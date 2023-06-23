عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/إعلام-الجيش-الروسي-لا-يترك-فرصة-للقوات-الأوكرانية-لتنفيذ-هجوم-ناجح-1078408787.html
إعلام: الجيش الروسي لا يترك فرصة للقوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم ناجح
إعلام: الجيش الروسي لا يترك فرصة للقوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم ناجح
كتبت صحيفة غربية، أن قوات الفضاء الروسية لا تترك فرصة للقوات الأوكرانية في منطقة الصراع لتنفيذ هجوم مضاد ناجح. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T05:23+0000
2023-06-23T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_68b1151760496bfe614569621e0e57a7.jpg
ونقلت الصحيفة عن أحد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية قوله: "إذا هاجمَنا الروس بطائرات هليكوبتر من مسافة ثمانية كيلومترات، فلن يكون لدينا ما نقاتلهم به".وبحسب الصحيفة: "جيش كييف يعاني من نقص حاد في أنظمة الدفاع الجوي، وفقد بالفعل طائراته القتالية، كما أنه ليس لديه طيران عسكري خاص به. بالإضافة إلى ذلك، فقط 10-15% من الجيش الأوكراني لديه حق الوصول إلى المعدات العسكرية الغربية".وجاء في المقال: "السيناريو المروع الذي يتم إعداده خلف الأبواب المغلقة في كييف يبدو كالتالي: إذا فشل الهجوم على الرغم من المساعدات والأسحلة الغربية يمكن للولايات المتحدة إجبار أوكرانيا على الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا".وأخبرت القوات المسلحة الأوكرانية صحيفة "بيلد" أن "الهجمات الروسية على مواقعها حدثت بعيدًا عن الخطوط الأمامية، باستخدام المدفعية أو الصواريخ أو الضربات الجوية الموجهة الدقيقة بشكل أساسي، ما يبطئ التقدم بشكل كبير".وأفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول كبير في البنتاغون، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات الغربية على أي محور.وأشارت المصادر إلى أن القوات الأوكرانية وقعت بأفخاخ من حقول الألغام، وأن الطقس غير المواتي يؤدي أيضًا إلى مشكلات في تقدم القوات المسلحة لأوكرانيا.أقرا أيضا: ضابط مخابرات سابق: أوكرانيا يجب أن تقاضي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي
https://sputnikarabic.ae/20230622/إعلام-غربي-الهجوم-المضاد-الأوكراني-لم-يرق-إلى-مستوى-التوقعات-الغربية-1078397164.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_229:0:1414:889_1920x0_80_0_0_de62dfb0b3a0440ed371bef9a2aadd00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: الجيش الروسي لا يترك فرصة للقوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم ناجح

05:23 GMT 23.06.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
كتبت صحيفة غربية، أن قوات الفضاء الروسية لا تترك فرصة للقوات الأوكرانية في منطقة الصراع لتنفيذ هجوم مضاد ناجح.
ونقلت الصحيفة عن أحد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية قوله: "إذا هاجمَنا الروس بطائرات هليكوبتر من مسافة ثمانية كيلومترات، فلن يكون لدينا ما نقاتلهم به".
وبحسب الصحيفة: "جيش كييف يعاني من نقص حاد في أنظمة الدفاع الجوي، وفقد بالفعل طائراته القتالية، كما أنه ليس لديه طيران عسكري خاص به. بالإضافة إلى ذلك، فقط 10-15% من الجيش الأوكراني لديه حق الوصول إلى المعدات العسكرية الغربية".
وجاء في المقال: "السيناريو المروع الذي يتم إعداده خلف الأبواب المغلقة في كييف يبدو كالتالي: إذا فشل الهجوم على الرغم من المساعدات والأسحلة الغربية يمكن للولايات المتحدة إجبار أوكرانيا على الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا".
وأخبرت القوات المسلحة الأوكرانية صحيفة "بيلد" أن "الهجمات الروسية على مواقعها حدثت بعيدًا عن الخطوط الأمامية، باستخدام المدفعية أو الصواريخ أو الضربات الجوية الموجهة الدقيقة بشكل أساسي، ما يبطئ التقدم بشكل كبير".
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
إعلام غربي: الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات الغربية
أمس, 15:34 GMT
وأفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول كبير في البنتاغون، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات الغربية على أي محور.
وأشارت المصادر إلى أن القوات الأوكرانية وقعت بأفخاخ من حقول الألغام، وأن الطقس غير المواتي يؤدي أيضًا إلى مشكلات في تقدم القوات المسلحة لأوكرانيا.
أقرا أيضا: ضابط مخابرات سابق: أوكرانيا يجب أن تقاضي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку с зенитной пушкой С-60 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала