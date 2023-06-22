عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230622/كان-مكتظا-للغاية-فيديو-جديد-لقارب-المهاجرين-قبل-غرقه-في-اليونان-1078367030.html
"كان مكتظا للغاية"... فيديو جديد لقارب المهاجرين قبل غرقه في اليونان
"كان مكتظا للغاية"... فيديو جديد لقارب المهاجرين قبل غرقه في اليونان
تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة لقارب المهاجرين غير النظاميين الذي غرق قبالة ساحل اليونان، وأسفر عن مقتل 81 شخصا على الأقل. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T06:13+0000
2023-06-22T06:13+0000
مجتمع
نادي الفيديو
اليونان
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/16/1050503093_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb49f7d2d952b453477db68310db14d8.jpg
يظهر الفيديو القارب وهو مزدحم بالركاب وهو يشق طريقه بين الموج، ثم يتوقف في الدقائق الأخيرة قبل أن يغرق.وفي وقت سابق، أعلن خفر السواحل اليوناني العثور على ثلاث جثث أخرى قرب حطام قارب الصيد الذي كان يقل مئات المهاجرين، وغرق الأربعاء الماضي، قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، ليرتفع عدد القتلى إلى 81 شخصا . وذكر خفر السواحل في بيان، بأنه "خلال عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق متواصلة لإنقاذ أجانب في المياه الدولية، عثرت سفينة تابعة لخفر السواحل على ثلاث جثث في المنطقة (مكان غرق القارب)، وانتشلتها وتم نقلها إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان"، كما أفاد خفر السواحل بأنهم تمكنوا حتى الآن من إنقاذ 104 أشخاص وانتشال81 جثة .وانتشل خفر السواحل اليوناني 78 جثة من البحر، يوم الأربعاء الماضي، بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك على متنه حمولة زائدة في المياه الدولية، وغرقه قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، على بعد 47 ميلا بحريا (87 كيلومترا) من بيلوس في البحر الأيوني، بحسب حصيلة رسمية. وتم إنقاذ مئة وأربعة أشخاص نُقلوا إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان.
اليونان
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/16/1050503093_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d025a07c1b266c8026f9dc3b635c1c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, اليونان, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
نادي الفيديو, اليونان, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

"كان مكتظا للغاية"... فيديو جديد لقارب المهاجرين قبل غرقه في اليونان

06:13 GMT 22.06.2023
© AP Photo / Valeria Mongelliانقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل "سي ووتش-3" على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Valeria Mongelli
تابعنا عبرTelegramNabd
تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة لقارب المهاجرين غير النظاميين الذي غرق قبالة ساحل اليونان، وأسفر عن مقتل 81 شخصا على الأقل.
يظهر الفيديو القارب وهو مزدحم بالركاب وهو يشق طريقه بين الموج، ثم يتوقف في الدقائق الأخيرة قبل أن يغرق.
وفي وقت سابق، أعلن خفر السواحل اليوناني العثور على ثلاث جثث أخرى قرب حطام قارب الصيد الذي كان يقل مئات المهاجرين، وغرق الأربعاء الماضي، قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، ليرتفع عدد القتلى إلى 81 شخصا .
وذكر خفر السواحل في بيان، بأنه "خلال عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق متواصلة لإنقاذ أجانب في المياه الدولية، عثرت سفينة تابعة لخفر السواحل على ثلاث جثث في المنطقة (مكان غرق القارب)، وانتشلتها وتم نقلها إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان"، كما أفاد خفر السواحل بأنهم تمكنوا حتى الآن من إنقاذ 104 أشخاص وانتشال81 جثة .
وانتشل خفر السواحل اليوناني 78 جثة من البحر، يوم الأربعاء الماضي، بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك على متنه حمولة زائدة في المياه الدولية، وغرقه قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، على بعد 47 ميلا بحريا (87 كيلومترا) من بيلوس في البحر الأيوني، بحسب حصيلة رسمية. وتم إنقاذ مئة وأربعة أشخاص نُقلوا إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала