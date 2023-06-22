https://sputnikarabic.ae/20230622/ماروتشكو-الجيش-الروسي-يدمر-رتلا-للقوات-الأوكرانية-كان-يتجه-نحو-أرتيوموفسك-1078365935.html
ماروتشكو: الجيش الروسي يدمر رتلا للقوات الأوكرانية كان يتجه نحو أرتيوموفسك
ماروتشكو: الجيش الروسي يدمر رتلا للقوات الأوكرانية كان يتجه نحو أرتيوموفسك
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروشكو، لوكالة "سبوتنيك" بأن وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية" الروسية دمرت قافلة أوكرانية كانت تسير مع تعزيزات نحو... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T05:19+0000
2023-06-22T05:19+0000
2023-06-22T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف ماروشكو في حديثه مع وكالة "سبوتنيك": "تم تدمير قافلة للعدو في اتجاه دونيتسك. ووفقًا للبيانات التشغيلية الواردة من مصدر موثوق، خصص العدو احتياطيات من دروجكوفكا لتعويض الخسائر في منطقة أرتيوموفسك. وتم تحديد القافلة. في منطقة كالينوفكا وتم قصفها".وأفاد بأنه "نتيجة أعمال مجموعة القوات "الجنوبية"، تم تعطيل إجراءات إعادة إمداد الوحدات الأوكرانية".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الأربعاء: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الأعمال النشطة لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، في صد 10 هجمات للعدو في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم تحييد ما يصل إلى 400 جندي أوكراني، وتدمير دبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى 8 سيارات".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير أرتيوموفسك ليلة 21 مايو/ أيار، وكانت القوات الروسية تحاول السيطرة على المدينة لأكثر من 220 يومًا. وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة على ذلك.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير الدبابات والمركبات المدرعة في اتجاه أرتيوموفسك
https://sputnikarabic.ae/20230622/القوات-الروسية-تدمر-دبابات-وعربات-أوكرانية-تستعد-للهجوم-في-محور-جنوب-دونيتسك-1078364708.html
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روسيا, العالم, حصري
ماروتشكو: الجيش الروسي يدمر رتلا للقوات الأوكرانية كان يتجه نحو أرتيوموفسك
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حصري
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروشكو، لوكالة "سبوتنيك" بأن وحدات من مجموعة القوات "الجنوبية" الروسية دمرت قافلة أوكرانية كانت تسير مع تعزيزات نحو أرتيوموفسك من مدينة دروجكوفكا.
وأضاف ماروشكو في حديثه مع وكالة "سبوتنيك": "تم تدمير قافلة للعدو في اتجاه دونيتسك. ووفقًا للبيانات التشغيلية الواردة من مصدر موثوق، خصص العدو احتياطيات من دروجكوفكا لتعويض الخسائر في منطقة أرتيوموفسك. وتم تحديد القافلة. في منطقة كالينوفكا وتم قصفها".
وأفاد بأنه "نتيجة أعمال مجموعة القوات "الجنوبية"، تم تعطيل إجراءات إعادة إمداد الوحدات الأوكرانية".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الأربعاء: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الأعمال النشطة لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، في صد 10 هجمات للعدو في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم تحييد ما يصل إلى 400 جندي أوكراني، وتدمير دبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى 8 سيارات".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير أرتيوموفسك ليلة 21 مايو/ أيار، وكانت القوات الروسية تحاول السيطرة على المدينة لأكثر من 220 يومًا. وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة على ذلك.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.