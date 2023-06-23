https://sputnikarabic.ae/20230623/إعلام-الجيش-الروسي-لا-يترك-فرصة-للقوات-الأوكرانية-لتنفيذ-هجوم-ناجح-1078408787.html
إعلام: الجيش الروسي لا يترك فرصة للقوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم ناجح
إعلام: الجيش الروسي لا يترك فرصة للقوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم ناجح
كتبت صحيفة غربية، أن قوات الفضاء الروسية لا تترك فرصة للقوات الأوكرانية في منطقة الصراع لتنفيذ هجوم مضاد ناجح. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T05:23+0000
2023-06-23T05:23+0000
2023-06-23T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ونقلت الصحيفة عن أحد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية قوله: "إذا هاجمَنا الروس بطائرات هليكوبتر من مسافة ثمانية كيلومترات، فلن يكون لدينا ما نقاتلهم به".وبحسب الصحيفة: "جيش كييف يعاني من نقص حاد في أنظمة الدفاع الجوي، وفقد بالفعل طائراته القتالية، كما أنه ليس لديه طيران عسكري خاص به. بالإضافة إلى ذلك، فقط 10-15% من الجيش الأوكراني لديه حق الوصول إلى المعدات العسكرية الغربية".وجاء في المقال: "السيناريو المروع الذي يتم إعداده خلف الأبواب المغلقة في كييف يبدو كالتالي: إذا فشل الهجوم على الرغم من المساعدات والأسحلة الغربية يمكن للولايات المتحدة إجبار أوكرانيا على الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا".وأخبرت القوات المسلحة الأوكرانية صحيفة "بيلد" أن "الهجمات الروسية على مواقعها حدثت بعيدًا عن الخطوط الأمامية، باستخدام المدفعية أو الصواريخ أو الضربات الجوية الموجهة الدقيقة بشكل أساسي، ما يبطئ التقدم بشكل كبير".وأفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول كبير في البنتاغون، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات الغربية على أي محور.وأشارت المصادر إلى أن القوات الأوكرانية وقعت بأفخاخ من حقول الألغام، وأن الطقس غير المواتي يؤدي أيضًا إلى مشكلات في تقدم القوات المسلحة لأوكرانيا.أقرا أيضا: ضابط مخابرات سابق: أوكرانيا يجب أن تقاضي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي
https://sputnikarabic.ae/20230622/إعلام-غربي-الهجوم-المضاد-الأوكراني-لم-يرق-إلى-مستوى-التوقعات-الغربية-1078397164.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام: الجيش الروسي لا يترك فرصة للقوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم ناجح
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كتبت صحيفة غربية، أن قوات الفضاء الروسية لا تترك فرصة للقوات الأوكرانية في منطقة الصراع لتنفيذ هجوم مضاد ناجح.
ونقلت الصحيفة عن أحد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية قوله: "إذا هاجمَنا الروس بطائرات هليكوبتر من مسافة ثمانية كيلومترات، فلن يكون لدينا ما نقاتلهم به".
وبحسب الصحيفة: "جيش كييف يعاني من نقص حاد في أنظمة الدفاع الجوي، وفقد بالفعل طائراته القتالية، كما أنه ليس لديه طيران عسكري خاص به. بالإضافة إلى ذلك، فقط 10-15% من الجيش الأوكراني لديه حق الوصول إلى المعدات العسكرية الغربية".
وجاء في المقال: "السيناريو المروع الذي يتم إعداده خلف الأبواب المغلقة في كييف يبدو كالتالي: إذا فشل الهجوم على الرغم من المساعدات والأسحلة الغربية يمكن للولايات المتحدة إجبار أوكرانيا على الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا".
وأخبرت القوات المسلحة الأوكرانية صحيفة "بيلد
" أن "الهجمات الروسية على مواقعها حدثت بعيدًا عن الخطوط الأمامية، باستخدام المدفعية أو الصواريخ أو الضربات الجوية الموجهة الدقيقة بشكل أساسي، ما يبطئ التقدم بشكل كبير".
وأفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول كبير في البنتاغون، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات الغربية على أي محور.
وأشارت المصادر إلى أن القوات الأوكرانية وقعت بأفخاخ من حقول الألغام، وأن الطقس غير المواتي يؤدي أيضًا إلى مشكلات في تقدم القوات المسلحة لأوكرانيا.