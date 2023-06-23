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أسلحة روسية عالية الدقة تستهدف موقعا استراتيجيا لتخزين صواريخ غربية في أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/أسلحة-روسية-عالية-الدقة-تستهدف-موقعا-استراتيجيا-لتخزين-صواريخ-غربية-في-أوكرانيا--1078419760.html
أسلحة روسية عالية الدقة تستهدف موقعا استراتيجيا لتخزين صواريخ غربية في أوكرانيا
أسلحة روسية عالية الدقة تستهدف موقعا استراتيجيا لتخزين صواريخ غربية في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى وعالية الدقة على مواقع لتخزين الأسلحة الصاروخية للقوات... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T11:32+0000
2023-06-23T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى وعالية الدقة على مواقع تخزين الأسلحة الصاروخية للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك الإنتاج الأجنبي منها، وقد تحققت أهداف الضربة".وبلغ إجمالي خسائر العدو خلال النهار أكثر من 130 جنديا أوكرانيا، وخمس دبابات، وثلاث مركبات قتال مشاة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر "دي 20" بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب".وتم تحييد أكثر من 90 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات "بيك أب"، ومدافع هاوتزر "دي-20" و"مستا-بي"، وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 118 بالقرب من تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "تم تحييد ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى منشأة مدفعية ذاتية الدفع "كراب" بسبب الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية والإجراءات النشطة لوحدات تجمع القوات "الغربية" على اتجاه كوبيانسك.وتم قمع أنشطة مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في منطقة تيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.
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روسيا

أسلحة روسية عالية الدقة تستهدف موقعا استراتيجيا لتخزين صواريخ غربية في أوكرانيا

11:32 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 23.06.2023)
© Sputnik . Anton Balashov /  / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات "سو-35 إس" التابعة لفرقة الاشتعراض الجوي "سوكولي روسيي" (صقور روسيا) في مطار القاعدة الجوية "سينترالنايا أوغلافايا" في فلاديفوستوك، الروسية
مقاتلات سو-35 إس التابعة لفرقة الاشتعراض الجوي سوكولي روسيي (صقور روسيا) في مطار القاعدة الجوية سينترالنايا أوغلافايا في فلاديفوستوك، الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Anton Balashov /
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى وعالية الدقة على مواقع لتخزين الأسلحة الصاروخية للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك الإنتاج الأجنبي منها.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى وعالية الدقة على مواقع تخزين الأسلحة الصاروخية للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك الإنتاج الأجنبي منها، وقد تحققت أهداف الضربة".

وتابع البيان: "في منطقة فريمفسكي، صدت الإجراءات الحاسمة للوحدات المدافعة ونيران المدفعية والغارات الجوية لمجموعة "فوستوك" (الشرق) التابعة للقوات الروسية، ثلاث هجمات من الوحدات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية".

دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
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11:36 GMT
وبلغ إجمالي خسائر العدو خلال النهار أكثر من 130 جنديا أوكرانيا، وخمس دبابات، وثلاث مركبات قتال مشاة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر "دي 20" بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب".

وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة لمجموعة قوات "الجنوب" في صد أربع هجمات للعدو في مناطق بيرفومايسك وبيرديتش ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم تحييد أكثر من 90 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات "بيك أب"، ومدافع هاوتزر "دي-20" و"مستا-بي"، وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 118 بالقرب من تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تفاجئ معقلا أوكرانيا متخفيا بين الأشجار... فيديو
10:20 GMT
وتابع البيان: "تم تحييد ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى منشأة مدفعية ذاتية الدفع "كراب" بسبب الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية والإجراءات النشطة لوحدات تجمع القوات "الغربية" على اتجاه كوبيانسك.
وتم قمع أنشطة مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في منطقة تيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.
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