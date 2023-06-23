https://sputnikarabic.ae/20230623/الدفاعات-الروسية-تسقط-15-قذيفة-جدام-أمريكية-1078421631.html
الدفاعات الروسية تسقط 15 قذيفة "جدام" أمريكية
الدفاعات الروسية تسقط 15 قذيفة "جدام" أمريكية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 قذيفة من طراز "جدام" أمريكية الصنع. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T12:32+0000
2023-06-23T12:32+0000
2023-06-23T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي أربعة صواريخ تكتيكية "توشكا-أو"، بالإضافة إلى 15 صاروخ "هيمارس" وقنابل الطائرات الموجهة من طراز "جدام" الأمريكية الصنع".وتابع البيان: "تم تدمير إحدى عشرة مركبة جوية أوكرانية دون طيار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".وفي المجموع، تم تدمير 444 طائرة عسكرية أوكرانية، و240 طائرة هليكوبتر، و4751 طائرة دون طيار، و426 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و10297 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1129 راجمة صواريخ، و5204 مدافع ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 11126 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة منذ بداية العملية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230623/أسلحة-روسية-عالية-الدقة-تستهدف-موقعا-استراتيجيا-لتخزين-صواريخ-غربية-في-أوكرانيا--1078419760.html
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روسيا
الدفاعات الروسية تسقط 15 قذيفة "جدام" أمريكية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 قذيفة من طراز "جدام" أمريكية الصنع.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي أربعة صواريخ تكتيكية "توشكا-أو"، بالإضافة إلى 15 صاروخ "هيمارس" وقنابل الطائرات الموجهة من طراز "جدام" الأمريكية الصنع".
وتابع البيان: "تم تدمير إحدى عشرة مركبة جوية أوكرانية دون طيار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".
وفي المجموع، تم تدمير 444 طائرة عسكرية أوكرانية، و240 طائرة هليكوبتر، و4751 طائرة دون طيار، و426 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و10297 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1129 راجمة صواريخ، و5204 مدافع ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 11126 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة منذ بداية العملية الخاصة.