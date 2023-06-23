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الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة"
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة"
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، من أن الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة". 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T10:46+0000
2023-06-23T10:46+0000
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وقال تورك في بيان إن "عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف وكذلك الخطاب الناري لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق في الهاوية".وأضاف تورك أن "أعمال العنف التي اندلعت هذا الأسبوع يغذيها الخطاب السياسي الحاد والتصعيد في استخدام إسرائيل لأسلحة عسكرية متطورة".وأوضح أن التدهور الحاد كان له تأثير رهيب على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، داعيا إلى إنهاء فوري للعنف.وأشار إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يطالب السلطات الإسرائيلية بضمان تخطيط جميع العمليات وتنفيذها لمنع القوة المميتة، مشددا على أن كل حالة وفاة تحدث في مثل هذا السياق تتطلب تحقيقا فعالا.وتابع "يجب على إسرائيل إعادة ضبط سياساتها وإجراءاتها على وجه السرعة في الضفة الغربية المحتلة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية واحترام الحق في الحياة".واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية، قبل أيام، وقتل عددا من الفلسطينيين، خلال مواجهات.
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة"

10:46 GMT 23.06.2023
© AFP 2023 / SALVATORE DI NOLFIمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© AFP 2023 / SALVATORE DI NOLFI
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حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، من أن الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة".
وقال تورك في بيان إن "عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف وكذلك الخطاب الناري لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق في الهاوية".
وأضاف تورك أن "أعمال العنف التي اندلعت هذا الأسبوع يغذيها الخطاب السياسي الحاد والتصعيد في استخدام إسرائيل لأسلحة عسكرية متطورة".
وأوضح أن التدهور الحاد كان له تأثير رهيب على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، داعيا إلى إنهاء فوري للعنف.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
الخارجية الروسية: التوتر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يدخل مرحلة حرجة
أمس, 16:01 GMT
وأشار إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يطالب السلطات الإسرائيلية بضمان تخطيط جميع العمليات وتنفيذها لمنع القوة المميتة، مشددا على أن كل حالة وفاة تحدث في مثل هذا السياق تتطلب تحقيقا فعالا.
وتابع "يجب على إسرائيل إعادة ضبط سياساتها وإجراءاتها على وجه السرعة في الضفة الغربية المحتلة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية واحترام الحق في الحياة".

واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية، قبل أيام، وقتل عددا من الفلسطينيين، خلال مواجهات.
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