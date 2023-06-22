https://sputnikarabic.ae/20230622/مستوى-الدين-العام-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1078370190.html
مستوى الدين العام في دول الشرقين الأدنى والأوسط
مستوى الدين العام في دول الشرقين الأدنى والأوسط
رُفع سقف الدين العام مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، جمعت "سبوتنيك" لكم بيانات حول الدين العام في دول الشرقين الأدنى والأوسط. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T07:45+0000
2023-06-22T07:45+0000
2023-06-22T07:45+0000
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تشير البيانات إلى أن الدول التي تتصدر قائمة الدين العام المطلق في العالم هي الولايات المتحدة واليابان والصين. بينما تتصدر كل من اليابان وفنزويلا والسودان قائمة الدين العام من ناحية الناتج المحلي الإجمالي في العالم.شتاهد أيضا - أمريكا تتداعى... ارتفاع نسب الفقر والتشرد والقتل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
مستوى الدين العام في دول الشرقين الأدنى والأوسط
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رُفع سقف الدين العام مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، جمعت "سبوتنيك" لكم بيانات حول الدين العام في دول الشرقين الأدنى والأوسط.
تشير البيانات إلى أن الدول التي تتصدر قائمة الدين العام المطلق في العالم هي الولايات المتحدة واليابان والصين. بينما تتصدر كل من اليابان وفنزويلا والسودان قائمة الدين العام من ناحية الناتج المحلي الإجمالي في العالم.