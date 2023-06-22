https://sputnikarabic.ae/20230622/كان-مكتظا-للغاية-فيديو-جديد-لقارب-المهاجرين-قبل-غرقه-في-اليونان-1078367030.html

"كان مكتظا للغاية"... فيديو جديد لقارب المهاجرين قبل غرقه في اليونان

"كان مكتظا للغاية"... فيديو جديد لقارب المهاجرين قبل غرقه في اليونان

تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة لقارب المهاجرين غير النظاميين الذي غرق قبالة ساحل اليونان، وأسفر عن مقتل 81 شخصا على الأقل. 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T06:13+0000

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يظهر الفيديو القارب وهو مزدحم بالركاب وهو يشق طريقه بين الموج، ثم يتوقف في الدقائق الأخيرة قبل أن يغرق.وفي وقت سابق، أعلن خفر السواحل اليوناني العثور على ثلاث جثث أخرى قرب حطام قارب الصيد الذي كان يقل مئات المهاجرين، وغرق الأربعاء الماضي، قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، ليرتفع عدد القتلى إلى 81 شخصا . وذكر خفر السواحل في بيان، بأنه "خلال عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق متواصلة لإنقاذ أجانب في المياه الدولية، عثرت سفينة تابعة لخفر السواحل على ثلاث جثث في المنطقة (مكان غرق القارب)، وانتشلتها وتم نقلها إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان"، كما أفاد خفر السواحل بأنهم تمكنوا حتى الآن من إنقاذ 104 أشخاص وانتشال81 جثة .وانتشل خفر السواحل اليوناني 78 جثة من البحر، يوم الأربعاء الماضي، بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك على متنه حمولة زائدة في المياه الدولية، وغرقه قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، على بعد 47 ميلا بحريا (87 كيلومترا) من بيلوس في البحر الأيوني، بحسب حصيلة رسمية. وتم إنقاذ مئة وأربعة أشخاص نُقلوا إلى ميناء كالاماتا جنوبي اليونان.

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نادي الفيديو, اليونان, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار