https://sputnikarabic.ae/20230623/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-وقاذفي-هاون-أوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-1078407326.html

القوات الروسية تدمر مدافع وقاذفي هاون أوكرانية في جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تدمر مدافع وقاذفي هاون أوكرانية في جمهورية دونيتسك

أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "فوستوك" الروسية، فاديم أستافيف، بتدمير الجيش الروسي لمدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب"، ومحطة رادار "إيه إن/تي بي كيو"،... 23.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-23T02:37+0000

2023-06-23T02:37+0000

2023-06-23T02:37+0000

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موسكو- سبوتنيك. وأوضح أستافيف لوكالة "سبوتنيك": "خلال عملياتنا المضادة للبطاريات، تم تدمير وحدات المدفعية في التجمع مدفعية بولندية ذاتية الدفع من طراز 'كراب' في منطقة إيفانوفكا، ومحطة رادار أمريكية مضادة للبطاريات 'إيه إن/تي بي كيو' في منطقة مينكوفكا، ومدفع هاوتزر مقطورة '2إيه65' عيار 152 ملم بالقرب من قرية أوستروي، وقاذفي هاون في مواقعها قرب مارينكا وكراسنوغوروفكا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230623/القوات-الروسية-تسيطر-على-قرية-سادوفو-في-مقاطعة-زبوروجيه-وأوروجاينو-في-دونيتسك--عاجل--1078407117.html

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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا