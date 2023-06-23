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أسلحة روسية عالية الدقة تستهدف موقعا استراتيجيا لتخزين صواريخ غربية في أوكرانيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/السماء-تمطر-مسيرات-روسية-تفتك-بالمقرات-الأوكرانية-فيديو--1078419248.html
السماء "تمطر" مسيرات روسية تفتك بالمقرات الأوكرانية... فيديو
السماء "تمطر" مسيرات روسية تفتك بالمقرات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات لمسيّرات روسية تفتك بالمقرات الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T11:36+0000
2023-06-23T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو كيفية مهاجمة مسيّرة من طراز "كوادروكوبتر"، تابعة للقوات الجوية الروسية، لمركز تجمع قوات ومعدات عسكرية أوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة القوات الروسية على قرية سادوفو في منطقة توكماك في مقاطعة زابوروجيه، وعلى مدينة أوروجينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

السماء "تمطر" مسيرات روسية تفتك بالمقرات الأوكرانية... فيديو

11:36 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 11:54 GMT 23.06.2023)
© Sputnik . Сергей Аверин / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Сергей Аверин
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات لمسيّرات روسية تفتك بالمقرات الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه.
ويظهر في الفيديو كيفية مهاجمة مسيّرة من طراز "كوادروكوبتر"، تابعة للقوات الجوية الروسية، لمركز تجمع قوات ومعدات عسكرية أوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة القوات الروسية على قرية سادوفو في منطقة توكماك في مقاطعة زابوروجيه، وعلى مدينة أوروجينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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