https://sputnikarabic.ae/20230623/القوات-الروسية-تسيطر-على-قرية-سادوفو-في-مقاطعة-زبوروجيه-وأوروجاينو-في-دونيتسك--عاجل--1078407117.html
الدفاع الروسية: قرية سادوفو بمقاطعة زابوروجيه وأوروجاينو في دونيتسك تحت سيطرة قواتنا بالكامل
الدفاع الروسية: قرية سادوفو بمقاطعة زابوروجيه وأوروجاينو في دونيتسك تحت سيطرة قواتنا بالكامل
أعلنت وزارة الدفاع الروسي، صباح اليوم الجمعة، سيطرة القوات الروسية على قرية سادوفو في منطقة توكماك بمقاطعة زابوروجيه وعلى مدينة أوروجاينو في جمهورية دونيتسك... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T02:20+0000
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2023-06-23T02:51+0000
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو من هذه المناطق المأهولة، وجاء في بيان الوزارة: "تحت سيطرة القوات الروسية بالكامل".ووفقًا للمعلومات المتاحة، تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات للتقدم في منطقة أوريخوف على الجبهة، وتشهد المنطقة قتالًا مدفعيًا نهارًا وليلاً.وقال القائد الروسي للصحفيين في سادوفو:كما أشارت وزارة الدفاع إلى أن مدينة أوروجاينو في جمهورية دونيتسك الشعبية تحت سيطرة القوات الروسية، ونشرت الوزارة فيديو لجندي روسي بالقرب من المبنى الإداري للمدينة.وقال جندي روسي من فرقة القوات الروسية "فوستوك": "ستبقى مدينة أوروجاينو تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية. رجالنا قوة فولاذية!"وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الدفاع الروسية: قرية سادوفو بمقاطعة زابوروجيه وأوروجاينو في دونيتسك تحت سيطرة قواتنا بالكامل
02:20 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 02:51 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسي، صباح اليوم الجمعة، سيطرة القوات الروسية على قرية سادوفو في منطقة توكماك بمقاطعة زابوروجيه وعلى مدينة أوروجاينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو من هذه المناطق المأهولة، وجاء في بيان الوزارة: "تحت سيطرة القوات الروسية بالكامل".
ووفقًا للمعلومات المتاحة، تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات للتقدم في منطقة أوريخوف على الجبهة، وتشهد المنطقة قتالًا مدفعيًا نهارًا وليلاً.
وقال القائد الروسي للصحفيين في سادوفو:
"نحن الآن في سادوفو، نحافظ على الدفاع. بالنسبة للمعلومات التي تشير إلى أن القوات الأوكرانية دخلت واحتلت هذه المناطق، هذا كله غير صحيح. نحن متمسكون هنا بقوة ونحافظ على الدفاع، ولن نسمح للعدو بالتسلل".
كما أشارت وزارة الدفاع إلى أن مدينة أوروجاينو في جمهورية دونيتسك الشعبية تحت سيطرة القوات الروسية، ونشرت الوزارة فيديو لجندي روسي بالقرب من المبنى الإداري للمدينة.
وقال جندي روسي من فرقة القوات الروسية "فوستوك": "ستبقى مدينة أوروجاينو تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية. رجالنا قوة فولاذية!"
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.