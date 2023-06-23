https://sputnikarabic.ae/20230623/الكرملين-معلقا-على-تصريحات-أوباما-حول-القرم-يوجد-بذور-عقلانية-1078418892.html

الكرملين معلقا على تصريحات أوباما حول القرم: يوجد بذور عقلانية

الكرملين معلقا على تصريحات أوباما حول القرم: يوجد بذور عقلانية

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن تصريح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بشأن سكان القرم، ينطوي على بذور... 23.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-23T11:25+0000

2023-06-23T11:25+0000

2023-06-23T11:25+0000

روسيا

الكرملين

العالم

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وقال بيسكوف ردًا على سؤال بشأن كيفية تقييم الكرملين لمثل هذا التصريح من قبل أوباما: "نرى أنه من وقت لآخر لا يزال هناك نوع من الأحكام العقلانية تشق طريقها".وأشار إلى أن هذا التصريح ينطوي على "بذور عقلانية". وأوضح بيسكوف: "في الواقع، هو كذلك. كان هناك حقًا، دعنا نقول، فئة كبيرة إلى حد ما من السياسيين الذين أيدوا حقًا فكرة تطوير علاقات جيدة مع روسيا، وعارضوا زرع الخوف من روسيا".في وقت سابق، قال أوباما في مقابلة، إن العديد من سكان القرم الناطقين باللغة الروسية كانوا يؤيدون فكرة انضمام شبه الجزيرة القرم إلى روسيا عام 2014. ووفقا له، كان هناك "تعاطف معين مع الأفكار التي تمثلها روسيا"، حتى في البرلمان الأوكراني كان هناك عدد معين من مؤيدي روسيا.أصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية في مارس/ آذار 2014، بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وفي استفتاء عام 2014، كان 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و 95.6% في سيفاستوبول، يؤيدون الانضمام إلى روسيا. لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها المحتلة مؤقتًا، وتؤيد العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية. من جانبها، صرحت القيادة الروسية مرارًا وتكرارًا أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا لصالح إعادة التوحيد الديمقراطي مع روسيا، في الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية شبه جزيرة القرم "أغلقت نهائيًا".وفي 18 مارس 2014، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقيادة شبه جزيرة القرم وعمدة مدينة سيفاستوبول، اتفاقية بشأن انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا.

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