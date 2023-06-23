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https://sputnikarabic.ae/20230623/اصطدام-شاحنة-بعدة-سيارات-جنوب-إيران-يخلف-43-قتيلا-وجريحا-فيديو-1078431566.html
اصطدام شاحنة بعدة سيارات جنوب إيران يخلف 43 قتيلا وجريحا... فيديو
اصطدام شاحنة بعدة سيارات جنوب إيران يخلف 43 قتيلا وجريحا... فيديو
تداولت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا لحادث سير مروع، على إحدى الطرق في إيران. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T15:23+0000
2023-06-23T15:23+0000
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ووقع الحادث نتيجة اصطدام شاحنة بعدة سيارات على طريق ياسوج – ‏شيزار، الواقع في جنوب غرب إيران‏.وأسفر الحادث، عن مقتل وإصابة 43 شخصا، وفقا لحساب "إيران بالعربي" على "تلغرام".
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نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار

اصطدام شاحنة بعدة سيارات جنوب إيران يخلف 43 قتيلا وجريحا... فيديو

15:23 GMT 23.06.2023
CC0 / pixabay / حادث سير
حادث سير - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
حادث سير
CC0 / pixabay /
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تداولت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، مقطعا مصورا لحادث سير مروع، على إحدى الطرق في إيران.
ووقع الحادث نتيجة اصطدام شاحنة بعدة سيارات على طريق ياسوج – ‏شيزار، الواقع في جنوب غرب إيران‏.
وأسفر الحادث، عن مقتل وإصابة 43 شخصا، وفقا لحساب "إيران بالعربي" على "تلغرام".
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