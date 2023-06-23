https://sputnikarabic.ae/20230623/الكرملين-انتشار-أسلحة-الناتو-الموردة-لأوكرانيا-في-دول-العالم-أمر-واقعي-لا-مفر-منه--1078417633.html
الكرملين: انتشار الأسلحة الموردة لأوكرانيا في دول العالم أمر حتمي
الكرملين: انتشار الأسلحة الموردة لأوكرانيا في دول العالم أمر حتمي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن خطر انتشار أسلحة "الناتو" الموردة إلى أوكرانيا في جميع أنحاء العالم، هو أمر حتمي. 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T10:27+0000
2023-06-23T10:27+0000
2023-06-23T10:47+0000
روسيا
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وقال بيسكوف في رده على التصريحات التي أدلى بها نتنياهو: "نحن نقدر التهديد على أنه ملح للغاية بشكل كبير. لقد تحدثنا سابقًا عن مثل هذه المخاطر وأن الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا يتم بيعها بالفعل من قبل مجموعات إجرامية مختلفة في أوروبا".قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا تظهر عند الحدود الإسرائيلية.وتابع حديثه في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست": "لدينا حدود عسكرية مع روسيا، الطيارون الإسرائيليون يحلقون بجانب الطيارين الروس في سماء سوريا".وأشار إلى أنه "لهذا السبب نرفض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230623/نتنياهو-نرى-بالفعل-ظهور-أسلحة-غربية-على-حدودنا-1078410737.html
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روسيا
الكرملين: انتشار الأسلحة الموردة لأوكرانيا في دول العالم أمر حتمي
10:27 GMT 23.06.2023 (تم التحديث: 10:47 GMT 23.06.2023) تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن خطر انتشار أسلحة "الناتو" الموردة إلى أوكرانيا في جميع أنحاء العالم، هو أمر حتمي.
وقال بيسكوف في رده على التصريحات التي أدلى بها نتنياهو: "نحن نقدر التهديد على أنه ملح للغاية بشكل كبير. لقد تحدثنا سابقًا عن مثل هذه المخاطر وأن الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا يتم بيعها بالفعل من قبل مجموعات إجرامية مختلفة في أوروبا".
وأكد بيسكوف أن انتشار الأسلحة الغربية هو "أمر حتمي، كلما تم تسليم المزيد من هذه الأسلحة إلى أوكرانيا".
وبيّن بيسكوف أن إرسال هذه الأسلحة إلى نظام كييف أمر "محفوف بتهديدات كبيرة على المستوى الإقليمي، وفي سياق أوسع، على أمن العالم".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا تظهر عند الحدود الإسرائيلية.
وأضاف نتنياهو: "لدينا أيضًا مخاوف من أن أي أنظمة نعطيها لأوكرانيا ستستخدم ضدنا، قد تقع في أيدي إيران... وبالمناسبة، هذا ليس احتمالًا نظريًا. حدث هذا بالفعل مع الأسلحة الغربية المضادة للدبابات التي نجدها الآن على حدودنا".
وتابع حديثه في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست": "لدينا حدود عسكرية مع روسيا، الطيارون الإسرائيليون يحلقون بجانب الطيارين الروس في سماء سوريا".
وأشار إلى أنه "لهذا السبب نرفض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".