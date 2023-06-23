https://sputnikarabic.ae/20230623/الحرس-الثوري-الإيراني-التواصل-باللغة-الفارسية-أمر-ضروري-للسفن-الساعية-للعبور-عبر-مضيق-هرمز-1078423745.html
الحرس الثوري الإيراني: التواصل باللغة الفارسية أمر ضروري للسفن الساعية للعبور عبر مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني: التواصل باللغة الفارسية أمر ضروري للسفن الساعية للعبور عبر مضيق هرمز
أكد قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، اليوم الجمعة، أنه يجب على السفن التي تسعى لعبور مضيق هرمز، أن تتواصل مع القوات... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T13:24+0000
2023-06-23T13:24+0000
2023-06-23T13:24+0000
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وقال تنكسيري أن "أي سفينة تريد المرور عبر مضيق هرمز، يجب أن تبلغنا بجنسيتها ونوع حمولتها ووجهتها بالفارسية، وإذا لم تفعل ذلك فسوف نلاحقها بالتأكيد"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).كما أشار إلى أنه "لم يُسمح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز في عهد شاه إيران محمد رضا بهلوي"، وتابع: "لكن الآن، يجب على السفن التي تمر عبر هذا المضيق، بما في ذلك السفن والسفن الحربية وأي قوارب، تقديم نفسها باللغة الفارسية".وتعهدت إيران مرارا وتكرارا برد حاسم على أي تحرك عدائي في مضيق هرمز، يهدف إلى تعطيل أمن الممر المائي الاستراتيجي.كما أوضحت إيران أنها تنظر إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة على أنه تهديد لأمنها القومي، وعامل مزعزع للاستقرار في دول المنطقة.وفي الشهر الماضي، أعلنت قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، عن مغادرة المدمرة الأمريكية "يو إس إس بول هاميلتون" مضيق هرمز، وذلك بعد أن رصدتها مسيراتها وسفن دورية تابعة لها.وكانت إيران قد أعلنت، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال، ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني: التواصل باللغة الفارسية أمر ضروري للسفن الساعية للعبور عبر مضيق هرمز
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أكد قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، اليوم الجمعة، أنه يجب على السفن التي تسعى لعبور مضيق هرمز، أن تتواصل مع القوات البحرية الإيرانية باللغة الفارسية.
وقال تنكسيري أن "أي سفينة تريد المرور عبر مضيق هرمز، يجب أن تبلغنا بجنسيتها ونوع حمولتها ووجهتها بالفارسية، وإذا لم تفعل ذلك فسوف نلاحقها بالتأكيد"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
كما أشار إلى أنه "لم يُسمح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز في عهد شاه إيران محمد رضا بهلوي"، وتابع: "لكن الآن، يجب على السفن التي تمر عبر هذا المضيق، بما في ذلك السفن والسفن الحربية وأي قوارب، تقديم نفسها باللغة الفارسية".
وتعهدت إيران مرارا وتكرارا برد حاسم على أي تحرك عدائي في مضيق هرمز، يهدف إلى تعطيل أمن الممر المائي الاستراتيجي.
كما أوضحت إيران أنها تنظر إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة على أنه تهديد لأمنها القومي، وعامل مزعزع للاستقرار في دول المنطقة.
وفي الشهر الماضي، أعلنت قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، عن مغادرة المدمرة الأمريكية
"يو إس إس بول هاميلتون" مضيق هرمز، وذلك بعد أن رصدتها مسيراتها وسفن دورية تابعة لها.
وكانت إيران قد أعلنت، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال، ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.