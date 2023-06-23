https://sputnikarabic.ae/20230623/الصين-تعرب-عن-قلقها-البالغ-من-تأثير-الأزمة-الأوكرانية-على-الانتعاش-الاقتصادي-العالمي-1078433795.html
الصين تعرب عن قلقها البالغ من تأثير الأزمة الأوكرانية على الانتعاش الاقتصادي العالمي
الصين تعرب عن قلقها البالغ من تأثير الأزمة الأوكرانية على الانتعاش الاقتصادي العالمي
أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، اليوم الجمعة، أن بكين قلقة بشأن تأثير الأزمة الأوكرانية على الانتعاش الاقتصادي العالمي. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال شوانغ في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "يجب بذل كل جهد لإدارة الآثار غير المباشرة. وتشعر الصين بقلق بالغ إزاء تأثير أزمة أوكرانيا على تعافي الاقتصاد العالمي، ولا سيما تحقيق البلدان النامية لأهداف التنمية المستدامة [أهداف التنمية المستدامة] في فترة ما بعد وباء (كوفيد-19)".ودعا الدبلوماسي الصيني جميع الأطراف إلى العمل بشكل مشترك، من أجل الحد من الآثار السلبية للصراع المستمر، لا سيما من خلال الحفاظ على استقرار الصناعة وسلاسل التوريد، وإنهاء العقوبات الأحادية الجانب.وفي الشهر الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن الأزمة الأوكرانية كانت في البداية مأساة يمكن تجنبها وإن تطورها إلى الوضع الحالي درس مؤلم.وأضافت ماو نينغ: "كانت الأزمة الأوكرانية في البداية مأساة يمكن تفاديها، وتطورت إلى الوضع الحالي، هو درس مؤلم يتطلب إعادة تفكير عميق. وجوهر الأزمة الأوكرانية يكمن في ظهور تناقضات كبيرة في إدارة الأمن الأوروبي".وكانت السلطات الصينية اقترحت في شهر فبراير/ شباط الماضي، خطتها للسلام بشأن الأزمة الأوكرانية، والتي تشمل 12 بندا، بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع البلدان في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.وفقًا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يمكن اعتبار العديد من نقاط خطة السلام الصينية أساسًا للتسوية عندما يكونون جاهزين لذلك في الغرب وفي كييف.
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الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الصين تعرب عن قلقها البالغ من تأثير الأزمة الأوكرانية على الانتعاش الاقتصادي العالمي
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أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، اليوم الجمعة، أن بكين قلقة بشأن تأثير الأزمة الأوكرانية على الانتعاش الاقتصادي العالمي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال شوانغ في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا: "يجب بذل كل جهد لإدارة الآثار غير المباشرة. وتشعر الصين بقلق بالغ إزاء تأثير أزمة أوكرانيا على تعافي الاقتصاد العالمي، ولا سيما تحقيق البلدان النامية لأهداف التنمية المستدامة [أهداف التنمية المستدامة] في فترة ما بعد وباء (كوفيد-19)".
ودعا الدبلوماسي الصيني جميع الأطراف إلى العمل بشكل مشترك، من أجل الحد من الآثار السلبية للصراع المستمر، لا سيما من خلال الحفاظ على استقرار الصناعة وسلاسل التوريد
، وإنهاء العقوبات الأحادية الجانب.
وفي الشهر الماضي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن الأزمة الأوكرانية كانت في البداية مأساة يمكن تجنبها
وإن تطورها إلى الوضع الحالي درس مؤلم.
وأضافت ماو نينغ: "كانت الأزمة الأوكرانية في البداية مأساة يمكن تفاديها، وتطورت إلى الوضع الحالي، هو درس مؤلم يتطلب إعادة تفكير عميق. وجوهر الأزمة الأوكرانية يكمن في ظهور تناقضات كبيرة في إدارة الأمن الأوروبي".
وكانت السلطات الصينية اقترحت في شهر فبراير/ شباط الماضي، خطتها للسلام بشأن الأزمة الأوكرانية
، والتي تشمل 12 بندا، بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع البلدان في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.
وفقًا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يمكن اعتبار العديد من نقاط خطة السلام الصينية أساسًا للتسوية عندما يكونون جاهزين لذلك في الغرب وفي كييف.