عربي
أسلحة روسية عالية الدقة تستهدف موقعا استراتيجيا لتخزين صواريخ غربية في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230623/الكرملين-معلقا-على-تصريحات-أوباما-حول-القرم-يوجد-بذور-عقلانية-1078418892.html
الكرملين معلقا على تصريحات أوباما حول القرم: يوجد بذور عقلانية
الكرملين معلقا على تصريحات أوباما حول القرم: يوجد بذور عقلانية
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن تصريح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بشأن سكان القرم، ينطوي على بذور... 23.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-23T11:25+0000
2023-06-23T11:25+0000
روسيا
الكرملين
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg
وقال بيسكوف ردًا على سؤال بشأن كيفية تقييم الكرملين لمثل هذا التصريح من قبل أوباما: "نرى أنه من وقت لآخر لا يزال هناك نوع من الأحكام العقلانية تشق طريقها".وأشار إلى أن هذا التصريح ينطوي على "بذور عقلانية". وأوضح بيسكوف: "في الواقع، هو كذلك. كان هناك حقًا، دعنا نقول، فئة كبيرة إلى حد ما من السياسيين الذين أيدوا حقًا فكرة تطوير علاقات جيدة مع روسيا، وعارضوا زرع الخوف من روسيا".في وقت سابق، قال أوباما في مقابلة، إن العديد من سكان القرم الناطقين باللغة الروسية كانوا يؤيدون فكرة انضمام شبه الجزيرة القرم إلى روسيا عام 2014. ووفقا له، كان هناك "تعاطف معين مع الأفكار التي تمثلها روسيا"، حتى في البرلمان الأوكراني كان هناك عدد معين من مؤيدي روسيا.أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس/ آذار 2014، بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وفي استفتاء عام 2014، كان 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و 95.6% في سيفاستوبول، يؤيدون الانضمام إلى روسيا. لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها المحتلة مؤقتًا، وتؤيد العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية. من جانبها، صرحت القيادة الروسية مرارًا وتكرارًا أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا لصالح إعادة التوحيد الديمقراطي مع روسيا، في الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أغلقت نهائيًا".وفي 18 مارس 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبول، اتفاقية بشأن انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230419/القرم-تروي-قصة-تاريخها-المتجذر-في-روسيا-1076092848.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eaf27af40f71148b649c00fdf3660027.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الكرملين, العالم
روسيا, الكرملين, العالم

الكرملين معلقا على تصريحات أوباما حول القرم: يوجد بذور عقلانية

11:25 GMT 23.06.2023
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن تصريح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بشأن سكان القرم، ينطوي على بذور عقلانية.
وقال بيسكوف ردًا على سؤال بشأن كيفية تقييم الكرملين لمثل هذا التصريح من قبل أوباما: "نرى أنه من وقت لآخر لا يزال هناك نوع من الأحكام العقلانية تشق طريقها".
وأشار إلى أن هذا التصريح ينطوي على "بذور عقلانية". وأوضح بيسكوف: "في الواقع، هو كذلك. كان هناك حقًا، دعنا نقول، فئة كبيرة إلى حد ما من السياسيين الذين أيدوا حقًا فكرة تطوير علاقات جيدة مع روسيا، وعارضوا زرع الخوف من روسيا".

وأضاف بيسكوف: "ليس جزءًا معينًا من سكان شبه جزيرة القرم يريدون الانضمام إلى روسيا، لكن عمليا جميع سكان شبه جزيرة القرم أرادوا أن يصبحوا جزءًا من روسيا".

في وقت سابق، قال أوباما في مقابلة، إن العديد من سكان القرم الناطقين باللغة الروسية كانوا يؤيدون فكرة انضمام شبه الجزيرة القرم إلى روسيا عام 2014. ووفقا له، كان هناك "تعاطف معين مع الأفكار التي تمثلها روسيا"، حتى في البرلمان الأوكراني كان هناك عدد معين من مؤيدي روسيا.
إرسال عناصر جديدة من الجيش الروسي إلى الخطوط الأمامية خلال الحرب العالمية الأولى، موسكو 1917. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
القرم تروي قصة تاريخها "المتجذر" في روسيا... فيديو
19 أبريل, 15:28 GMT
أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس/ آذار 2014، بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وفي استفتاء عام 2014، كان 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و 95.6% في سيفاستوبول، يؤيدون الانضمام إلى روسيا. لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها المحتلة مؤقتًا، وتؤيد العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية. من جانبها، صرحت القيادة الروسية مرارًا وتكرارًا أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا لصالح إعادة التوحيد الديمقراطي مع روسيا، في الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أغلقت نهائيًا".
وفي 18 مارس 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبول، اتفاقية بشأن انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку с зенитной пушкой С-60 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:20 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала