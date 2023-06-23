https://sputnikarabic.ae/20230623/اصطدام-شاحنة-بعدة-سيارات-جنوب-إيران-يخلف-43-قتيلا-وجريحا-فيديو-1078431566.html
اصطدام شاحنة بعدة سيارات جنوب إيران يخلف 43 قتيلا وجريحا... فيديو
اصطدام شاحنة بعدة سيارات جنوب إيران يخلف 43 قتيلا وجريحا... فيديو
تداولت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا لحادث سير مروع، على إحدى الطرق في إيران. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T15:23+0000
2023-06-23T15:23+0000
2023-06-23T15:23+0000
نادي الفيديو
إيران
أخبار إيران
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103777/67/1037776783_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c44c34b421cfcaa25508e752f79dbe73.jpg
ووقع الحادث نتيجة اصطدام شاحنة بعدة سيارات على طريق ياسوج – شيزار، الواقع في جنوب غرب إيران.وأسفر الحادث، عن مقتل وإصابة 43 شخصا، وفقا لحساب "إيران بالعربي" على "تلغرام".
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103777/67/1037776783_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_171f04201ce6eaa604a2ea8528b68791.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
اصطدام شاحنة بعدة سيارات جنوب إيران يخلف 43 قتيلا وجريحا... فيديو
تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا لحادث سير مروع، على إحدى الطرق في إيران.
ووقع الحادث نتيجة اصطدام شاحنة
بعدة سيارات على طريق ياسوج – شيزار، الواقع في جنوب غرب إيران.
وأسفر الحادث، عن مقتل وإصابة 43 شخصا، وفقا لحساب "إيران بالعربي" على "تلغرام".