https://sputnikarabic.ae/20230622/-الممثل-التجاري-الروسي-25-شركة-روسية-شاركت-بمعرض-البناء-في-مصر--1078365084.html
الممثل التجاري الروسي: 25 شركة روسية شاركت بمعرض البناء في مصر
الممثل التجاري الروسي: 25 شركة روسية شاركت بمعرض البناء في مصر
أكد أليكسي تيفانيان، الممثل التجاري الروسي في جمهورية مصر العربية، أن 25 شركة روسية شاركت في معرض "ذا بيغ فايف كونستروكت إيجبت" للبناء والتشييد في القاهرة. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. عقد المعرض في العاصمة المصرية في الفترة من 19 إلى 21 يونيو/ حزيران، وشاركت فيه أكثر من 300 شركة تعمل في مجال المواد البنائية والخدمات الهندسية من دول مختلفة.وأوضح رئيس البعثة التجارية الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن عدد الشركات الروسية بلغ 25 شركة، ومن بينها 20 شركة تمثل مركز موسكو للتصدير.وأشار تيفانيان إلى أن الشركات المصرية أبدت اهتمامًا بجناح روسيا في المعرض، مشيرًا إلى أن معظم الشركات الروسية التي شاركت للمرة الأولى في هذا المعرض تقوم حاليًا باستكشاف المنطقة، في حين كانت اللقاءات المبرمجة مسبقًا لباقي المشاركين الروس تجرى على هامش المعرض في القاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20220616/وزيرة-الصناعة-مصر-متسمرة-في-علاقاتها-التجارية-مع-روسيا-رغم-الأزمة-الحالية-1063729957.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن
الممثل التجاري الروسي: 25 شركة روسية شاركت بمعرض البناء في مصر
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أكد أليكسي تيفانيان، الممثل التجاري الروسي في جمهورية مصر العربية، أن 25 شركة روسية شاركت في معرض "ذا بيغ فايف كونستروكت إيجبت" للبناء والتشييد في القاهرة.
القاهرة - سبوتنيك
. عقد المعرض في العاصمة المصرية في الفترة من 19 إلى 21 يونيو/ حزيران، وشاركت فيه أكثر من 300 شركة تعمل في مجال المواد البنائية والخدمات الهندسية من دول مختلفة.
وأوضح رئيس البعثة التجارية الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن عدد الشركات الروسية بلغ 25 شركة، ومن بينها 20 شركة تمثل مركز موسكو للتصدير.
وأشار تيفانيان إلى أن الشركات المصرية أبدت اهتمامًا بجناح روسيا في المعرض، مشيرًا إلى أن معظم الشركات الروسية التي شاركت للمرة الأولى في هذا المعرض تقوم حاليًا باستكشاف المنطقة
، في حين كانت اللقاءات المبرمجة مسبقًا لباقي المشاركين الروس تجرى على هامش المعرض في القاهرة.