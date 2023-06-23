https://sputnikarabic.ae/20230623/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-وقاذفي-هاون-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-1078407326.html
القوات الروسية تدمر مدافع وقاذفي هاون أوكرانية في جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تدمر مدافع وقاذفي هاون أوكرانية في جمهورية دونيتسك
أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "فوستوك" الروسية، فاديم أستافيف، بتدمير الجيش الروسي لمدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب"، ومحطة رادار "إيه إن/تي بي كيو"،... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T02:37+0000
2023-06-23T02:37+0000
2023-06-23T02:37+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأوضح أستافيف لوكالة "سبوتنيك": "خلال عملياتنا المضادة للبطاريات، تم تدمير وحدات المدفعية في التجمع مدفعية بولندية ذاتية الدفع من طراز 'كراب' في منطقة إيفانوفكا، ومحطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات 'إيه إن/تي بي كيو' في منطقة مينكوفكا، ومدفع هاوتزر مقطورة '2إيه65' عيار 152 ملم بالقرب من قرية أوستروي، وقاذفي هاون في مواقعها قرب مارينكا وكراسنوغوروفكا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230623/القوات-الروسية-تسيطر-على-قرية-سادوفو-في-مقاطعة-زبوروجيه-وأوروجاينو-في-دونيتسك--عاجل--1078407117.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر مدافع وقاذفي هاون أوكرانية في جمهورية دونيتسك
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أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "فوستوك" الروسية، فاديم أستافيف، بتدمير الجيش الروسي لمدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب"، ومحطة رادار "إيه إن/تي بي كيو"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا"، وقاذفي هاون في مواقعها القتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو- سبوتنيك
. وأوضح أستافيف لوكالة "سبوتنيك
": "خلال عملياتنا المضادة للبطاريات، تم تدمير وحدات المدفعية في التجمع مدفعية بولندية ذاتية الدفع من طراز 'كراب' في منطقة إيفانوفكا، ومحطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات 'إيه إن/تي بي كيو' في منطقة مينكوفكا، ومدفع هاوتزر مقطورة '2إيه65' عيار 152 ملم بالقرب من قرية أوستروي، وقاذفي هاون في مواقعها قرب مارينكا وكراسنوغوروفكا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.