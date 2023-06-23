https://sputnikarabic.ae/20230623/المبعوث-الرئاسي-الفرنسي-يلتقي-نواب-قوى-التغيير-في-بيروت-لاستطلاع-مواقفهم-1078435429.html

المبعوث الرئاسي الفرنسي يلتقي نواب "قوى التغيير" في بيروت لاستطلاع مواقفهم

المبعوث الرئاسي الفرنسي يلتقي نواب "قوى التغيير" في بيروت لاستطلاع مواقفهم

في اليوم الثالث من زيارته بيروت، يستكمل مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين لبحث أزمة الشغور الرئاسي. 23.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-23T18:06+0000

2023-06-23T18:06+0000

2023-06-23T18:06+0000

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والتقى المبعوث الرئاسي الفرنسي عددًا من نواب "قوى التغيير"، في إطار استطلاع مواقف القوى السياسية في ملف الانتخابات الرئاسية.وقال النائب عن "قوى التغيير" ياسين ياسين لـ"سبوتنيك": "اللقاء كان إيجابيًا جدًا من ناحية تبادل الأفكار ولم يحمل أي مبادرة ولم يطرح أي شيء إنما أراد الاستماع".وأوضح ياسين أنه يتبنى المبادرة الرئاسية التي قدمتها فرنسا منذ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنها "فعلًا كانت مبادرة تطالب بالإصلاحات إنما لم يكن لديها تأثير على السياسيين في لبنان وقد وعدوا بأن يطبقوا الإصلاحات، ومنذ "باريس 1" وهم يعدون بالإصلاحات ولم يلبوا هذا الأمر".ورأى أنه "اليوم ليس لدينا ترف الوقت، الدولة ومؤسساتها في حالة تحلل، واليوم غير قادرين على القيام بأدنى الخدمات، ولم يقوموا بأدنى واجباتهم، اليوم هناك 12 نائب تغييري على الطاولة يمثلون 9% من البرلمان وقد حصلوا على ثلث أصوات الشعب اللبناني".واعتبر ياسين أن "المطلوب اليوم اختيار رئيس عليه أكبر قدر من القبول من قبل القوى السياسية وأقل قدر من الاعتراض، رئيس وطني وإصلاحي، ويجب أن يتمتع بمواصفات وأن لايكون رئيس طرف ضد طرف أن يكون رئيس حيادي يكون لديه علاقات دولية وإقليمية وعربية ويستطيع أن يحكم، لأن الرئيس إذا وصل بأدنى حد من الأصوات لن يستطيع أن يحكم، نريد رئيس يحكم وحكومة مستقرة لتستطيع أن تقوم بالإصلاحات".وكان قد وصل لودريان إلى لبنان الأربعاء، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها بالمسؤولين اللبنانيين لبحث أزمة الشغور الرئاسي المستمر منذ نحو 8 أشهر.

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