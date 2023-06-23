https://sputnikarabic.ae/20230623/السماء-تمطر-مسيرات-روسية-تفتك-بالمقرات-الأوكرانية-فيديو--1078419248.html
السماء "تمطر" مسيرات روسية تفتك بالمقرات الأوكرانية... فيديو
السماء "تمطر" مسيرات روسية تفتك بالمقرات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات لمسيّرات روسية تفتك بالمقرات الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T11:36+0000
2023-06-23T11:36+0000
2023-06-23T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو كيفية مهاجمة مسيّرة من طراز "كوادروكوبتر"، تابعة للقوات الجوية الروسية، لمركز تجمع قوات ومعدات عسكرية أوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة القوات الروسية على قرية سادوفو في منطقة توكماك في مقاطعة زابوروجيه، وعلى مدينة أوروجينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
سبوتنيك عربي
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
السماء "تمطر" مسيرات روسية تفتك بالمقرات الأوكرانية... فيديو
11:36 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 11:54 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات لمسيّرات روسية تفتك بالمقرات الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه.
ويظهر في الفيديو كيفية مهاجمة مسيّرة من طراز "كوادروكوبتر"، تابعة للقوات الجوية الروسية، لمركز تجمع قوات ومعدات عسكرية أوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة القوات الروسية على قرية سادوفو في منطقة توكماك في مقاطعة زابوروجيه، وعلى مدينة أوروجينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.