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الاتحاد الأوروبي يوقف إمدادات النفط الروسية عبر فرع خط أنابيب "دروجبا الشمالي"
الاتحاد الأوروبي يوقف إمدادات النفط الروسية عبر فرع خط أنابيب "دروجبا الشمالي"
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه في الحزمة الحادية عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا، توقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد النفط الروسي عبر الفرع الشمالي من خط... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T10:16+0000
2023-06-23T10:16+0000
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ووفقًا لبيان مجلس الاتحاد الأوروبي: "أوقف الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي استيراد النفط الروسي عبر الفرع الشمالي من خط أنابيب دروجبا".وتابع البيان: "ومع ذلك، قد تستمر إمدادات النفط من كازاخستان أو دولة ثالثة أخرى في العبور عبر روسيا ويتم استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب دروجبا".وصعّد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن روسيا ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال العقوبات، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو، بأن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230620/الاتحاد-الأوروبي-نفتقر-للموارد-الكافية-لإنتاج-ذخيرة-لأوكرانيا-1078308181.html
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روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يوقف إمدادات النفط الروسية عبر فرع خط أنابيب "دروجبا الشمالي"

10:16 GMT 23.06.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه في الحزمة الحادية عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا، توقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد النفط الروسي عبر الفرع الشمالي من خط أنابيب النفط "دروجبا"، بينما سيستمر استيراد النفط من كازاخستان عبر هذا الخط.
ووفقًا لبيان مجلس الاتحاد الأوروبي: "أوقف الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي استيراد النفط الروسي عبر الفرع الشمالي من خط أنابيب دروجبا".

وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: "تم إلغاء الإعفاء المؤقت الممنوح لألمانيا وبولندا لتوريد النفط الخام من روسيا عبر الفرع الشمالي لخط أنابيب دروجبا بشكل نهائي".

وتابع البيان: "ومع ذلك، قد تستمر إمدادات النفط من كازاخستان أو دولة ثالثة أخرى في العبور عبر روسيا ويتم استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط أنابيب دروجبا".

وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا. وبناء على الحزمة الجديدة تم توسيع قائمة المنتجات والتقنيات المحظور عبورها أراضي روسيا، بزعم "إمكانية استخدامها في صناعة الدفاع".

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
الاتحاد الأوروبي: نفتقر للموارد الكافية لإنتاج ذخيرة لأوكرانيا
20 يونيو, 13:14 GMT
وصعّد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجّهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.

وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن روسيا ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية، من خلال العقوبات، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو، بأن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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