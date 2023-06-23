https://sputnikarabic.ae/20230623/الشاباك-الإسرائيلي-يحذر-من-انهيار-السلطة-الفلسطينية-1078421290.html

"الشاباك" الإسرائيلي يحذر من "انهيار" السلطة الفلسطينية

"الشاباك" الإسرائيلي يحذر من "انهيار" السلطة الفلسطينية

حذر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، يوم الخميس، من "انهيار السلطة الفلسطينية وفقدان قدرتها في السيطرة على الضفة الغربية". 23.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-23T12:21+0000

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ونقلت القناة العبرية السابعة، صباح اليوم الجمعة، عن رونين بار أن الجيش الإسرائيلي مطالب بالتدخل في مناطق وبلدات الضفة الغربية، نتيجة لفقدان السلطة الفلسطينية السيطرة عليها، محذرا من انهيار السلطة.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن رئيس جهاز "الشاباك" قد التقى بمسؤولين في الأمم المتحدة، وحذرهم خلال اللقاء من انهيار السلطة الفلسطينية، مبررا التصعيد الإسرائيلي والقيام بعمليات عسكرية تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو، شمالي الضفة الغربية.وقال رونين بار:وأوضحت القناة أن رئيس جهاز الشاباك قد التقى بروزماري ديكالو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قبل أسبوعين.وأشارت إلى أن رونين بار ناقش مع ديكالو ملفات عدة، أهمها الملف النووي الإيراني، والوضع في قطاع غزة، فضلا عن ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة "حماس".ويذكر أن تقريرا دوليا لمجموعة الأزمات الدولية قد كشف، في الأول من شهر فبراير/شباط الماضي، عن خمسة أسماء مرشحة لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (87 عاما)، محذرا من انهيار السلطة في معركة خلافة الرئيس، إذ لفت تقرير المجموعة ومقرها بروكسل إلى أن "معركة خلافة عباس قد تتسبّب باحتجاجات شعبية وقمع وعنف، وربّما انهيار السلطة الفلسطينية".ووعد عباس بإجراء الانتخابات الرئاسية في 2021 وهو ما لم يحدث، وبررت السلطة ذلك بسبب رفض إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقلة.ووضع التقرير ثلاثة سيناريوهات لخليفة محمود عباس، الأول إجراء "انتخابات وفق أسس قانونية" يعتبر أفضل سيناريو لكن يبقى هذا الاحتمال "الأقل ترجيحا"، والثاني أن يختار عباس خليفة له وهو في السلطة وإذا فشل في ذلك يوكل حركة "فتح" لاختيار الخليفة، معتبرا أن هذا الاختيار قد يحقق استقرارا نسبيا في مرحلة انتقالية.والسيناريو الثالث، بحسب التقرير، فهو الانتقال إلى الفوضى، وأشار إلى أن الفصائل المسلحة المتحالفة مع سياسيين مرشحين لخلافة عباس ستمارس عنفا فيما بينها، متوقعا سيطرة هذه الفصائل على أجزاء مختلفة من الضفة الغربية، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة كبيرة وربما انهيار السلطة الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20230201/تقرير-أممي-يتحدث-عن-خليفة-محمود-عباس-ويحذر-من-انهيار-السلطة-الفلسطينية-1072947908.html

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