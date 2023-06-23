https://sputnikarabic.ae/20230623/الرئيس-التونسي-يبحث-مع-المستشار-الألماني-زيادة-الاستثمارات-في-البلاد-1078409473.html
الرئيس التونسي يبحث مع المستشار الألماني زيادة الاستثمارات في البلاد
الرئيس التونسي يبحث مع المستشار الألماني زيادة الاستثمارات في البلاد
التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، بالمستشار الألماني أولاف شولتس، وبحث معه العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T05:44+0000
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وحسب بيان الرئاسة التونسية، بحث الجانبان خلال لقائهما في مقر السفارة التونسية بباريس مساء الخميس، "علاقات الصداقة الوطيدة القائمة بين تونس وألمانيا في شتى المجالات والفرص المتاحة للبلدين لتطوير الشراكات، سيما في المجالات العلمية والبحثية والطاقات المتجددة والنظيفة والسياحة".ودعا الرئيس التونسي خلال اللقاء إلى تكثيف نسق الاستثمارات الألمانية في تونس وتشجيع المؤسسات الألمانية على مزيد تعزيز وجودها في عدة قطاعات واعدة، علاوة على زيادة تثمين ودعم برامج تبادل الطلبة والتكوين المهني.وأثنى قيس سعيد في هذا السياق، على قيمة الخبرات والكفاءات التونسية العاملة في ألمانيا في اختصاصات مختلفة.كما أكد الطرفان على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة الهجرة غير النظامية وتطوير آليات العمل والتنسيق للتصدي لأسبابها.يذكر أن الرئيس التونسي والمستشار الألماني يشاركان في "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد" التي تستضيفها العاصمة الفرنسية يومي 22 و23 يونيو/حزيران الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230621/الرئيس-التونسي-استرجاع-الأموال-المنهوبة-يمكننا-من-الاستغناء-عن-أي-طرف-خارجي-1078325206.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الرئيس التونسي يبحث مع المستشار الألماني زيادة الاستثمارات في البلاد
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التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، بالمستشار الألماني أولاف شولتس، وبحث معه العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.
وحسب بيان الرئاسة التونسية، بحث الجانبان خلال لقائهما في مقر السفارة التونسية بباريس مساء الخميس، "علاقات الصداقة الوطيدة القائمة بين تونس وألمانيا
في شتى المجالات والفرص المتاحة للبلدين لتطوير الشراكات، سيما في المجالات العلمية والبحثية والطاقات المتجددة والنظيفة والسياحة".
ودعا الرئيس التونسي
خلال اللقاء إلى تكثيف نسق الاستثمارات الألمانية في تونس وتشجيع المؤسسات الألمانية على مزيد تعزيز وجودها في عدة قطاعات واعدة، علاوة على زيادة تثمين ودعم برامج تبادل الطلبة والتكوين المهني.
وأثنى قيس سعيد في هذا السياق، على قيمة الخبرات والكفاءات التونسية العاملة في ألمانيا في اختصاصات مختلفة.
كما أكد الطرفان على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة الهجرة غير النظامية وتطوير آليات العمل والتنسيق للتصدي لأسبابها.
يذكر أن الرئيس التونسي والمستشار الألماني
يشاركان في "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد" التي تستضيفها العاصمة الفرنسية يومي 22 و23 يونيو/حزيران الجاري.