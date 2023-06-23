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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/القوات-الأوكرانية-تطلق-11-قذيفة-من-عيار-الناتو-على-مناطق-دونيتسك-1078407466.html
القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة من عيار الناتو على مناطق دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة من عيار الناتو على مناطق دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية، في ساعات الليلة الماضية، 11 قذيفة 155 ملم من عيار الناتو على عدة مناطق في دونيتسك. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T03:40+0000
2023-06-23T03:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لما أفاد به مكتب جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: "تم تسجيل قصف من قبل قوات القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 04:25 (بالتوقيت القياسي لموسكو) - قرية ماكسيميليانوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بيتروفسكي): وتم إطلاق 5 قذائف بقياس 155 ملم؛ الساعة 04:25 - قرية نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقتي كويبشفسكي وكييفسكي): وتم إطلاق ست قذائف بقياس 155 ملم".وأشار البيان إلى أنه "تم الإبلاغ، بالإضافة إلى ذلك، أن القوات الأوكرانية أطلقت خمس قذائف بقياس 155 ملم على قرية ياسينوفاتا اعتبارًا من الساعة 00:40.وتستخدم مدفعية عيار 155 ملم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقدمت الولايات المتحدة المدفعية عيار 155 ملم من طراز M777 إلى كييف، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230623/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-وقاذفي-هاون-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-1078407326.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة من عيار الناتو على مناطق دونيتسك

03:40 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 03:41 GMT 23.06.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أطلقت القوات الأوكرانية، في ساعات الليلة الماضية، 11 قذيفة 155 ملم من عيار الناتو على عدة مناطق في دونيتسك.
ووفقًا لما أفاد به مكتب جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا: "تم تسجيل قصف من قبل قوات القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 04:25 (بالتوقيت القياسي لموسكو) - قرية ماكسيميليانوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بيتروفسكي): وتم إطلاق 5 قذائف بقياس 155 ملم؛ الساعة 04:25 - قرية نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقتي كويبشفسكي وكييفسكي): وتم إطلاق ست قذائف بقياس 155 ملم".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مدافع وقاذفي هاون أوكرانية في جمهورية دونيتسك
02:37 GMT
وأشار البيان إلى أنه "تم الإبلاغ، بالإضافة إلى ذلك، أن القوات الأوكرانية أطلقت خمس قذائف بقياس 155 ملم على قرية ياسينوفاتا اعتبارًا من الساعة 00:40.
وتستخدم مدفعية عيار 155 ملم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقدمت الولايات المتحدة المدفعية عيار 155 ملم من طراز M777 إلى كييف، وتستخدم القوات الأوكرانية بنشاط هذه المدافع في قصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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