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بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي: الاحتياطي العسكري الأوكراني لم يستنفد بعد
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/مجلس-الأمن-الروسي-نظام-كييف-خسر-13-ألف-جندي-246-دبابة-خلال-الهجوم-المضاد--1078376129.html
مجلس الأمن الروسي: نظام كييف يخسر 13 ألف جندي و246 دبابة خلال "الهجوم المضاد"
مجلس الأمن الروسي: نظام كييف يخسر 13 ألف جندي و246 دبابة خلال "الهجوم المضاد"
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، أن نظام كييف خسر أكثر من 13 ألف جندي و246 دبابة خلال محاولات تنفيذ "هجوم مضاد". 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T09:20+0000
2023-06-22T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال باتروشيف، في اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "نحن نحسب المعدات التي فقدها العدو، نتلقى معلومات من وزارة الدفاع ومن دائرة حرس الحدود، من إدارة الاستخبارات العسكرية المضادة ومن الحرس الوطني. ونقارن هذه المعلومات للوصول إلى قاسم مشترك".وأضاف باتروشيف: "لدينا حتى الآن البيانات التالية التي تم تدميرها: من 4 إلى 21 يونيو 246 دبابة، بما في ذلك 13 دبابة غربية، 595 وحدة من المركبات العسكرية المصفحة والسيارات المدرعة، بما في ذلك 152 وحدة من مركبات عسكرية للمشاة، و279 مدفع ميدان وقذيفة هاون".وبحسب باتروشيف، فإن خسائر كييف في القوة البشرية، أكثر من 13 ألف شخص، في النفس الفترة.وتابع باتروشيف: " تم تدمير 42 أنظمة صواريخ متعددة وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وأسقطت 10 مقاتلات تكتيكية استخدمتها كييف خلال الهجوم المضاد، و4 مروحيات، و264 طائرة مسيرة".
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روسيا

مجلس الأمن الروسي: نظام كييف يخسر 13 ألف جندي و246 دبابة خلال "الهجوم المضاد"

09:20 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 10:04 GMT 22.06.2023)
© AFP 2023 / Ronny Hartmannدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmann
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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، أن نظام كييف خسر أكثر من 13 ألف جندي و246 دبابة خلال محاولات تنفيذ "هجوم مضاد".
وقال باتروشيف، في اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "نحن نحسب المعدات التي فقدها العدو، نتلقى معلومات من وزارة الدفاع ومن دائرة حرس الحدود، من إدارة الاستخبارات العسكرية المضادة ومن الحرس الوطني. ونقارن هذه المعلومات للوصول إلى قاسم مشترك".
وأضاف باتروشيف: "لدينا حتى الآن البيانات التالية التي تم تدميرها: من 4 إلى 21 يونيو 246 دبابة، بما في ذلك 13 دبابة غربية، 595 وحدة من المركبات العسكرية المصفحة والسيارات المدرعة، بما في ذلك 152 وحدة من مركبات عسكرية للمشاة، و279 مدفع ميدان وقذيفة هاون".
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وبحسب باتروشيف، فإن خسائر كييف في القوة البشرية، أكثر من 13 ألف شخص، في النفس الفترة.
وتابع باتروشيف: " تم تدمير 42 أنظمة صواريخ متعددة وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وأسقطت 10 مقاتلات تكتيكية استخدمتها كييف خلال الهجوم المضاد، و4 مروحيات، و264 طائرة مسيرة".
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