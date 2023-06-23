https://sputnikarabic.ae/20230623/الحرس-الثوري-الإيراني-التواصل-باللغة-الفارسية-أمر-ضروري-للسفن-الساعية-للعبور-عبر-مضيق-هرمز-1078423745.html

الحرس الثوري الإيراني: التواصل باللغة الفارسية أمر ضروري للسفن الساعية للعبور عبر مضيق هرمز

الحرس الثوري الإيراني: التواصل باللغة الفارسية أمر ضروري للسفن الساعية للعبور عبر مضيق هرمز

أكد قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، اليوم ‏الجمعة، أنه يجب على السفن التي تسعى لعبور مضيق هرمز، أن تتواصل مع القوات... 23.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-23T13:24+0000

2023-06-23T13:24+0000

2023-06-23T13:24+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104225/68/1042256806_0:194:4857:2926_1920x0_80_0_0_c855dc1c16bcc3788cff6df1eccab942.jpg

وقال تنكسيري أن "أي سفينة تريد المرور عبر مضيق هرمز، يجب أن تبلغنا بجنسيتها ونوع حمولتها ووجهتها بالفارسية، وإذا لم تفعل ذلك فسوف نلاحقها بالتأكيد"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).كما أشار إلى أنه "لم يُسمح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز في عهد شاه إيران محمد رضا بهلوي"، وتابع: "لكن الآن، يجب على السفن التي تمر عبر هذا المضيق، بما في ذلك السفن والسفن الحربية وأي قوارب، تقديم نفسها باللغة الفارسية".وتعهدت إيران مرارا وتكرارا برد حاسم على أي تحرك عدائي في مضيق هرمز، يهدف إلى تعطيل أمن الممر المائي الاستراتيجي.كما أوضحت إيران أنها تنظر إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة على أنه تهديد لأمنها القومي، وعامل مزعزع للاستقرار في دول المنطقة.وفي الشهر الماضي، أعلنت قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، عن مغادرة المدمرة الأمريكية "يو إس إس بول ‏هاميلتون" مضيق هرمز، وذلك بعد أن رصدتها مسيراتها وسفن دورية تابعة لها.‏وكانت إيران قد أعلنت، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال، ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.

https://sputnikarabic.ae/20230521/الحرس-الثوري-الإيراني-ينشر-صور-رصد-المدمرة-الأمريكية-بول-هاميلتون-في-مضيق-هرمز-1077282387.html

https://sputnikarabic.ae/20230612/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تجهيز-سفنه-الحربية-بصواريخ-عمودية-وصواريخ-مداها-ألفي-كيلومتر-1078031996.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن