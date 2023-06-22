https://sputnikarabic.ae/20230622/مقتل-أيمن-منصور-القيادي-في-القسام-ونجله-إثر-إطلاق-نار-شمالي-غزة-1078386293.html

مقتل أيمن منصور القيادي في "القسام" ونجله إثر إطلاق نار شمالي غزة

مقتل أيمن منصور القيادي في "القسام" ونجله إثر إطلاق نار شمالي غزة

لقي القيادي في "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، أيمن منصور أبو عطية، ونجله الأكبر مصرعهما في حادث إطلاق نار شمالي قطاع غزة. 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T12:44+0000

2023-06-22T12:44+0000

2023-06-22T12:44+0000

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وأفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في بيان مقتضب، اليوم الخميس، بأن "أحد قادة المقاومة لقي مصرعه مع نجله في حادث إطلاق نار في مخيم (جباليا) شمال قطاع غزة"، حسبما ذكرت وكالة "قدس برس".وأكدت الداخلية أن "الأجهزة الأمنية والشرطة حاصرت المنزل الذي تحصن فيه مطلق النار، وعند دخولهم وجدوه مقتولا"، مشيرة إلى "استكمال الإجراءات القانونية في القضية".وبحسب بيان لوزارة الداخلية في غزة في وقت لاحق: "تبين من التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النار في منطقة جباليا البلد ظهر اليوم، أن الجاني (ع، م) يبلغ من العمر 40 عاما، أطلق النار على نفسه داخل المنزل الذي كان يتحصن فيه بعد تنفيذه جريمة القتل ضد القيادي أيمن منصور ونجله عطية".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في مايو/ أيار الماضي، أنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف الجيش: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس القائد جهاد غنام، واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".

https://sputnikarabic.ae/20230609/فصائل-المقاومة-الفلسطينية-في-غزة-خطة-تقسيم-المسجد-الأقصى-إعلان-حرب-1077929650.html

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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار