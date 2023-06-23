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الدفاع الروسية: قرية سادوفو بمقاطعة زابوروجيه وأوروجاينو في دونيتسك تحت سيطرة قواتنا بالكامل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230623/القوات-الروسية-تسيطر-على-قرية-سادوفو-في-مقاطعة-زبوروجيه-وأوروجاينو-في-دونيتسك--عاجل--1078407117.html
الدفاع الروسية: قرية سادوفو بمقاطعة زابوروجيه وأوروجاينو في دونيتسك تحت سيطرة قواتنا بالكامل
الدفاع الروسية: قرية سادوفو بمقاطعة زابوروجيه وأوروجاينو في دونيتسك تحت سيطرة قواتنا بالكامل
أعلنت وزارة الدفاع الروسي، صباح اليوم الجمعة، سيطرة القوات الروسية على قرية سادوفو في منطقة توكماك بمقاطعة زابوروجيه وعلى مدينة أوروجاينو في جمهورية دونيتسك... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T02:20+0000
2023-06-23T02:51+0000
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو من هذه المناطق المأهولة، وجاء في بيان الوزارة: "تحت سيطرة القوات الروسية بالكامل".ووفقًا للمعلومات المتاحة، تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات للتقدم في منطقة أوريخوف على الجبهة، وتشهد المنطقة قتالًا مدفعيًا نهارًا وليلاً.وقال القائد الروسي للصحفيين في سادوفو:كما أشارت وزارة الدفاع إلى أن مدينة أوروجاينو في جمهورية دونيتسك الشعبية تحت سيطرة القوات الروسية، ونشرت الوزارة فيديو لجندي روسي بالقرب من المبنى الإداري للمدينة.وقال جندي روسي من فرقة القوات الروسية "فوستوك": "ستبقى مدينة أوروجاينو تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية. رجالنا قوة فولاذية!"وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230623/المدفعية-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للقوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-1078406828.html
https://sputnikarabic.ae/20230623/قوات-فوستوك-الروسية-تحبط-عملية-تناوب-لقوات-أوكرانية-1078406887.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الدفاع الروسية: قرية سادوفو بمقاطعة زابوروجيه وأوروجاينو في دونيتسك تحت سيطرة قواتنا بالكامل

02:20 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 02:51 GMT 23.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسي، صباح اليوم الجمعة، سيطرة القوات الروسية على قرية سادوفو في منطقة توكماك بمقاطعة زابوروجيه وعلى مدينة أوروجاينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو من هذه المناطق المأهولة، وجاء في بيان الوزارة: "تحت سيطرة القوات الروسية بالكامل".
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك
02:02 GMT
ووفقًا للمعلومات المتاحة، تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات للتقدم في منطقة أوريخوف على الجبهة، وتشهد المنطقة قتالًا مدفعيًا نهارًا وليلاً.
وقال القائد الروسي للصحفيين في سادوفو:

"نحن الآن في سادوفو، نحافظ على الدفاع. بالنسبة للمعلومات التي تشير إلى أن القوات الأوكرانية دخلت واحتلت هذه المناطق، هذا كله غير صحيح. نحن متمسكون هنا بقوة ونحافظ على الدفاع، ولن نسمح للعدو بالتسلل".

كما أشارت وزارة الدفاع إلى أن مدينة أوروجاينو في جمهورية دونيتسك الشعبية تحت سيطرة القوات الروسية، ونشرت الوزارة فيديو لجندي روسي بالقرب من المبنى الإداري للمدينة.
وقال جندي روسي من فرقة القوات الروسية "فوستوك": "ستبقى مدينة أوروجاينو تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية. رجالنا قوة فولاذية!"
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات "فوستوك" الروسية تحبط عملية تناوب لقوات أوكرانية على محور ليسيتشانسك
02:07 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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