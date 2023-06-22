عربي
بقايا صاروخ "ستورم شادو" الذي قصف به نظام كييف جسر القرم تظهر عليه الدولة المصنعة... فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230622/مستوى-الدين-العام-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1078370190.html
مستوى الدين العام في دول الشرقين الأدنى والأوسط
مستوى الدين العام في دول الشرقين الأدنى والأوسط
رُفع سقف الدين العام مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، جمعت "سبوتنيك" لكم بيانات حول الدين العام في دول الشرقين الأدنى والأوسط. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T07:45+0000
2023-06-22T07:45+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
اقتصاد
أخبار العالم الآن
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078369676_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_80a0831eaa4fd26fc39e95700c71b55e.png
تشير البيانات إلى أن الدول التي تتصدر قائمة الدين العام المطلق في العالم هي الولايات المتحدة واليابان والصين. بينما تتصدر كل من اليابان وفنزويلا والسودان قائمة الدين العام من ناحية الناتج المحلي الإجمالي في العالم.شتاهد أيضا - أمريكا تتداعى... ارتفاع نسب الفقر والتشرد والقتل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078369676_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1b59c0f69e6fc8c9304df1015a63eaed.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم

مستوى الدين العام في دول الشرقين الأدنى والأوسط

07:45 GMT 22.06.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
رُفع سقف الدين العام مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، جمعت "سبوتنيك" لكم بيانات حول الدين العام في دول الشرقين الأدنى والأوسط.
تشير البيانات إلى أن الدول التي تتصدر قائمة الدين العام المطلق في العالم هي الولايات المتحدة واليابان والصين. بينما تتصدر كل من اليابان وفنزويلا والسودان قائمة الدين العام من ناحية الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
مستوى الدين العام في دول الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
مستوى الدين العام في دول الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
شتاهد أيضا - أمريكا تتداعى... ارتفاع نسب الفقر والتشرد والقتل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала