب التهاب السحايا.
ونوّهت المجلة أن الحلزون العملاق يعتبر من أكثر الأنواع الغازية في العالم، إذ أنه يأكل الطلاء والجص، ويشكل تهديدا كبيرا للنباتات.
مقطع عرضي لجزيئة من الوقود النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
مجتمع
علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لمعالجة الوقود النووي المستهلك
12:18 GMT
وقالت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا: "القواقع يمكن أن تكون مدمرة للزراعة في فلوريدا والمناطق الطبيعية، لأنها تسبب أضرارًا جسيمة للبيئات الاستوائية وشبه الاستوائية".
ووضعت منطقة مساحتها 3.5 ميل مربع في مقاطعة بروارد، تحت المراقبة والحجر لمحاولة وقف تقدم الحلزونات، حسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وذكرت المجلة أنه سيبدأ العلاج للقضاء على هذه الآفة باستخدام مبيد حشري يسمى "ميتالديهيد"، المعروف بمكافحة القواقع والرخويات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала