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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/الدفاعات-الروسية-تسقط-15-قذيفة-جدام-أمريكية-1078421631.html
الدفاعات الروسية تسقط 15 قذيفة "جدام" أمريكية
الدفاعات الروسية تسقط 15 قذيفة "جدام" أمريكية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 قذيفة من طراز "جدام" أمريكية الصنع. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T12:32+0000
2023-06-23T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي أربعة صواريخ تكتيكية "توشكا-أو"، بالإضافة إلى 15 صاروخ "هيمارس" وقنابل الطائرات الموجهة من طراز "جدام" الأمريكية الصنع".وتابع البيان: "تم تدمير إحدى عشرة مركبة جوية أوكرانية دون طيار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".وفي المجموع، تم تدمير 444 طائرة عسكرية أوكرانية، و240 طائرة هليكوبتر، و4751 طائرة دون طيار، و426 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و10297 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1129 راجمة صواريخ، و5204 مدافع ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 11126 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة منذ بداية العملية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230623/أسلحة-روسية-عالية-الدقة-تستهدف-موقعا-استراتيجيا-لتخزين-صواريخ-غربية-في-أوكرانيا--1078419760.html
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الدفاعات الروسية تسقط 15 قذيفة "جدام" أمريكية

12:32 GMT 23.06.2023
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Илья Питалев
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 قذيفة من طراز "جدام" أمريكية الصنع.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي أربعة صواريخ تكتيكية "توشكا-أو"، بالإضافة إلى 15 صاروخ "هيمارس" وقنابل الطائرات الموجهة من طراز "جدام" الأمريكية الصنع".
وتابع البيان: "تم تدمير إحدى عشرة مركبة جوية أوكرانية دون طيار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".
مقاتلات سو-35 إس التابعة لفرقة الاشتعراض الجوي سوكولي روسيي (صقور روسيا) في مطار القاعدة الجوية سينترالنايا أوغلافايا في فلاديفوستوك، الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسلحة روسية عالية الدقة تستهدف موقعا استراتيجيا لتخزين صواريخ غربية في أوكرانيا
11:32 GMT
وفي المجموع، تم تدمير 444 طائرة عسكرية أوكرانية، و240 طائرة هليكوبتر، و4751 طائرة دون طيار، و426 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و10297 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1129 راجمة صواريخ، و5204 مدافع ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 11126 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة منذ بداية العملية الخاصة.
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