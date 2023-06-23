https://sputnikarabic.ae/20230623/الأمم-المتحدة-الوضع-في-الضفة-الغربية-قد-يخرج-عن-السيطرة-1078417925.html
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة"
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة"
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، من أن الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة". 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T10:46+0000
2023-06-23T10:46+0000
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وقال تورك في بيان إن "عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف وكذلك الخطاب الناري لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق في الهاوية".وأضاف تورك أن "أعمال العنف التي اندلعت هذا الأسبوع يغذيها الخطاب السياسي الحاد والتصعيد في استخدام إسرائيل لأسلحة عسكرية متطورة".وأوضح أن التدهور الحاد كان له تأثير رهيب على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، داعيا إلى إنهاء فوري للعنف.وأشار إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يطالب السلطات الإسرائيلية بضمان تخطيط جميع العمليات وتنفيذها لمنع القوة المميتة، مشددا على أن كل حالة وفاة تحدث في مثل هذا السياق تتطلب تحقيقا فعالا.وتابع "يجب على إسرائيل إعادة ضبط سياساتها وإجراءاتها على وجه السرعة في الضفة الغربية المحتلة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية واحترام الحق في الحياة".واقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية، قبل أيام، وقتل عددا من الفلسطينيين، خلال مواجهات.
https://sputnikarabic.ae/20230622/الخارجية-الروسية-التوتر-في-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-يدخل-مرحلة-حرجة-1078398882.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة"
تابعنا عبر
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، من أن الوضع في الضفة الغربية "قد يخرج عن السيطرة".
وقال تورك في بيان إن "عمليات القتل الأخيرة وأعمال العنف وكذلك الخطاب الناري لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين أعمق في الهاوية".
وأضاف تورك أن "أعمال العنف التي اندلعت هذا الأسبوع يغذيها الخطاب السياسي الحاد والتصعيد في استخدام إسرائيل
لأسلحة عسكرية متطورة".
وأوضح أن التدهور الحاد كان له تأثير رهيب على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، داعيا إلى إنهاء فوري للعنف.
وأشار إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يطالب السلطات الإسرائيلية بضمان تخطيط جميع العمليات وتنفيذها لمنع القوة المميتة، مشددا على أن كل حالة وفاة تحدث في مثل هذا السياق تتطلب تحقيقا فعالا.
وتابع "يجب على إسرائيل إعادة ضبط سياساتها وإجراءاتها على وجه السرعة في الضفة الغربية المحتلة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية واحترام الحق في الحياة".
واقتحم الجيش الإسرائيلي
مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية، قبل أيام، وقتل عددا من الفلسطينيين، خلال مواجهات.