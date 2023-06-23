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https://sputnikarabic.ae/20230623/الخطوط-الجوية-التركية-بصدد-تسجيل-رقم-قياسي-بالرحلات-اليومية-1078414053.html
الخطوط الجوية التركية بصدد تسجيل رقم قياسي بالرحلات اليومية
الخطوط الجوية التركية بصدد تسجيل رقم قياسي بالرحلات اليومية
أصبحت شركة الخطوط الجوية التركية على وشك تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الرحلات اليومية قبل عيد الأضحى، الذي يحل الأسبوع المقبل. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T09:44+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن المسؤول الإعلامي للشركة، يحيى أستون، بيانا نشره الجمعة، قال فيه إن الشركة لا تتوقف عن تحقيق الأرقام القياسية الجديدة، وتهدف إلى نقل 285,877 راكبا عبر 1664 رحلة خلال فترة ما قبل العيد، ومن المتوقع أن تحقق الشركة بذلك رقما قياسيا جديدا في تاريخها بعدد الرحلات اليومية.وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية، أحمد بولات، عن نية الشركة شراء 600 طائرة جديدة، وذلك في يونيو/ حزيران الجاري، وسيتم تسليم هذه الطائرات خلال السنوات العشر المقبلة. تتوزع الصفقة على شركتي "بوينغ" الأمريكية و"إيرباص" الأوروبية، وتشمل طائرات ذات ممر واحد وطائرات "الجامبو"، ومن المتوقع أن يصل عدد طائرات أسطول الشركة إلى 435 في نهاية العام الحالي، و800 خلال السنوات العشر المقبلة.وفقًا لوكالة "الأناضول"، صرح بولات، على هامش قمة النقل الجوي الدولي، بأن الشركة اتخذت قرارا نهائيًا بشأن خططها للحصول على طلب قياسي يصل إلى 600 طائرة جديدة، وذلك في غضون شهرين. ومن المنتظر أن يكون هذا الطلب هو الأكبر في تاريخ الطيران المدني لشركة واحدة، وهو أكبر من طلب شركة الطيران الهندية التي اشترت 400 طائرة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. ومن المتوقع أن تتم إضافة هذه الطائرات الجديدة إلى أسطول الخطوط التركية خلال السنوات العشر المقبلة.
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم

الخطوط الجوية التركية بصدد تسجيل رقم قياسي بالرحلات اليومية

09:44 GMT 23.06.2023
© AP Photo / Ibrahim Usta / مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول - تركيا
مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول - تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Ibrahim Usta /
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أصبحت شركة الخطوط الجوية التركية على وشك تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الرحلات اليومية قبل عيد الأضحى، الذي يحل الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المسؤول الإعلامي للشركة، يحيى أستون، بيانا نشره الجمعة، قال فيه إن الشركة لا تتوقف عن تحقيق الأرقام القياسية الجديدة، وتهدف إلى نقل 285,877 راكبا عبر 1664 رحلة خلال فترة ما قبل العيد، ومن المتوقع أن تحقق الشركة بذلك رقما قياسيا جديدا في تاريخها بعدد الرحلات اليومية.
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وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية، أحمد بولات، عن نية الشركة شراء 600 طائرة جديدة، وذلك في يونيو/ حزيران الجاري، وسيتم تسليم هذه الطائرات خلال السنوات العشر المقبلة.
تتوزع الصفقة على شركتي "بوينغ" الأمريكية و"إيرباص" الأوروبية، وتشمل طائرات ذات ممر واحد وطائرات "الجامبو"، ومن المتوقع أن يصل عدد طائرات أسطول الشركة إلى 435 في نهاية العام الحالي، و800 خلال السنوات العشر المقبلة.
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وفقًا لوكالة "الأناضول"، صرح بولات، على هامش قمة النقل الجوي الدولي، بأن الشركة اتخذت قرارا نهائيًا بشأن خططها للحصول على طلب قياسي يصل إلى 600 طائرة جديدة، وذلك في غضون شهرين.
ومن المنتظر أن يكون هذا الطلب هو الأكبر في تاريخ الطيران المدني لشركة واحدة، وهو أكبر من طلب شركة الطيران الهندية التي اشترت 400 طائرة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. ومن المتوقع أن تتم إضافة هذه الطائرات الجديدة إلى أسطول الخطوط التركية خلال السنوات العشر المقبلة.
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