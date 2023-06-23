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الدفاع الروسية: قرية سادوفو بمقاطعة زابوروجيه وأوروجاينو في دونيتسك تحت سيطرة قواتنا بالكامل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-وقاذفي-هاون-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-1078407326.html
القوات الروسية تدمر مدافع وقاذفي هاون أوكرانية في جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تدمر مدافع وقاذفي هاون أوكرانية في جمهورية دونيتسك
أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "فوستوك" الروسية، فاديم أستافيف، بتدمير الجيش الروسي لمدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب"، ومحطة رادار "إيه إن/تي بي كيو"،... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T02:37+0000
2023-06-23T02:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وأوضح أستافيف لوكالة "سبوتنيك": "خلال عملياتنا المضادة للبطاريات، تم تدمير وحدات المدفعية في التجمع مدفعية بولندية ذاتية الدفع من طراز 'كراب' في منطقة إيفانوفكا، ومحطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات 'إيه إن/تي بي كيو' في منطقة مينكوفكا، ومدفع هاوتزر مقطورة '2إيه65' عيار 152 ملم بالقرب من قرية أوستروي، وقاذفي هاون في مواقعها قرب مارينكا وكراسنوغوروفكا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230623/القوات-الروسية-تسيطر-على-قرية-سادوفو-في-مقاطعة-زبوروجيه-وأوروجاينو-في-دونيتسك--عاجل--1078407117.html
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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تدمر مدافع وقاذفي هاون أوكرانية في جمهورية دونيتسك

02:37 GMT 23.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "فوستوك" الروسية، فاديم أستافيف، بتدمير الجيش الروسي لمدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب"، ومحطة رادار "إيه إن/تي بي كيو"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا"، وقاذفي هاون في مواقعها القتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو- سبوتنيك. وأوضح أستافيف لوكالة "سبوتنيك": "خلال عملياتنا المضادة للبطاريات، تم تدمير وحدات المدفعية في التجمع مدفعية بولندية ذاتية الدفع من طراز 'كراب' في منطقة إيفانوفكا، ومحطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات 'إيه إن/تي بي كيو' في منطقة مينكوفكا، ومدفع هاوتزر مقطورة '2إيه65' عيار 152 ملم بالقرب من قرية أوستروي، وقاذفي هاون في مواقعها قرب مارينكا وكراسنوغوروفكا".
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: قرية سادوفو بمقاطعة زابوروجيه وأوروجاينو في دونيتسك تحت سيطرة قواتنا بالكامل
02:20 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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