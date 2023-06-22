https://sputnikarabic.ae/20230622/مسؤول-أوروبي-يصف-العمليات-الدفاعية-للقوات-الروسية-بالفعالة-1078401092.html
مسؤول أوروبي يصف العمليات الدفاعية للقوات الروسية بالفعالة
مسؤول أوروبي يصف العمليات الدفاعية للقوات الروسية بالفعالة
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول أوروبي، بأن العمليات الدفاعية الروسية فعالة. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T17:41+0000
2023-06-22T17:41+0000
2023-06-22T17:41+0000
روسيا
العالم
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وبحسب وسائل الإعلام، قال المسؤول الأوروبي إن العمليات الدفاعية الروسية فعالة، وأن قوات مروحية محصنة تساعد الكرملين على اكتساب ميزة من خلال قدرات الصواريخ بعيدة المدى ضد الأهداف الأرضية.وزعم أن هذه الميزة تكون مؤقتة.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول كبير في البنتاغون، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات الغربية على أي محور.في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هجوماً مضاداً من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بدأ في 4 يونيو/حزيران الجاري.وأكد خلال اجتماع مع القادة العسكريين في 13 يونيو، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح على أي محور.تكثف القوات الروسية عملياتها العسكرية على المحاور كافة، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة المتمثلة بتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وتحييد التهديدات الغربية الموجهة ضد أمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230622/مشاهد-لهروب-جنود-أوكران-لحظة-سماعهم-انقضاض-لانتسيت-فيديو-1078398622.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مسؤول أوروبي يصف العمليات الدفاعية للقوات الروسية بالفعالة
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أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول أوروبي، بأن العمليات الدفاعية الروسية فعالة.
وبحسب وسائل الإعلام، قال المسؤول الأوروبي إن العمليات الدفاعية الروسية فعالة، وأن قوات مروحية محصنة تساعد الكرملين على اكتساب ميزة من خلال قدرات الصواريخ بعيدة المدى ضد الأهداف الأرضية.
وزعم أن هذه الميزة تكون مؤقتة.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول كبير في البنتاغون، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات الغربية على أي محور.
في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هجوماً مضاداً من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بدأ في 4 يونيو/حزيران الجاري.
وأكد خلال اجتماع مع القادة العسكريين في 13 يونيو، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح على أي محور.
تكثف القوات الروسية عملياتها العسكرية على المحاور كافة، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة المتمثلة بتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وتحييد التهديدات الغربية الموجهة ضد أمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.